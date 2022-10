Smutná pozvánka pre pani prezidentku

Nebudem nás predstavovať, pretože som si istý, že Vy, pani prezidentka, si nás pamätáte. A zároveň viem, že tento (hoc otvorený) list sa dostane len k ľuďom, ktorí o nás už počuli. Sme jednoducho Slovenskí rebeli, folklórom inšpirovaný súbor z Komárna. Pred osemnástimi rokmi sme ešte ako Dramaťák mali zdanlivo neuskutočniteľný sen. Vytvoriť muzikál. Ozajstné divadlo, predstavenie, na ktoré by chodili tisícky divákov. Vždy, keď si to v hlave premietnem, zdá sa mi až neuveriteľné, že sme to dokázali. Naše predstavenia videlo už niekoľko desiatok tisíc divákov. V ostatnom čase dokonca za nami chodili ľudia z celého Slovenska.

Nie vlastnou vinou, sme sa práve v čase, keď sa nám najviac darí, ocitli na konci našej púte. Nárast cien len plynu (s ktorým vykurujeme našu budovu) o 320% na sumu 7 547,-€ mesačne, jednoducho nemáme ako zvládnuť.

Je tomu pár mesiacov, kedy ste k nám prišli a prisľúbili sme si, že prídete aj na naše predstavenie. To je aj dôvod, prečo Vám píšem. Odoslali sme Vám už niekoľko pozvánok, žiaľ, pracovné zanietenie Vám nedovolilo prísť. Oceňujeme ale, že každú pozvánku ste prijali, zvážili a odpovedali na ňu. Hoc negatívne, vážime si, že neostalo ticho.

Žiaľ, cena energií a fakt, že nie sme napojení na žiadnu inštitúciu, a že sme nedokázali tento stav zvrátiť, zapríčinil, že náš, až dodnes krásny sen, práve končí. Čaká nás už len pár predstavení a ostaneme len, verím, že krásnou spomienkou.

Nechceme vyplakávať, hľadať nepriateľa, nechceme padnúť na kolená. Máme za sebou obrovské množstvo krásnych zážitkov, mnoho z nás si práve na divadelných doskách našlo priateľstvá na celý život. Ja osobne som sa tu zoznámil s mojou manželkou a moje dve deti sa práve v priestoroch, ktoré musíme opustiť, naučili chodiť. Preto nechceme tento príbeh zakončiť tragédiou o zlyhaní... vlastne, ani nevieme koho. Odpoveď nebies je niekedy nie. A presne to sa nám stalo.

Vieme, že zvládneme budovu, v ktorej sídlime, v ktorej sme začínali a z ktorej sme vyštartovali k mnohým srdciam a do mnohých krajín, udržať do 20. decembra roku 2022. Potom musíme ukončiť celú našu činnosť, uložiť naše veci do depozitov a dúfať v lepšiu budúcnosť. Ak aj nie nás, tak našich deti.

S divákmi sa však chceme rozlúčiť tak ako sa patrí. Nie na kolenách, ale vzpriamene a hrdo. Sme totiž hrdí na to, čo sme dokázali. Bez akejkoľvek pomoci štátu sme vytvorili dva mimoriadne funkčné súbory. Spolu viac ako dvesto ľudí sa podieľalo na našich predstaveniach. A nebolo tých predstavení málo.

S hrdosťou a pýchou na to, čo sme dokázali, chceme poslednýkrát otvoriť oponu a predviesť divákom náš splnený sen.

Vážená pani prezidentka, veľmi si vážime Vašu starostlivosť o našu krajinu. O našu vlasť. Nechcem od Vás, aby ste hľadali riešenie. Nie je to vo Vašej kompetencii a žiaľ ani vo Vašej moci. Chceme náš sen, sen ktorý trval viac ako osemnásť rokov, dôstojne uzavrieť. Bolo by pre nás veľkou cťou, ak by ste prijali pozvanie na niektoré z našich predstavení.

Už nechceme bezvýsledne hľadať riešenia. Žiaľ, „spadli“ sme úplne mimo systému. Ukázalo sa to v covidovom a pocovidovom období. Pre nás nie sú žiadne dvere otvorené a nechceme sa dostať do virvaru politických smutnosmiešnych bojov, či nebodaj sa stať rukojemníkmi absurdného zápasu o pozornosť médií.

Všetko, čo chceme, je poslednýkrát ukázať našim divákom sen, ktorý sme stvorili. Nebudeme plakať nad tým, čo bude, resp. nebude. Chceme sa pochváliť tým, čo sme dokázali.

Tu je zoznam našich posledných predstavení. Veľmi dúfame, že spoločne nájdeme spôsob, ako by ste Vy ako hlava nášho štátu, mohli byť pri nás na konci našej púte. Nech je náš koniec aspoň mementom pre kompetentných, aby po nás nenasledovali ďalší. Keď stratíme kultúru, stratíme samých seba.

SLOVENSKÍ REBELI:

BOSORKA - 5. november (sobota) o 17:38

TAJNÁ LÁSKA - TITKOS SZERELEM - 13. november (nedeľa) o 17:42

HELENKA / ZBOHOM a DOVIDENIA – 18. december (nedeľa) o 16:12

ČAJ O PIATEJ

ČAJ O PIATEJ - premiéra - 22. október ( sobota) o 17:30

Ďakujeme, že to zvážite.

Jozef Černek, za FMS Slovenskí REBELI