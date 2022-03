Každá dobrovoľnícka činnosť má svoje pravidlá a mala by byť koordinovaná, pretože iba vtedy sa pomoc dostane naozaj k tým, ktorí ju potrebujú. Je to podobné ako pri práci. Aj v nej máte svoju vopred dohodnutú pracovnú náplň a nad sebou šéfa, na ktorého sa môžete v prípade nejasností obrátiť. O tom aké majú dobrovoľníci práva a povinnosti vysvetlí riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra Gabriela Podmaková v rozhovore s redaktorkou Zuzanou Majerčíkovou.

👉 Rozhovor si môžete prečítať alebo vypočuť v našom krátkom podcaste Dobrovoľnícka 12-minútovka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nájdete ho aj na: Spotify či Anchor.

Aké povinnosti má dobrovoľník, keď sa prihlási na nejakú dobrovoľnícku ponuku?

V prvom rade je fajn, keď príde na tú aktivitu. To je základ. A keď nemôže prísť, tak aspoň je potrebné sa ozvať.

Teda dať vedieť, že bohužiaľ nemôžem prísť. Sú to normálne situácie – ochorel som alebo moje dieťa ma pri sebe potrebuje...

Presne tak a najmä v tejto dobe, keď je stále niekto v karanténe je vhodné dať vedieť o sebe, že neprídem na aktivitu, aby ma zbytočne nečakali, a aby organizácia nečakala, že dobrovoľník príde a on nakoniec nepríde.

Tak v podstate sa asi správať tak, ako keď ideme do práce. Tak ako by sme dali vedieť do práce, že neprídeme, tak dať vedieť aj organizácii, že sa nedostavíme.

Ďalšou povinnosťou dobrovoľníka je, že keď aj príde na danú aktivitu, aby robil naozaj to, na čom sa s organizáciou dohodli, že má robiť. Pretože každý dobrovoľník je vopred zaškolený a jeho povinnosťou je tú danú aktivitu potom vykonávať. Pokiaľ ju nevie vykonávať, tak samozrejme musí povedať, že to nevie alebo nemá tú skúsenosť.

Ty si hovorila, že dobrovoľník má robiť to, na čom sa dohodnú. Tam sa spisuje aj nejaká zmluva alebo dohoda o dobrovoľníctve alebo to nie je potrebné?

Je to potrebné, ak ide o nejakú dlhodobú aktivitu alebo ak ide o aktivitu, pri ktorej dobrovoľník pracuje s nejakými klientmi. Ale pokiaľ je to jednodenná aktivita v rámci hocijakého programu, tak nie je zmluva potrebná. Bola by to vlastne zbytočná administratívna záťaž pre organizáciu. Dobrovoľník ale musí mať jasne odkomunikované čo je jeho náplň práce, čo má robiť a kedy to má robiť.

Čo ešte patrí medzi povinnosti dobrovoľníkov?

Jeho povinnosťou je prísť včas na danú aktivitu, zúčastniť sa školenia a absolvovať školenia v takom rozsahu, ako daná organizácia potrebuje.

Pred každou dobrovoľníckou aktivitou je potrebné školenie alebo je to individuálne?

Pred každou nie, je to individuálne. Záleží na dlhodobosti danej aktivity – či je to jednorazová, krátkodobá alebo dlhodobá. Pred tými krátkodobými trvá to zaškolenie pár minút – to sú aktivity, na ktoré netreba mať nejaké konkrétne zručnosti. Pri tých aktivitách, ktoré trvajú niekoľko dní alebo týždňov, maximálne do dvoch mesiacov, tak tam je nutné trochu dlhšie zaškolenie a pri dlhodobých dobrovoľníckych aktivitách treba rátať so zaškolením na 100%. K tým povinnostiam by som ešte dodala, že je potrebné podpísať prezenčnú listinu a možno ešte ďalšie potvrdenia, ktoré potrebuje daný dobrovoľník alebo organizácia.

Každý dobrovoľník má samozrejme aj svoje práva, aby sa mu dobrovoľnícka činnosť vykonávala dobre. Aké sú to?

Dobrovoľník má právo dozvedieť sa všetky relevantné informácie, ktoré potrebuje k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti. Má právo na zaškolenie – o tom sme sa bavili už predtým. Má právo dostať potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.

