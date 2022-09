Pesnička pre výraz

Toto sú niektoré (polo)surové prepisy mojich hlasových záznamov, ktoré sa viažu k dielu :

Výraz je niečo také, čo je opracované, ale zároveň aj nie. Je to tak, lebo sa nechce dotýkať zdanlivej dokonalosti. Je to niečo, čo si musíš nejako získať alebo na čo musíš väčšinou prísť vedome. A niekedy aj inak. Ale len čo ho objavíš, tak ho vieš rôzne ohýbať a uvedomíš si, že je celkom živelný a živý a asi aj organický, že sa chce hrať a nechce sa upokojiť. Neskôr dokonca začneš sám napodobňovať jeho pravú podstatu. Lebo on tam v tebe raz vznikol, ty si ho dokázal uchopiť a neskôr sa prirodzene vytráca lebo tým jeho ohýbaním si ho tak veľmi namáhal, až si ho nakoniec zničil. No a potom hľadáš ďalšie spôsoby. Ale ja som ešte stále celkom naivný. A možno by som si o tom mal niekedy niečo prečítať. Vždy som sa flákal, ale posledné roky skôr takým spôsobom, aby som mal dostatok priestoru na svoje vlastné myšlienky

Snažím sa uvoľniť samého seba do priestoru, je to dobrý plán. Ani nedostávam priestor na to aby som samého seba uvoľnil do priestoru. Fajn, ani neverím, že už ubehli štyri minúty. Mám pocit, ako keby bola tá pesnička stále na začiatku. O chvíľu to bude už desať minút a stále mám pocit, že je na začiatku, pretože v hlave sa mi vždy ozýva prvých dvanásť sekúnd. A ani túto som si neužil tak, ako som si užil tú s tebou. Práve zisťujem, že už je na konci a vôbec tomu neverím. Veď len teraz začala a ja stále počujem prvých dvanásť sekúnd. Práve ubehli ďalšie dve minúty.