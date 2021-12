Kniha Úžasná Brazília: cestopisné reportáže z najväčšej juhoamerickej krajiny.

Najskôr treba čítať, potom je potrebné vydať sa na cestu, stretávať sa s ľudmi, vecami a nakoniec o tom všetko rozprávať príbeh.” Presne takto sa rodia knihy ako o tom pekne píše môj obľúbený cestovateľ Nicola Bouvier, ktorý v 60. rokoch precestoval veľkú časť sveta.

Jeho prístup ma inšpiroval, a tak som po 15 rokoch aktívneho cestovania, jeden príbeh spísal. Je o Brazílii, kde som strávil rok života a vycestoval do Amazónie, ktorá ma už odmalička lákala. Čo sa skrýva za týmto magickým slovom Amazonas? Brazília ma svojou bohatou kultúrou absolútne pohltila. Svoju vášeň som nakoniec vložil do knihy, ktorá sa rodila viac ako 5 rokov. Jej ambíciou je preniesť čitateľa do horúcej Južnej Ameriky a otvoriť mu dvere do úžasnej krajiny plnej histórie, spevavého portugalského jazyka, rytmickej samby, ale aj neznámeho sveta brazílskej literatúry, filmu a gastronómie. Veď čo vieme o 5. najväčšej krajine sveta?

Obálka knihy

O čom sa v knihe dočítate?

Kniha je rozdelená na dve časti.

PRVÁ ČASŤ

V prvej časti hľadám identitu brazílskeho národa a demaskujem jeho kultúrne symboly, s ktorými sa neodmysliteľne spája. Ako sa zrodila samba, karneval a capoiera? Aký príbeh sa za nimi skrýva? V kapitole Čierne Zlato opisujem banícku históriu v období zlatej horúčky v jednom z najkrajších koloniálnych miest v celej Južnej Amerike. Život európskeho dobrovoľníka približujem v kapitole o Lavras a Pocos de Caldas. V Rio de Janeiro kráčam v stopách zaniknutého brazílskeho cisárstva, na kávovej plantáži zase odhaľujem krutú minulosť afrických otrokov. Akú úlohu zohrali pri formovaní brazílskeho národa? Vedeli ste ako vznikla prvá favela (dnešný symbol chudoby a kriminality) v Brazílii? V rozhovore so Slovenkou, ktorá tam rok žila sa dozviete viac.

Zvuk zvonov, mestského ruchu a všadeprítomnej barokovej architektúry sú tak typickými prejavmi baníckeho mesta Ouro Preto, ktoré mi svojou baníckou atmosférou pripomínalo Banskú Štiavnicu.

Mapa prvej časti

Na severe štátu Minas Gerais v pohorí Espinhaço sa nachádza 273 metrov vysoký vodopád Tabuleiro – tretí najväčší v Brazílii.

Pitím brazílskej kávy sa stávame súčasťou viac ako 500 – ročnej histórie.

Ukážka z knihy

Ukážka z knihy

Ulička s barom v historickom centre, kde som hľadal stopy po brazílskom cisárstve.

Rocinha je najväčšia favela v Rio de Janeiro. Ide o komplikovaný labyrint husto zastavanej plochy, kde žije viac ako 300 000 obyvateľov.

VIDEO KU KNIHE

DRUHÁ ČASŤ

Druhá časť je písaná ako road trip po Amazónii, kde sa plavím po mohutných riekach Madeira, Negro, Solimoes a týmito prítokmi sa dostanem až na magickú rieku Amazonku. Navštívim tri najdôležitejšie amazonské mestá – Porto Velho, Manaus a Belém. Na lodi sa preplavím viac ako 2500 kilometrov a svoju cestu ukončím v ústí rieky Amazonky, na najväčšom fluviálno – riečnom ostrove na svete – Ilha do Marajó. Práve tam sa sladká voda Amazonky mieša s Atlantickým oceánom. Vytvára sa povestné Mar Dulce, teda sladké more. V tejto časti sa naplno prevajuje moja vášeň ku krajine a radosť zo spoznávania nového. Stretávam sa s miestnymi obyvateľmi, s indiánmi kmeňa Desana Tucana a skúseným okom pozorovateľa sledujem lokálny život a prepájam ho s historickými súvislosťami. Prítomnosť sa prelína s minulosťou a objektívnym prístupom prinášam svedectvo o 5. najväčšej krajine sveta. Mojim cieľom bolo čo najautentickejšie opísať obraz jedinečného sveta ľudí, ktorí žijú v okolí najväčšej rieky na svete – Amazonky, rieky mnohých príbehov.

