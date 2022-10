Šatne sú už dávno prenajaté. Učí sa tam angličtina a v tých mužských je kaderníčka. Ale to nič, prezliecť sa dá aj tu, hlavne, že máme kde skúšať. Zatiaľ.

Prezlek do cvičebného by nemal trvať dlho, ale prichádzajú ostatní a s každým sa chce zvítať, prehodiť slovko, možno dve. Najlepšia kamarátka, tanečný partner, ten, ktorý vie všetko. Chalan, s ktorým sa už už dali do kopy… ale… S mnohými z nich ani nepotrebuje slová, stačí pohľad. Všetci dnes majú tieň na očiach. Nehovoríme o tom. Je to ťažké.

Vedúca je už nervózna a tretíkrát opakuje, aby sme šli na rozcvičku. Keď už zrúkne režisér, ideme. Vrava ustáva. Kým sa rozťahujeme, režisér nám vysvetľuje aktuálnu situáciu. Od ľudí sme dostali čas. Verí v zázrak. Láme sa mu hlas. To sa teraz deje často a nie len jemu.

Nikomu to nie je jedno. Keď sme sa dozvedeli, že končíme, nedokázali sme sa pozrieť jeden na druhého, aby sa nespustili slzy. V prvom momente každý hľadá vinníka… Putin? Burza? Vojna? Vláda? Ale je to jedno. Každý jeden rok nášho Dramaťáku bol vlastne boj o prežitie. Systém nie je nastavený tak, aby bolo dobre, tak, aby kultúra mala budúcnosť. Nie u nás. Koniec koncov, Matica slovenská v Komárne… Posledné roky sa za nás prihovárajú najmä Maďari. Vlastne je to prirodzené.

Tie posledné mesiace to bude rušné. Rozhodli sme sa, že sa rozlúčime s každým predstavením. Každé zahráme ešte raz, naposledy sa postavíme pred divákov. To znamená, že každý piatok zhrávka a v sobotu či v nedeľu predstavenie. Plakať nebudeme. Teda, tak sme sa dohodli. Chceme, aby ľudia odišli s pocitom toho, čo je za nami. Nie toho, čo pred nami nie je.

Možno to tak aj malo byť. Možno je naozaj všetko zlé na niečo dobré. Možno, keď túto budovu zhodia alebo padne, tak tu vyrastie šťastný domov niekoho …. Niekoho, kto nájde liek na smútok.

Veľmi by sme chceli cítiť radosť z toho, čo sme dokázali. Ale zatiaľ je to ťažké. Ale čas to vyrieši. Čas vyrieši všetko.

Posledné predstavenie bude Helenka. Je to zvláštne, lebo práve Helenka je skutočný príbeh o žene, ktorá sa nikdy nevzdala. Ani keď jej umrelo dieťa, ani keď prišla o všetko.

Za nás teraz bojujú ľudia. Práve v momentoch, keď prichádzame o všetko. Snáď o tom raz niekto napíše hru. O tých ľuďoch. O tých, čo to nevzdali, keď už my nevládzeme.

Snáď.

Ďakujeme za vašu podporu naozaj zo srdca, tu nás môžete podporiť priamo:

https://transparentneucty.sk/#/ucet/SK7509000000005195498103

Nádej umiera posledná. Ďakujeme za každú formu pomoci, za každé zdieľanie, za každú nádej.

číslo účtu: SK7509000000005195498103

www.dramatak.eu