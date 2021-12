Mirka - bojovníčka s krásnym úsmevom

Aj preto sme tu my, zdravotní klauni, aby detskí pacienti ani počas liečby a choroby nezabudli na to, čo je pre nich také prirodzené - smiať sa a radovať sa. Toto je príbeh Mirky s tým najkrajším úsmevom.

Môže úsmev svietiť? Ak by to bola pravda, Mirka by svojím úsmevom a iskrou v očiach rozžiarila aj tú najtmavšiu tmu. Nie vždy to však v jej živote bolo veselé. Má za sebou náročnú liečbu, počas ktorej musela stráviť dlhé týždne na nemocničnom lôžku. Práve tam prvýkrát stretla zdravotných klaunov. Veselé klaunské návštevy vliali Mirke aj jej rodičom novú energiu a nádej do života.

Mirkina liečba sa z nemocnice presunula do domáceho prostredia. Napriek tomu, že kvôli chorobe prišla o nohu, nevzdáva sa a bojuje. A s ňou celá jej rodina. Pre jej rodičov, ktorí sa o ňu s láskou starajú, je úsmev na dcérkinej tvári tým najkrajším darom. Aby sa Mirka smiala čo najviac, zdravotní klauni ju často navštevujú priamo u nej doma. V rámci programu Prezuvky máme môžu zdravotní klauni prinášať dobrú náladu a povzbudenie nielen malým pacientom, ale celej rodine.

„Mirka má klaunov veľmi rada. Ešte len počuje slovo "klaun" a už sa na jej tvári vyčarí úsmev. A keď sa dozvie, že prídu k nám, skáče od radosti. Klauni u nás doma vždy vyčaria úsmev na tvárach detí, ale aj dospelých. Nie je nič krajšie, ako vidieť dieťa naozaj od srdca sa smiať. A to Vaši a naši klauni u nás doma dokážu. Ďakujeme Vám za to.“ - Mirkina mamina

V období Vianoc si uvedomujeme ešte viac, na čom skutočne záleží. Spoločné chvíle v kruhu rodiny sú to najcennejšie, čo máme. Keď vládne pohoda a dobrá nálada, sviatočné obdobie môže byť aj pre ťažko choré deti a ich rodiny naplnené radosťou, smiechom a nádejou. Podobne, ako keď sme navštívili Mirku a jej rodinu.

Pozrite si fotopríbeh z klaunskej návštevy u Mirky. S príchodom klaunov sa dejú malé zázraky, stať sa môže čokoľvek – aj Vianoce v lete. :o)

Foto: Stanislav Mihalík