Na 256 stranách v 15 kapitolách, nájdete reportáže z rôznych častí Brazílie.

PUTOVANIE

Ukážka z knihy

Národný park Pantanal

Plavba po rieke Amazonke a jej prítokov až do jej ústia

Dobrodružstvo v pralese

V prístave Porto Velho, ktorý slúži ako brána do amazonského pralesa

Pozerám sa na dve malé kanoe. V jednom sú dvaja chlapci a v druhom celou silou pádluje k lodi matka s dcérou. Snaží sa dostať čo najbližšie k našej lodi, aby pre svoju dcéru získala plastové vrecko so sladkosťou, ktoré ľudia z palube hádžu do rieky.

Plavba po rieke Madeira v objatí domácich Brazílčanov. Veľmi so mnou pohlo, že na lodi s 250-300 pasažiermi som bol jediný, kto cestoval kvôli pôžitku, ostatní sa prepravovali, pretože museli. A to je zásadný rozdiel. Toto poznanie pre mňa veľa znamenalo.

Ukážka z knihy

Ukážka z knihy. Putovanie mangrovovvým lesom

Najväčší strom Amazónie, sumaúma, dosahuje výšku až 60 metrov. Dožíva sa až 900 rokov, preto ho indiáni volajú Rainha da Amazonia, Kráľovná Amazónie.

Pocta Brazílii

Kniha je poctou Brazílii a jej priateľským ľuďom s nespútanou energiou a chuťou do života. Som vďačný, že som s nimi mohol stráviť celý rok a ponoriť sa do ich bohatej a rozmanitej kultúry. Brazília ma inšpirovala a zmenila. Po návrate sa zo mňa stal iný človek. Ešte viac spontánny a otvorený rozmanitosti. Okrem textov a fotografií v knihe nájdete aj moje hudobné tipy. Pod každou kapitolou sú brazílske piesne dotvárajúce atmosféru daného príbehu. Kniha je tak zároveň aj hudobným soundtrackom, ktorý vás ešte viac ponorí do sveta Úžasnej Brazílie. Knihu podporil aj Literárny fond.

Ukážka z knihy. Pohľad na jednu z najkrajších knižníc na svete v Rio de Janeiro.

KNIHU ÚŽASNÁ BRAZÍLIA

si môžete objednať priamo u mňa a dostanete ju aj s osobným venovaním. Rovnako ju nájdete aj v každom dobrom kníhkupectve. Ak máte záujem, prosím napíšte email.

CENA 17,50€ + Poštovné 1,9€

SlovakTraveller@gmail.com

Chcete sa o knihe dozvedieť viac? Vypočujte si 15 minútový rozhovor pre rádio RTVS. Stačí kliknúť na obrázok.

O autorovi

Zdenko Somorovský je cestovný sprievodca, fotograf a reportér. Svoje reportáže publikuje v medzinárodnom časopise GEO, Traveller, Země Světa, Kokteil, denníku SME a mnohých ďalších. Spolupracuje aj s rádiom RTVS, kde prispieva reportážami zo zahraničia. Vyštudoval klasickú archeológiu na Trnavskej Univerzite. Precestoval viac ako 50 krajín sveta. Ako cestovný sprievodca pôsobí v Južnej Amerike, Strednej Ázii a bývalých portugalských kolóniách. Miluje Brazíliu, Mozambik a Azorské ostrovy.