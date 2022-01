Krivoľaké cesty k rovnosti.

Je deklarovaným zámerom každej západnej vlády, cieľom každej mainstreamovej občianskej organizácie a ašpiráciou každého, kto si chce nájsť miesto v slušnej spoločnosti. Pod povrchom všetkých týchto snáh leží jedna z najničivejších nevybuchnutých bômb a jeden z hlavných dôvodov prečo v dnešnej dobe twitterovskej "haštagmánie" a facebookovských komunikačných zvrhlostí musíme našľapovať veľmi opatrne. Je to otázka čo pojem rovnosti znamená a či vôbec môže existovať.

Rovnosť v Božích očiach je hlavnou črtou kresťanskej tradície. V ére sekulárneho humanizmu sa však premenila na rovnosť v očiach človeka. Tu spočíva problém. Totiž v tom, že väčšina z nás si uvedomuje, cíti alebo sa obáva, že ľudia si nie sú úplne rovní. Ľudia nie sú rovnako krásni, rovnako talentovaní, silní alebo citliví. Rozhodne nie sú rovnako bohatí, dokonca ani nie sú rovnako sympatickí či odporní. V angličtine pôvodné pojmy síce znejú podobne, ale majú úplne iné významy. Equality (rovnosť) znamená rovnosť vstupov. Equity (spravodlivosť) označuje rovnosť na výstupoch. Názorne by sa to mohlo prirovnať k behu na sto metrov. V prvom prípade majú všetci šprintéri rovnakú štartovú čiaru a zvyčajne dobehnú v nejakom poradí za sebou od prvého po posledného. V druhom prípade im podľa ich doterajšej výkonnosti či schopností pridáme na nohy závažia tak, aby všetci dobehli naraz. Vraj je to spravodlivé. Politická ľavica vytrvalo argumentuje za rovnosť, dokonca aj za tú druhú možnosť. Politická pravica na to odpovedá volaním po rovnosti príležitostí, nie rovnosti výsledkov. V skutočnosti jedno aj druhé je prakticky nedosiahnuteľné v užšom ani širšom meradle.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Deti bohatých rodičov budú mať rozhodne lepší prístup ku kvalitnému vzdelaniu a na špičkové univerzity, než deti rodičov chudobných, čo im pomôže na štarte, ale asi aj v celom priebehu života. Aj keby sa každý chcel dostať na lepšiu školu, nie každý môže študovať na tých najlepších. Aj keby každý chcel ísť na Harvard, nie všetci môžu, pretože zo 40 tisíc záujemcov ročne je prijatých len asi 4,6%. Okrem toho nie každý má chuť rovnako tvrdo počas štúdia pracovať, rovnaký intelekt a odolnú psychiku. Vyhovieť tlaku sa Harvardu nevyplatilo, keď sa súdnou cestou zistilo, že pri prijímacích hodnoteniach znevýhodňoval Američanov ázijského pôvodu, ktorí na univerzite dlhodobo dosahovali nadpriemerné výsledky tak, aby bolo prijatých viac Afroameričanov. Bombshell documents detail discrimination tactics by Harvard against Asian-American applicants | The College Fix

Aby bol výber férový, všetci musia urobiť rovnakú skúšku: vylezte, prosím na ten strom.

Keď bola Cirkev na vrchole svojej moci, bola schopná zniesť sa s obrovskou mocou na každého, kto jej oponoval. Dnešným kacírstvom je oponovať učeniu, podľa ktorého sú si všetci rovní, rasa, gender a ďalšie veci okolo sú iba sociálnymi konštruktami, pri správnom povzbudení a príležitosti môže každý byť kým chce byť, že život je kompletne o prostredí, príležitosti a privilégiách.

Ja napríklad, by som chcel získať Pullitzerovu cenu, mať o päť kíl menej, absolvovať London School of Economics and Political Sciencies, ešte raz prejsť púť do Santiaga de Compostella, napísať úspešnú knihu, ...

Pokračovanie.

Zdroj informácií: Douglas Murray: The Madness of Crowds.

DOUGLAS MURRAY - MADNESS OF CROWDS: Gender, Race And Identity - Part 1/2 | London Real - YouTube