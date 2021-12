TOP 10 výrokov politikov v roku 2021

Predošlé výbery nájdete tuto: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

1. „V jej rezorte sa stala takáto smutná udalosť po toľkých rokoch demokracie a po tom, čo sme tu nastoľovali piliere demokracie.”

- poslankyňa Denisa Saková (Hlas) o politickej zodpovednosti ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej v súvislosti s úmrtím Milana Lučanského. Úplne ju chápem. Saková a spol. dlhé roky budovali piliere demokracie a Kolíková príde na hotové…

2. „Antikoncepcia vraždenie nevyrieši, sex je prezentovaný ako príjemnosť na úrovni poobednej kávy!”

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

- poslanec Martin Čepček (nezaradený, pôvodne OĽANO) by asi bol radšej, aby sex bol prezentovaný, čo ja viem, ako aktivita typu zasadanie NR SR

3. „Ja osobne by som sa nechala zaočkovať vakcínou Sputnik V, keďže mám skúsenosti s inými ruskými liekmi - masťami, ktoré mi veľmi pomohli.”

- poslankyňa Mária Šofranko, ďalší to skvost z dream team-u a.k.a kandidátky OĽANO

4. „My sme druhú vlnu zvládli relatívne dobre v nemocniciach, hoci sme mali veľa úmrtí.”

- exminister Marek Krajči. Viem si ho živo predstaviť v jeho predchádzajúcej profesii kardiológa ako hovorí „Operácia sa podarila, hoci pacient zomrel.”

5. „Nikto si nemyslel, že pandémia bude trvať rok.”

- Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR, si takto poťažkala 16. 5. 2021. To je vlastne pravda. Veď aj optimisti pritom spočiatku očakávali, že len samotný vývoj a testovanie vakcíny potrvá minimálne 18 mesiacov. Aj keď takto to pani Remišová zjavne nemyslela.

6. „V Rusku omnoho viac záleží na slove a pohľade do očí ako na tom, ako právnici napíšu zmluvu.”

- vtedajší premiér, Igor Matovič, vysvetľoval, prečo si zmluvu o kúpe vakcíny Sputnik V neprečítal, hoci o nej s ruskou stranou rokoval

7. „Vyhovárať sa tu na hlucháňa! My budeme chrániť hlucháňa a tých ľudí tam necháme pokapať? Akože o čo tunak ide? Mňa nevolia hlucháni. Vás áno, pán kolega? [smerom na Petra Pelegriniho]”

- predseda parlamentu, Boris Kollár, na otázku moderátorky v súvislosti s navrhovanou vyššou ochranou lesov v národných parkoch

8. „Lepšie byť mafián ako plagiátor.”

- Robert Fico, predseda Smer-SD, v reakcii na Borisa Kollára, ktorý ho počas schôdze NR SR označil za mafiána

9. „Máme tu ľudí, ktorí sa nám ozývajú, že doktori, ktorí počas prvej alebo druhej pandémie neboli odškodnení za to, že zomreli ako v prvej tejto. Ako doktori, ako sestričky.”

- Erik Kaliňák, podpredseda Smer-SD má zatiaľ ako rétor bližšie k Andrejovi Dankovi, než k svojmu strýkovi

10. „Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem.”

- Prezidentka Zuzana Čaputová v súvislosti s vyhrážkami a nenávisťou, ktorým čelia zdravotníci. Aby sme tu mali aspoň niečo, s čím sa aj dá stotožniť.

A na záver ešte ako bonus dva príspevky od nepolitikov.

„Dalo by sa povedať, že konečne nadišiel čas, keď o peniazoch pre zdravotníctvo rozhoduje pacient.”

- Radoslav Procházka o tom, ako minister financií rozhoduje o rozpočte

„Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I’m a dog chasing cars. I wouldn’t know what to do with one if I caught it! You know, I just, do things. Introduce a little anarchy. Upset the established order, and everything becomes chaos. I’m an agent of chaos.”

- Joker (Temný rytier, 2008). Obrázok len ilustračný.

Joker/Matovič (zdroj: Zomri)

Ďalšie výroky sa už do TOP 10 nezmestili, ale zopár kvalitných nájdete ešte tuto. Ak vás tento rok zaujali aj iné výroky politikov, napíšete do diskusie.