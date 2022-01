7 knižných tipov: odpočítavanie k bombe, slovenské fantasy, aj kulinárske krimi

1. Odpočítavanie 1945 (Chris Wallace)

Toto je 116 dní, ktoré zmenili svet. Nezvyčajný príbeh atómovej bomby a krátkeho okamihu, ktorý mal neuveriteľné následky. Novinka Odpočítavanie 1945 je rozprávanie o konci II.svetovej vojny, kedy sa americký prezident Harry Truman rozhodol zhodiť prvú atómovú bombu na svete. Sledujeme zmýšľanie kľúčových osobností, ktoré prispeli k zostrojeniu najničivejšej zbrane na svete – či už to bol Albert Einstein alebo výskumník Robert Oppenheimer. Autori nám berú do politických kruhov, ukazujú sovietskych špiónov, ale tiež súťaživých pilotov, ktorých vyberali na zhodenie bomby.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Autorom je Christopher Wallace, americký žurnalista, bývalý korešpondent Bieleho domu a moderátor prestížnych televíznych kanálov. Má skvelý štýl písania, jednoduchý a priamy, bez nejakej snahy prekrucovať históriu. Ponúka detaily zo zákulisia, rôzne prekvapujúce fakty a pritom je to stále veľmi presvedčivé rozprávanie o jednej z najhrozivejších kapitol našich dejín.

Odpočítavanie 1945





2. Hierarchia svetla (Adriana Bolyová)

Zrada, zlo, intrigy. Smrť a démoni. V prvej knihe Hierarchia tmy ste sa mohli zoznámiť s démonológmi a ich zlovestnými ambíciami. Škodili jeden druhému, podrážali sa, intrigovali a zrádzali...a dokázali sa spriahnuť s tými najhoršími démonmi. „V druhej časti série vás čaká skutočný boj,“ prezrádza autorka Adriana Bolyová. „Schyľuje sa k rozhodujúcej bitke, čo vedia všetci mocní hráči vo svete démonológov. Vyhrať a vládnuť v Innsbrucku môže len jeden z nich a vy sa na konci Hierarchie svetla dozviete, kto to bude.“

Hierarchia svetla z vydavateľstva Ikar nadväzuje z časového hľadiska na Hierarchiu tmy veľmi presne - pokračuje rovno tam, kde sa prvý diel skončil. Radana konečne pozná identitu vraha Mátého otca. Problém je, že tento vrah mal na svoj skutok pádny dôvod - dá sa teda jeho čin akceptovať? Adriana vytvorila fantastický svet démonológov, ktorí jediní vedia, čo je po smrti. Odídete do nehmotných sfér, kde na vás čaká spektrum svetla a tmy... a v ňom oveľa viac života, ako by ste si želali.

Ľudia sú všelijakí, no všetci majú spoločné, že žijú v šedivom strede. Do šera sa dostávajú aj po tom, ako umrú. Je to presne tá časť spektra, ktorá spája svetlo a tmu. Medzistupeň medzi miestami, ktorým vládnu bytosti veľké ako galaxie a ľstivé ako ten najväčší zloduch.

Hierarchia svetla slovenské fantasy Adriana Bolyová

3. Neplač, miláčik (Mary Kubica)

Ďalší napínavý a nepredvídateľný triler od americkej autorky, ktorá má slovenské korene. Od Mary Kubica vyšli v slovenčine už viaceré knihy, ako Dobré dievča, Keď svetlá zhasnú, či Neznáma žena. Teraz pribudla novinka Neplač, miláčik . Príbeh o tom, ako dobre poznáme ľudí, s ktorými žijeme. A nakoľko sme si istí, že nám hovoria pravdu...

Jedného nedeľného rána mladá žena Esther Vaughanová zmizne bez stopy zo svojho bytu v centre Chicaga. Keď jej spolubývajúca Quinn Collinsová nájde medzi priateľkinými vecami záhadný list adresovaný Miláčikovi, jej obavy o ňu ešte vzrastú. Začne si klásť otázky, ako dobre ju pozná a kto v skutočnosti Esther je.

Medzitým v neďalekom mestečku na brehu Michiganského jazera skríži cestu osemnásťročnému Alexovi Gallovi tajomné dievča bez mena. Alexa priťahuje jeho krása i záhadnosť, ibaže ich vzťah, ktorý sa začal pomerne nevinne, postupne prerastie v čosi temné a zlovestné...

Mary Kubica je majsterkou napätia, píše výborné psychotrilery, ktoré sú vzrušujúce, plné zvratov a dokazuje to aj v knihe Neplač, Miláčik. Celý príbeh sa odohráva počas piatich chladných novembrových dní. V polovici sa láme chleba a v oboch príbehových linkách nastávajú zvraty, má to spád, spájate si veci a dochádza k prekvapeniam. Mary Kubica najmä tu prejavila svoje umenie zahrávať si s čitateľom, manipuluje s ním, zvedie ho z cesty, ukáže nesprávny smer.

Neplač, miláčik Mary Kubica

4. Červené zlato (Tom Hillenbrand)

Keď som si vlani prečítal Diabolský plod, prvú knihu zo série Šéfkuchár Xavier Kieffer, bol som veľmi milo prekvapený. Maličké a nové vydavateľstvo mamaš siahlo po kulinárskej detektívke a bol to zásah do čierneho. V pokračovaní sa ocitneme na honosnej večeri v Paríži, kde má slávny suši majster očariť miestnu smotánku, no ešte pred hlavným chodom padne na zem mŕtvy. Príčina smrti: otrava rybím mäsom.