V tejto súvislosti mi napadá ešte jedna vec. Rovnako má právo povedať aj to, ak zistí, že tá dobrovoľnícka činnosti nie je pre neho vhodná.

Určite áno.

Takže môže odstúpiť od danej dohody. A akým spôsobom? Stačí povedať napríklad: „Prepáčte, zistil som, že toto ma nejako nenapĺňa alebo že toto nie je cesta pre mňa“?

Preto organizácie robia s dobrovoľníkmi úvodné pohovory, aby si vyjasnili na jednej aj na druhej strane, že o čom je daná dobrovoľnícka ponuka. Častokrát, keď ju ten človek číta, tak si predstavuje niečo iné ako je to v skutočnosti.

Nielen dobrovoľníci majú svoje povinnosti a práva, ale aj organizácie. Tak aké povinnosti majú organizácie voči dobrovoľníkom?

Je to v prvom rade povinnosť informovať dobrovoľníka opätovne o všetkom čo má robiť. Ďalej je organizácia povinná zabezpečiť - ako sme hovorili - dobrovoľníkovi školenie k danej činnosti, prípadne aj školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ďalej je organizácia povinná zabezpečiť dobrovoľníkovi materiál alebo nejaké konkrétne špeciálne oblečenie – ochranné prostriedky ako napríklad rukavice. Ak sa ide do prírody, tak napríklad čiapku. Alebo je potrebné informovať dobrovoľníka, aby si sám doniesol pevnú obuv. A celkovo je nutné povedať dobrovoľníkovi čo potrebuje k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti, a ak si to nevie zabezpečiť, tak to urobí za neho organizácia. Pokiaľ aktivita prebieha vonku alebo trvá viac ako dve hodiny, treba myslieť aj na pitný režim a malé občerstvenie.

Rovnako má organizácia pri spolupráci s dobrovoľníkmi svoje práva. Povedz nám o nich viac.

Má právo dozvedieť sa o dobrovoľníkovi všetko čo od neho potrebuje, takže má právo pýtať sa otázky, na ktoré má dobrovoľník povinnosť odpovedať. Organizácia má právo si vybrať dobrovoľníka, podľa toho, kto im na ten projekt, ponuku či konkrétnu aktivitu najviac sedí. A tiež má právo povedať dobrovoľníkovi nie.

Za akých okolností môže organizácia pristúpiť k tomu, že zruší dohodu s dobrovoľníkom? Keď napríklad porušuje pravidlá?

Áno. Dobrovoľník je na pohovore a školení informovaný aj o ďalších povinnostiach, napríklad že treba chodiť na čas, v konkrétny deň a v konkrétnom termíne alebo je potrebné dodržiavať nejaké deadliny. No a pokiaľ dobrovoľník dlhodobo porušuje to, na čom sa dohodli, tak organizácia má samozrejme právo ho na to upozorniť, a keď to aj potom porušuje, tak má právo ukončiť daný dobrovoľnícky vzťah. Prípadne, keď aj na pohovore vznikne nepríjemná situácia pre tú organizáciu alebo daný dobrovoľník nie je vhodný pre tú danú organizáciu, tak oni majú právo povedať mu prečo.

Koľko organizácií máte v databáze, ktoré dávajú svoje dobrovoľnícke ponuky?

V databáze máme viac ako 200 organizácií a priemerne počas roka pribudnú stovky dobrovoľníckych ponúk. Začiatkom roka je ich vždy menej, pretože začiatkom roka riešia organizácie najmä administratívu, uzatvárajú projekty a otvárajú nové projekty, ale potom od februára/marca už pribúdajú dobrovoľnícke ponuky vo veľkom až do konca roka.

Čo by si odkázala tým, ktorí by sa chceli zapojiť do dobrovoľníctva. Čo im to dobrovoľníctvo všetko môže dať?

Dobrovoľníctvom ľudia získajú veľmi veľa skúseností a zručností. V podstate získajú presne to čo chceli a môžu nadobudnúť množstvo ďalších zručností, o ktorých ani nevedeli, že by ich vlastne mohli získať.

Ak sa Vám páči čo robíme, môžete nás aj finančne podporiť alebo venovať nám Vaše 2% z daní.

ĎAKUJEME za akúkoľvek pomoc ❤️

Chápeme, že v dnešnej dobe to nemá jednoduché nikto.