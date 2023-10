Chorý muž na Dunaji

Nedeľné ráno bolo pre veľa z nás minimálne prekvapivé. Zobudili sme sa do iného Slovenska- Chorého muža na Dunaji, zlomeného a otraseného skepsou z výsledkov volieb. Veľa ľudí plakalo, iní si balili kufre, niektorí dokonca oslavovali a niekomu to bolo celkom jedno. Neviem, ktorá z týchto možností prežívania výsledkov volieb je adekvátna k výslednej situácii. Ja sa vás však pokúsim vyviesť z tejto skepsy a vás, čo oslavujete, z ilúzie.

Éra ustavičného sľubovania a rozdávania peňazí sa skončila a musia si to dobre uvedomovať aj v Smere.

Možno si hovoríte, že je predčasné ešte hodnotiť čo sa stane, keď nie je ani zložená koalícia, ale všetci v kútiku svojej duše už tušíme ako to dopadne. Smer-SD zloží koalíciu s Hlasom-SD a SNS alebo KDH. Táto koalícia vedená Smerom bude mať však zviazané ruky. Éra ustavičného sľubovania a rozdávania peňazí sa skončila a musia si to dobre uvedomovať aj vo víťaznej strane ak chcú dovládnuť aspoň jedno celé volebné obdobie. Náš štátny dlh je na historickom maxime, bude treba šetriť inak Slovensko do 8 rokov zbrankrotuje. To bude aj hlavným úrazom tejto vlády a Robert Fico tak zožne čo zasial. Pod ťarchou, ktorú musí budúca vláda zniesť, bude nútená konať racionálne, či sa jej to páči alebo nie a čeliť ekonomickej realite.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V časoch keď sa svet čoraz viac rúti do recesie, obchádza štastie prvýkrát aj Roberta Fica a bude ho to veľmi bolieť.

V tomto volebnom období sa naplno ukáže, že sľuby o nízkych energiách, inflácii a úrokoch boli len predvolebnou ilúziou a že strana vzkriesená Igorom Matovičom nemá víziu a ani riešenia pre svojich voličov. Stagnácia Slovenska naplno odkryje klamstvá, ktoré sa širili v predvolebnej kampani a v časoch keď sa svet čoraz viac rúti do recesie, obchádza štastie prvýkrát aj Roberta Fica a bude ho to veľmi bolieť. Rany, ktoré to však vytvorí v našej spoločnosti, sa budú liečiť oveľa dlhšie. Ale všetko, čo nemá morálku, nemôže natrvalo vyhrať.