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16. aug 2026 o 20:54
Prečítané: 543x

Neberte si psa, keď sa oň neviete postarať.

Neberte si psa len preto, že je roztomilý. Neberte si ho ako darček, hračku pre deti ani ako chvíľkové rozhodnutie. A už vôbec nie vtedy, keď neviete, čo všetko starostlivosť o živého tvora znamená.

Lucia Cabuková
Lucia Cabuková Bloger
Neberte si psa, keď sa oň neviete postarať.
Benjamín
Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

Pes nie je vec, ktorú odložíte, keď vás prestane baviť. Nie je problém, ktorý môžete jedného dňa vyhodiť za dvere.Ak si vezmete psa, preberáte zaňho zodpovednosť.Zodpovednosť za jeho jedlo, zdravie, veterinára, pohyb, výchovu, bezpečie aj starobu. A hlavne za to, aby jedného dňa neskončil na ulici alebo v útulku len preto, že ste si pred jeho zaobstaraním nepoložili jednoduchú otázku: Dokážem sa o neho naozaj postarať?Lebo práve tam sa často začína tragédia. Najprv nadšenie, fotografie a veľké sľuby. Potom príde realita. Pes potrebuje von aj vtedy, keď prší. Potrebuje pozornosť, keď máte zlý deň. Ochorie. Zostarne. Niečo zničí. Potrebuje peniaze a čas.A zrazu sa „miláčik“ stane nežiaducou povinnosťou.A čo potom?„Nemáme naňho čas.“„Nezvládame ho.“„Nemôžeme si ho nechať.“A pes? Ten za vaše rozhodnutie nemôže.Skončí opustený, vystrašený, v útulku alebo ešte horšie na ulici. Človek si ide ďalej svojím životom, ale pes nechápe, prečo ho zradil práve človek, ktorému veril.Toto nie je zodpovednosť. Toto je zlyhanie človeka.Preto si pred zaobstaraním psa poriadne premyslite, či ste pripravení na záväzok na mnoho rokov. Nie na týždeň, nie na obdobie, keď sa vám to hodí.Ak neviete, či to zvládnete, psa si neberte.Je oveľa čestnejšie povedať „nemôžem“ ešte predtým, než si zviera prinesiete domov, ako ho neskôr vyhodiť do sveta.Pes si nevybral vás. Vy ste si vybrali jeho. A keď už to urobíte, nemáte právo ho opustiť len preto, že sa vám prestal hodiť do života.Neberte si psa, ak mu neviete dať domov.Pretože útulky nepotrebujú ďalších psov, ktorí doplatili na ľudskú nezodpovednosť. Potrebujú, aby ich tam pribúdalo čo najmenej.

Lucia Cabuková

Lucia Cabuková
Bloger 
  • Počet článkov:  13
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  • Páči sa:  109x

Som optimistka, ktorá verí v potenciál našej krajiny, no nebojí sa pomenovať aj veci, ktoré nefungujú. Písanie je pre mňa spôsob, ako otvárať zmysluplný dialóg s čitateľmi. Moja osobnosť spája zvedavosť, zmysel pre spravodlivosť a lásku k našej kultúre. Energiu najradšej dobíjam v slovenskej prírode, s dobrou kávou a knihou v ruke. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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