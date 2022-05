Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia

Boris Berezovskij (1946 – 2013): Bol vyštudovaný inžinier, v roku 1991 začal do vtedajšieho rozpadajúceho sa Sovietskeho zväzu dovážať automobily Mercedes. Neskôr v 90-ych rokoch pracoval na riadiacich pozíciách v bankovej a automobilovej sfére a vytvoril si mediálne impérium pozostávajúce z televíznych kanálov, rádií a novín. Bol figurantom celého radu korupčných káuz. Práve on je považovaný za človeka, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri dosadení Vladimíra Putina najprv na post predsedu vlády a zakrátko nato na post prezidenta. Od roku 2001 až do svojej smrti v roku 2013 žil v emigrácii v Londýne, odkiaľ bol hlasným kritikom Putinovho režimu.

Michail Chodorkovskij (1963): Podnikať začal koncom 80-tych rokov minulého storočia, kedy do Ruska dovážal a v rámci krajiny predával počítače a alkohol. V roku 1989 so svojím spoločníkom založil banku, ktorá neskôr vďaka jeho známosti s vtedajšími členmi ruskej vlády dostala možnosť spravovať prostriedky ruského ministerstva financií a daňového úradu. Neskôr, v roku 1995, jeho banka poskytla ruskej vláde úvery na financovanie vojny v Čečensku, ktoré boli zabezpečené akciami ruských štátnych ropných podnikov. Ruská vláda úvery nedokázala splatiť, vďaka čomu sa prostredníctvom svojej banky Chodorkovsky lacno dostal k lukratívnym firmám, z ktorých najznámejšia je ropná spoločnosť Jukos. Vo februári 2003 sa dostal do konfliktu s Vladimírom Putinom potom, ako Putina nepriamo obvinil z korupcie. Koncom roku 2003 bol zatknutý ruskou tajnou službou FSB (Federálna služba bezpečnosti, nástupnícka organizácia sovietskej KGB), odsúdený za korupciu a krátenie dane, zbavený svojho podielu v Jukose a poslaný do väzenia, kde bol až do konca roku 2013, kedy dostal od Putina milosť a opustil Rusko.