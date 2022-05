Ako (ne)minúť štátne peniaze...

Ak k tomu ešte pridáte nezabudnuteľnú vetu, že on peniazom nerozumie lebo doma ich má na starosť Pavlínka , ktorá okrem iného investovala stala sa známou v kauze Arca Capital, má náš nový cisár všetky predpoklady stať sa financmajstrom. Hoci aj diplomovku si dal napísať, lebo… No, aby som mu nekrivdil, nebol sám. V jeho vláde sa našli hneď traja pápežskejší ako pápež a to, čo pri kpt. Dankovi odsudzovali a chceli ho odvolať z postu predsedu parlamentu oni prešli mlčaním a zabudnutím.

Byť zdravý je výhra.

I stalo sa, že sa, že veľký bojovník sa raz ráno zobudil s myšlienkou zachrániť svet. Aspoň ten náš, slovenský. Vyhlásil ,,tej hnusobe” boj na život a smrť. Tajne objednal ruské vakcíny, tajne letel do Moskvy, tajne ich doviezol s veľkou pompou. Lenže sa nemohli používať (lebo nezaplatil a vakcíny neboli schválené) a keď sa už mohli, nikto ich nechcel. Koľko to celé stálo vie len on…

Jemu to však nestačilo. Prihováral sa ľudu každý deň, chrlil čísla, grafy, apeloval, plakal. Nepomáhalo nič a vtedy tento už finančný guru vymyslel hru. Nebudeme bojovať, budeme sa hrať a motivovať ľudí. A nech to stojí, čo to stojí. A veruže stálo a nemálo. Podľa údajov z MF SR 3 838 897 €. Asi. Lebo niektoré údaje nemá MF SR k dispozícii, hoci lotériu podľa zákona a štatútu organizovalo a tak ju (predpokladám) a celú uhradilo.

Tabuľka z odpovede na žiadosť o poskytnutie informácií (zdroj: MF SR)

Dal som si teda námahu a v Centrálnom registri zmlúv začal hľadať zmluvy. Celková suma za honoráre pre účinkujúcich je 86 200 €, osvetlenie, štáb, postprodukcia 118 800 €, spolu 205 000 € a ešte ,,niečo” za cca 68 000 € do celkovej sumy 3 838 979,63 €. Podľa štatútu súťaže bolo na výhry v Očkovacej lotérii stanovených spolu 9 910 000,00 €, takže ASI ušetril. Ďakujeme.

Podľa Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení žrebovanie očkovacej prémie medzi MF SR a RTVS znáša samotná RTVS buď vo vlastnej réžii alebo formou zmlúv za náklady notára, honoráre, scénu, požiarnikov, lekára, energie, produkciu, režiséra, kameramanov a pod, archiváciu… atď. Do tejto ,,hry” náš bojovník zapojil aj iné inštitúcie, ktoré tomu museli venovať čas a financie ako NCZI, alebo Finančné riaditeľstvo SR, ktoré prevádzkovalo 24/7 informačný systém, call centrum, podporu, prístup pre RTVS a (dohoda MF SR 2021/086, FR SR 254/2021).

Honoráre

Byť zdravý je výhra, 12 dielov (Očkovacia lotéria)objednávateľ RTVS 2021

Tak si to zrekapitulujeme a prídeme k číslu 13 748 897,63 €, kde reklama tvorila 3 565 840,39 €, ostatné výdavky (pravdepodobne honoráre a časť zmluvných nákladov RTVS ) 273 057,24 €, potencionálne výhry 9 910 000,00 €. V tejto sume nie sú zahrnuté náklady na vyplatenie sprostredkovateľského bonusu. Útvar hodnoty za peniaze v 8/2021 odhadol náklady na Očkovaciu lotériu v sume 26, 4 mil. € a sprostredkovateľský bonus v sume 24 mil. €.

Náklady na reklamu

Byť zdravý je výhra (Očkovacia lotéria), objednávateľ: Ministerstvo financií SR 2021

Finančná pomoc pre seniorov 60+

No ale nášmu bojovníkovi sa to málilo a tak vymyslel, ako zachráni len babky, dedkov. Nie chronicky chorých, slabých. To by bolo náročné. Povedal si, že práve vek 60+ je ,,to správne orechové na túto akciu” a vymyslel Očkovaciu prémiu pre seniorov. Veď prečo by sa seniori chránili svoje zdravie a život kvôli tomu, aby prežili ? Nech to urobia za peniaze. Motivujme ich.

Aby nedošlo k omylu – vážim si starších ľudí a určite im nezávidím tých pár stovák (aj keď im ich cár vykričal, že už peniaze dostali, tak infláciu a zdražovanie prežijú…).

K 10.5.2021 tak dostali seniori 238 556 700 €. K tomu treba pripočítať 2 130 110,46 €, čo sú náklady Slovenskej pošty, a.s. podľa Zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s poskytnutím finančnej pomoci pre seniorov , z ktorej je zatiaľ vyčerpané 1 347 324,35 €. Tak sa peniaze ,,presunú” z MF SR na MDaV SR, ktoré je jedniným akcionárom Slovenske pošty, a.s. Pokiaľ však v očkovacej lotérii bolo nutné zadať aj IBAN na vyplatenie výhry, tu sa financmajster rozhodol využiť poštu a cca dva milióny vyhodiť von oknom. Však nech seniori idú na poštu, vystoja si rad v respirátoroch. Len aby sme sa nezhromažďovali a nenakazili… (posledné dve vety sú sarkazmus…) K 10.50.2022 sú náklady podľa MF SR 239 904 024,35 €.

Celkové náklady jeho nápadov môžu byť vyššie, nakoľko podľa prílohy MF SR neeviduje niektoré položky a časť z nich som si teda vyhľadal, pokiaľ sa to dalo.

Očkovacia lotéria cca 14 mil., očkovanie seniorov cca 240 mil., bonus za sprostredkovanie. Odhadom spolu 254 – 280 mil. €.

V čase recesie, keď štát odškodňoval zatvorené firmy smiešnymi sumami, nezmohol sa na zaplatenie lekárov a záchranárov v službe na Covidových oddeleniach v skafandroch…

Kto a kedy mu tieto (a iné) hry vyčísli a bude ho hnať na zodpovednosť? Kedy konečne Slovensko zvolá, že cisár je nahý a vyženie ho? ČO ešte musí vymyslieť?