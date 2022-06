Deň prvý, hotel

Včera v noci sme prišli do hotela Royal Holiday Palace. Turecko Antalya. Príchod a let popisujem tu.

Deti spali prekvapivo dlho.

Asi najlepšie popíšem hotel takto:



Hotel je taký, ako ho popisuje cestovka a o niečo ošúchanejší ako sa popisuje sám.



Ďalej čítať nemusíte, ďalej je to v podstate len môj osobný popis podľa prvého dojmu.



Keď hotel otvárali, musela to byť bomba, teraz je na ňom poznať trošku čas. Ale zas si to nepredstavujte tak, ako naše socialistické činžiaky. To vôbec nie, je veľmi dôstojne udržiavaný a naozaj krásny. Najmä v noci.



Len občas je na klučkách zlatá farba ušúchaná, a kde - tu zbadáte na omietke jemné puknutie.



Hotel je vkusne a luxusne zariadený (zdroj: Jozef Černek)



Inými slovami, je to chlap, ktorému pár šedín vlastne celkom pristane… Niečo ako ja. 🙂



Pohľad z izby pri príchode (zdroj: Jozef Černek)



Funguje tu program all inclusive, priznám sa, že mne toto trošku lezie na nervy, už len preto, že to znamená (podľa mňa) aj veľké plytvanie. Plus, nikde neviem, kedy a komu, do frasa, mám dať tringelt.



Mám ale dojem, že tu je to trošku inak. Aspoň na raňajkách a obede, akoby ku koncu otváracích hodín začalo zo stolov ubúdať a nepribúdalo. Čo je dobrá správa.



Ponuka deklaruje neustálu možnosť rozmanitej stravy a stálu dostupnosť jedla a pitia.



Je tu možnosť stravovať sa aj zdravo, nie že by som to šiel skúšať, som na dovolenke, ale dá sa to. (zdroj: Jozef Černek)



Zatiaľ to môžem len potvrdiť.

V nádhernej parkovo-bazénovej promenáde popretkávanej mostíkmi, nájdete kopu vonkajších bufetov. Keď jeden zatvára, druhý práve otvára. Pizza, turecké špeciality, vtipné ryby, sladkosti, zmrzlina… čokoľvek.



Tam všade sú poskrývané bufetíky (zdroj: Jozef Černek)



Hlavné reštaurácie (neviem, či sú dve alebo koľko) ponúkajú v čase raňajok, obeda a najmä večere … vlastne úplne čokoľvek.

Človek potrebuje veľkú dávku frflajúceho módu, aby našiel niečo, čo mu vadí. Tak ale skúsim.



Ja napríklad neznášam stáť v rade na jedlo. Neznášam. Už to chvíľu vyzeralo, že ak by som náhodou chcel sendvič pri detskom bazéne, tak by som musel vystáť asi šesť minútovú radu…



Avšak do troch minút otvorili vedľajší stánoček a tam bola k dispozícii pizza. Tak nič.



Ale no dobre, na miešané nápoje sa pri jednom stánku stálo asi tri minúty.

Pivo, voda a ovocie - bez čakania.



Keď už ale hľadáme frfliace veci.



Lehátka od rána obsadzované…(to je najchoroba takýchto rezortov).



Nemali sme obsadené nič a našli sme v pohode ležanie pri detskom bazéne. Rovnako tak boli voľné aj pri mori. Hovoríme o čase 11:00.



Čakanie na výtah.



V takýchto rezortoch je dosť častý problém, že na výťah pláž - izba, si celkom počkáte… Tu sa zdá, napriek úplnému obsadeniu hotela, že tento problém tu nie je.



Voda v bazénoch.



Takto, ja nemám rád studenú vodu, rozumej pod 34*C. Tu má tak 27*C, ale vonku je 35, takže podľa mňa je to úplne ok.



WIFi



V recenziách z roku 2019 nájdete toto (a veľkú prítomnosť detí) ako najčastejšie negatívum.

No… nie je to ako doma. Pripojiť sa aj chvíľočku trvá. Ak ale vezmeme v úvahu obrovské množstvo ľudí, je to zatiaľ celkom ok.

Filmy by som asi streamovať alebo sťahovať nedokázal, ale bežnú agendu, pri troche snahy, a v určité hodiny, je možné dať bez stresu.



Pozor, roamingové dáta v Turecku sú pre nást fest drahé.



Takže záver prvého dojmu? Čo cestovka sľúbila, to hotel do bodky spĺňa, bez nadsázok.