Luxemburský kuchár Xavier Kieffer má pochybnosti o tom, že by išlo len o nešťastnú náhodu, a tak sa pustí do pátrania. Stopy ho privedú na zaujímavé miesta – z prepychového života parížskeho starostu cez úplne nový svet japonskej kuchyne až do rybárskej lode talianskych lovcov tuniakov. Pri vyšetrovaní na vlastnú päsť zistí, že niektoré ryby sú drahšie než zlato, a dokonca cennejšie ako ľudský život.

Červené zlato je opäť napínavá detektívka, ktorá vám ukáže zblízka špičkovú gastronómiu, všeličo sa dozviete a narobí vám aj chúťky. Autor má skvelé znalosti nielen o jedle, ale aj rôzne technikálie, geografické a regionálne pikošky. Miestami sa pobavíte a to všetko na pozadí výborne premysleného detektívneho príbehu.

Červené zlato Tom Hillebrand

5. Anglický špión (Daniel Silva)

Prvý bol Anglický zabijak. Neskôr prišla Angličanka. A teraz je tu Anglický špión , pripravený vziať vás na vzrušujúcu cestu, na ktorú tak ľahko nezabudnete. Vychutnajte si pätnástu knihu série o legendárnom izraelskom tajnom agentovi Gabrielovi Allonovi v novom vydaní.

Najslávnejšia žena na svete ležala s pohárom v ruke na prednej palube a opaľovala sa hore bez. O palubu nižšie pripravoval predjedlo muž, ktorý sa ju chystal zabiť... Tou ženou je členka britskej kráľovskej rodiny, ktorú zbožňujú milióny ľudí na celom svete, no bývalý manžel a jeho matka ju nemôžu vystáť.

Keď princezná zahynie pri výbuchu bomby na výletnej jachte, riaditeľ MI6 Graham Seymour sa pri pátraní po jej vrahovi obráti s prosbou o pomoc na špičkového agenta Gabriela Allona. Jeho úlohou je nájsť muža, ktorý má na svedomí vražedné útoky nielen v rodnom Írsku, ale na celom svete.

Eamonn Quinn, geniálny výrobca bômb a predĺžená ruka nejedného diktátora, je mimoriadne nebezpečný protivník. Našťastie Allon má po svojom boku profesionálneho zabijaka Christophera Kellera. Spolu sa vydajú na riskantnú cestu s cieľom dolapiť Quinna a vybaviť si s ním účty z dávnej minulosti.

Daniel Silva bol spravodajcom CNN, pracoval pre agentúru UPI a má bohaté novinárske skúsenosti i vzťahy, ktoré šikovne využíva pri písaní. Postupne si získal nielen milióny čitateľov na celom svete, ale aj priazeň kritiky – predsa len o knihy zo žánru špionážneho trileru nie je v angloamerickej literatúre núdza.

Anglický špión Daniel Silva

6. Zachovajte si bystrosť (Sanjay Gupta)

Tak prepotrebná kniha v dnešných časoch, kedy akoby nás opúšťal zdravý sedliacky rozum. Akoby sme viac (a niekedy aj radi) podliehali rôznym fake news, dezinformáciám a hlúpostiam, hoci by stačilo trošku rozhýbať sivé mozgové bunky. S touto knihou to môžete dokázaťJ

Zachovajte si bystrosť je recept, ako si skvalitniť svoj život, ako povedal Bill Gates. Užitočná kniha pre každého, kto chce, aby mu dobre fungoval mozog a aby nestrácal zdravý rozum. Autor vychádza z výsledkov najmodernejšieho výskumu, za ktorými precestoval celý svet, aby skúmal tajomstvá kognitívnej dlhovekosti. Poukazuje na škodlivé mýty o fungovaní mozgu a ponúka päť pilierov pre zdravú myseľ: hýbte sa, objavujte, oddychujte, vyživujte a socializujte sa. Gupta nám ukazuje, čo v tomto smere funguje a prečo je to tak. Dokonca každému, kto chce už dnes začať pracovať na zlepšení svojich kognitívnych schopností, ponúka inovatívny dvanásťtýždňový program.

Dr. Gupta tiež ponúka usmernenia a rady pre produktívnejší a pozitívnejší zajtrajšok. Je to výborná kniha pre zdravých, ale aj tých, čo už majú problémy s mozgom, pre ľudí s Alzheimerom ap. Inšpiratívne a poučné.

Zachovajte si bystrosť

7. Mytopédia

Konečne vyšla aj pre deti úžasná encyklopédia mýtických bytostí a magických príbehov.

Mytopédia je dobrodružná plnofarebná kniha, ktorá vám najskôr predstaví svet mýtov, ukáže mapu sveta a potom pekne prehľadne zavedie do Ameriky, Európy, Afriky, Ázie a Oceánie. Mýty a legendy sú staré príbehy, ktoré si ľudia rozprávajú už celé generácie. Hovoria o záhadných magických bytostiach, ktoré žijú medzi nami. Prečo tieto príbehy vlastne vznikali? Niektoré chceli ľudí varovať pred hrôzostrašnými beštiami, ako bol Grootslang, polohad a poloslon. Ďalšie slúžili na pobavenie – napríklad príbeh o tanukim, ktorý sa premenil na čajník. Mnohé objasňujú pôvod nebeských javov či vecí, ktoré nás obklopujú, napríklad ako Hromový vták spôsobuje búrky či ako pavúčí boh Anansi obdaroval ľudí príbehmi. Svet mytologických bytostí je plný tajomstiev a mágie. A táto encyklopédia bude deti od 8 rokov sprevádzať na ceste okolo sveta, na ktorej spoznajú viaceré úžasné stvorenia a ich fascinujúce príbehy. A som presvedčený, že si v nej so záujmom zalistujú aj mnohí dospelí :-)