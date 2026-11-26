Nebolo v tom nič hrdinské. Dobehli ma úzkosti a ja som si musel vybrať. Premiéra Dramaťáku, alebo škola. Tretia možnosť bola, že skončím zle, a tú som si vyberať nechcel.
Vybral som si premiéru.
Povedal som si vtedy, že etnológia mi už dala veľa a titul až tak nepotrebujem. Jedinú skúšku ktorú som nespravil na prvý pokus bola z tancov... Znie to ako výhovorka človeka, ktorý nedoštudoval. Možno to aj výhovorka bola. Lenže odvtedy prešlo dosť rokov a ja z tých troch ročníkov ťažím každý deň.
Etnológia je veda o tom, ako ľudia žili a ako žijú. Čo jedli, ako pracovali, ako sa veselili, ako sa starali jeden o druhého. Naučili ma tam pýtať sa ľudí, ako žijú, a počúvať, čo odpovedia.
Z toho sú moje scenáre. Z toho je portál o dlhovekosti, kde píšem o tom, ako žiť, aby nám tých dní ostalo čo najviac. A ťažím z toho aj v práci.
A potom je tu Julka.
Pred viac ako 13 rokmi ju na priechode pre chodcov zrazilo auto. Lekár jej dával osem percent, že bude chodiť, a na husle mala zabudnúť. Písal som o tom nedávno, nebudem to opakovať celé. Dnes hrá prvé husle, vedie tri súbory a máme spolu dve deti.
Vtedy som zblízka videl, čo dokáže ľudské telo, keď človek počúva lekárov a každý deň cvičí. A etnológ vo mne sa začal pýtať to, čo sa pýta vždy. Ako to tí ľudia robia? Tí, čo sa dožijú vysokého veku a ešte im je do smiechu?
Blogujem tu od roku 2005. Písal som o duchovi v dome, o kŕčových žilách aj o chlapcovi, ktorý prišiel na štátnice vo vyšívanej košeli. Najviac ale píšem o živote a posledný rok o dlhovekosti. Na dvoch portáloch. A teraz je z toho všetkého knižka.
Volá sa Ešte máme čas, napísal som ju s poznámkami kardiológa doktora Šípoša a práve mieri do kníhkupectiev. Človek bez titulu, s úzkosťami a tromi ročníkmi etnológie má knihu v kníhkupectve.
Som z toho namyslený, miestami až úžasný a hlavne strašne skromný.
A rád. Veľmi rád, že sa to podarilo. Ak ste niekedy napísali alebo skúšali napísať knihu tak ma chápete...
Ďakujem všetkým, ktorí to so mnou musia vydržať. Julke ako prvej.
Knižku nájdete tu: https://www.energy.sk/sk/p/EsteMameCas-Kniha
A o tom, prečo etnológ píše o dlhovekosti, som sa rozpísal na portáli: https://dlhovekost.energy/preco-etnolog-pise-o-dlhovekosti/