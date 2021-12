Post Covid Príhodka #27 - očkovanie proti chrípke Influvac Tetra

Chrípku aj covid-19 mnohí hádžu do jedného vreca. Často vravia, že covid je len chrípočka. Ja som na tú “chrípočku” takmer zomrel, no vtedy sa ešte nedalo zaočkovať. Dnes mám v sebe dve vakcíny Pfizer. Covid-19 je svinstvo, nechcite to. Obe choroby sú spôsobené vírusmi, ktoré sa prenášajú kvapôčkami. Na obe existujú vakcíny.

Proti chrípke sa nechávame očkovať už roky. Ja som to sem tam vynechal, ale dostal som tých vakcín už niekoľko. Manželka Vierka, povolaním detská lekárka, sa očkuje pravidelne každý rok. Aplikuje sa to vždy v jeseni, keď sa blíži obdobie sychravého počasia. Každý rok sa to opakuje, no vakcína sa mení. Vždy sa vyrába “koktail” na aktuálnu sezónu. Vírus sa totiž v čase mení, mutuje, vznikajú nové kmene. Vakcíny proti chrípke a proti covidu-19 sú každá iná, nie je problém ale prijať obidve. Neodporúča sa ich dostať naraz, odporúča sa mať medzi nimi pauzu najmenej dva týždne. Keďže mne mohli dať vakcínu proti covidu až koncom septembra, druhá dávka po 4 týždňoch vyšla na koniec októbra, preto som s aplikáciou vakcíny proti chrípke musel počkať. Išiel som na liečenie a vakcína ma už medzitým čakala v chladničke. Po návrate z liečenia som zašiel za svojou obvodnou lekárkou odniesť papiere a popri tom mi aplikovali vakcínu Influvac Tetra. Je to vakcína pre sezónu 2021/2022 a Tetra zrejme znamená, že je to kombinácia štyroch kmeňov. Podrobnejší popis je na krabičke. Samotné zaočkovanie do svalu ľavej ruky bolo úplne totožné so zaočkovaním proti covidu. Trvá to niekoľko sekúnad a vôbec to nebolí. Po očkovaní je vhodné jeden až dva dni nevykonávať väčšiu fyzickú námahu. Telo sa s tým musí chvíľu vysporiadať. Ja som sa cítil trochu unavený, inak to bolo v pohode.

Počas môjho pobytu na liečení bol vyhlásený výnimočný stav a lockdown, teda obmedzenie pohybu spojené s rôznymi opatreniami. Bol som v okrese Poprad, preto som sa vrátil priamo domov. Išiel som k lekárke a taktiež som potreboval ísť do bankomatu a zaniesť papiere zamestnávateľovi. Zastavil som sa teda v OC Novum a vybavil najnutnejšie. Bolo tam o poznanie menej ľudí ako zvyčajne. Aj pred Lidlom stál rad a na vstupe púšťali postupne ľudí do povoleného počtu podľa plochy obchodu. Kúpil som si niečo v “esenciálnom obchode” McDonalds, samozrejme balíček so sebou. Vybral som peniaze a pokračoval som ďalej. Čo ma ale zaujalo? Sedenia v strede chodieb boli ohradené páskou a na sedacej časti nápis - niečo ako NESADAŤ. A samozrejme, že tam sedela mladá slečna a staršia pani, a vedľa ďalšia. Také typické slovenské, veď obchádzať nariadenia a nedodržiavať pravidlá je tu národným športom. Škoda.

Ešte jedna vec - v inom “esenciálnom obchode” som na druhý deň čakal aj ja, kapacita vo vnútri 133 ľudí. Išlo to ale rýchlo. No jasné, že aj tu sa vrútil niekto do protismeru, veď on ide “len tu”. SBS-kár ani nestíhal zareagovať.