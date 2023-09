Vzdušné zámky - očakávanie verzus realita

Vzdušné zámky

Začal by som o nich písať asi takto:

Vzdušný zámok, je nerealistická predstava, o realite ktorá sa zrejme nesplní. Zložité? Nie. Nie, pokiaľ si to vieme dať do určitého príkladu. Poďme si to dať do takéhoto príkladu, chlap v práci zbadá svoju novú kolegyňu, keďže nemá žiadnu priateľku, tak sa mu začne páčiť a začne si o nej stavať vzdušné zámky. Zatiaľ ju nepozná ale občas sa na seba usmejú keď idú okolo seba. Očný kontakt je čoraz častejší a muž so svojím „racionálnym“ rozumom ďalej stavia svoje zámky. Inými slovami živí predstavu o tom, aká bude tá žena ako by s ňou chcel mať deti, rodinu atď. Áno toto sú vzdušné zámky sú to naše predstavy o niekom alebo niečom. V tomto konkrétnom príklade je to o niekom. Povedzme že tento náš chlap má veľmi silnú vzťahovú väzbu, inými slovami sa vie na ženu naviazať veľmi silno pokiaľ mu tá žena dá na to dôvod. Samozrejme je to vďaka vzorcom správania z detstva. Ale tu už hrajú svoju úlohu aj naše spomínané vzdušné zámky. Chlap si predstavuje ako ju pozve na kávu alebo drink ako sa budú spolu rozprávať a o čom sa budú rozprávať. Ako si pôjdu spolu zatancovať a on ju bude môcť držať v náručí, inými slovami lieta niekde v oblakoch. Dáva to zmysel? Áno. Zložité? Už nie však ? Ale ako sa môžu zdať tieto zámky neškodné, opak je pravdou. Vzdušné zámky môžu mať na našu myseľ devastačné účinky. Prečo? Dozvieme sa ďalej v tomto našom konkrétnom príbehu. V týchto krásnych vzdušných zámkoch nám je dobre lebo tam prežívame niečo, čo v realite nie. Inými slovami chceli by sme to prežívať aj v realite, no realita nikdy nebude taká ako táto naša predstava. Poďme ďalej na náš príklad, chlap naberie po pár týždňoch odvahu a príde sa prihovoriť tejto žene. Chce ju pozvať na kávu s myšlienkou že keď sa naňho usmieva tak určite bude súhlasiť, a v hlave už má scenáre ako by tá káva mohla dopadnúť. Ako sa k nej pomaly blíži zrazu začne pociťovať nervozitu a stres. Ale veď prečo ? Však usmieva sa na mňa tak by mala súhlasiť. Možno to bude tým že sa zo svojho komfortného vzdušného zámku, zrazu približuje k realite. Každým krokom je bližšie k realite ktorá môže byť tvrdšia ako jeho myšlienky. Každým krokom prichádza neistota, stres a otázka že čo keď ma odmietne. Neskoro. Lebo už je pri nej a tak teda spýta sa svoju otázku ktorú si tak dlho skúšal v hlave a na ktorú v hlave vždy dostal pozitívnu odpoveď. Ona súhlasí a po robote idú k nemu a začnú pracovať na deťoch. Ale nie to sú len ďalšie vzdušné zámky. Ale na kávu mu prikývla. Jasné stretneme sa tam a tam vtedy a vtedy. Tak si vymenia na seba kontakty a v mužovej hlave je teraz toľko myšlienok, samozrejme pozitívnych, že keby mu niekto oznámil, že mu ukradli auto tak si povie že príde za ňou na bicykli. Inými slovami vyjde na odbočku zo svojej cesty. Je ale nutné podotknúť, že o nej stále nič nevie, samozrejme, okrem toho ako vyzerá. Ale v jeho vzdušných zámkoch je pre neho dokonalá, najkrajšia, proste lepšiu nikdy nestretol a hodlá s ňou zostarnúť. Blbosť ? Áno. Pretože to je len v jeho ani nie, že hlave ale iba v tom jeho vzdušnom zámku. Tieto zámky sú absolútne irelevantné a práve preto môžu byť devastačné a neprinesú nám nič dobré, keď sa nám vymknú z pod kontroly. Rozdiel medzi nejakou malou predstavou o človeku a vzdušným zámkom je, že predstava určite príde ale neživíme ju proste to necháme tak a necháme sa prekvapiť. Vzdušný zámok je predstava ktorú živíme ďalej, ako tento náš chlap ktorý s touto ženou ešte nebol ani na káve, ale už majú v jeho zámku spolu deti a prejdenú polku sveta. A aby toho nebolo málo tak vo vzdušných zámkoch si predstavujeme to čo nám v realite chýba, pričom malá predstava je iba názor aký ten človek môže byť. Vráťme sa k nášmu príkladu. Chlap navoňaný pripravený na prvé rande čakajúc na svojej chodbe kedy konečne môže vyraziť za svojou budúcou „nevestou“ zostane mierne sklamaný keď mu príde sms v ktorej je napísané že to dnes musia zrušiť lebo “nevesta“ sa necíti dobre. Ale však to je úplne v poriadku odpovie muž a s miernym sklamaním ide do svojej mysli s nádejou že nabudúce to vyjde a bude to ešte lepšie. V práci sa na seba usmievajú stále, aj si niečo píšu, jednoducho sa zoznamujú a vyzerá to tak že ich to spoločne baví. A základy vzdušných zámkov sa prehlbujú, stavajú sa tam nové izby ako sú spoločné dovolenky, sex, spoločné bývanie. A je to pekné však takto má začať každý vzťah. Hm, ale príde čas na ďalšie prvé stretnutie ktoré dopadne ako to predtým. A ďalšie ktoré nie je zrealizované a ďalšie a po pár mesiacoch iba písania a nesplnených sľubov sú mužove vzdušné zámky také dokonalé a pevné že má pocit že tú ženu miluje. Však všetko tomu nasvedčuje. Bolo pár nezhôd ale to tak býva proste nepripustí nič iné ako to že keď sa spolu stretnú tak mu povie že ho miluje a on to isté povie jej a budú plánovať svadbu a STOP. Napísal som niečo o nesplnených sľuboch ? Veru áno. Pár mesiacov sľubovania a stále k ničomu neprišlo. Ale ten chlap to skúša ďalej. Nevidí iné ženy chce proste túto ktorá mu len niečo sľubuje ale nespravila nič. A prečo nič nespravila keď s ním flirtuje, baví sa sním, aj keď len cez mobil? Asi preto že má manžela alebo nevie či chce vzťah, skúša zabudnúť na vzťah alebo ho berie ako super kamaráta. Lenže jej kamarátske myšlienky a jeho zámkové milovanie sa nezhodnú. Nikdy. Ale vráťme sa k tomu rozdielu medzi vzdušným zámkom a malou predstavou. Úprimne, keby má chlap iba malú predstavu o tej žene tak po pár týždňoch by si všimol že niečo nie je v poriadku a buď by to riešil alebo by upustil od toho, že s touto ženou niečo chce mať. Ale keďže tu máme chlapa ktorý má také silné vzdušné zámky a vzťahovú väzbu tak už vieme povedať jednoducho že, čo i len malý náznak niečoho od tejto ženy berie ako nejaký záväzok. Jemu sa stalo totižto to, že vzdušný zámok je silnejší ako realita. Inými slovami nežije v realite, ale v predstave, že čo keď náhodou pôjdeme von a neustále živí tú svoju predstavu. Nemusím tu asi písať, že to nie je dobré ale pre istotu ehm - nie je to dobré. Žiť v nejakých ilúziách a predstavách rozhodne nie je to čo väčšina ľudí chce. No lenže on v tom už žije a rozhodne nie je šťastný. Začína si hovoriť ako by ju už nechcel ani vidieť a ako ju chce dostať z hlavy. Ale človeka nemôžeš dostať z hlavy tým že budeš nad ním rozmýšľať ako ho z tej hlavy dostaneš. A čo teraz s tým chlapom ? Chlap si začne už naozaj racionálnym rozumom uvedomovať, že toto nemá žiaden význam. Nemá význam byť na niekom tak veľmi závislí, nemá význam kráčať na ceste ktorá nie je jeho, lebo na tej ceste tej ženy trpí. Veľké odhalenie, aj chlap môže trpieť. Samozrejme vzdušné zámky môže mať každý človek tu je ten príklad napísaný z tohto pohľadu. A keď už máme korektnosť voči pohlaviam vybavenú, tak na záver chlap začne rozoberať ten svoj vzdušný zámok v hlave. Ako? Jednoducho. Stačia mu nové koníčky, spoznať nových ľudí, racionálne rozmýšľať a pomaly sa vracať na svoju cestu, kde sú prioritou jeho sny, túžby a ciele. Napríklad sa začne viac o seba starať a tú „lásku“ ktorú dával tej žene začne dávať sebe. Sebecké? Nie. Len pochopil, že potrebuje sa viac o seba starať aby nedopadol tak ako naposledy. A s čistým a triezvym rozumom zistil ako jednoducho vie vzdušný zámok pohltiť myseľ, ako jednoducho vie narásť jedna malá myšlienka ktorá začína kávou a konči viacmesačným trápením vo svojej mysli. Vzdušný zámok nie je realita, je to iba ilúzia ktorá sa nikdy na 100% nesplní a to je presne to čo sa ten chlap naučil. Samozrejme toto bolo písané ako vymyslený príklad a niekedy ani nestihneme prísť do vzdušných zámkov a tá realita je zrazu krajšia ako naše predstavy, ale bolo by zbytočné písať o tom aké je to krásne keď sa dvaja ľudia dajú dokopy a čo prežívajú. Toto bolo skorej o tom aby si ľudia uvedomili aká tenká hranica je medzi ilúziou a realitou a ako sa to zrazu dokáže zvrtnúť. Jednoducho používajme rozum, tam kde sa použiť má, nechajme pracovať emócie tam kde majú pracovať, a nenechajme aby nás naše sny a predstavy dostali do vzdušného zámku.