Prečo sa musím hanbiť za stavbárčinu

Som totiž stavbár, technik z rôznych postov, asi tak pol storočia a viac. Hoci na dôchodku, pozerám, sledujem, žasnem. Televízne noviny si podali Košice, aj tunajší kraj. Hanba mestu s jeho medailami a titulmi, jeho všelijakých osláv. Ja tvrdím, že hanba za babračinu a barbarčinu v novodobých dejinách. Tá žiaľ prekrýva kladné veci, čo ich až tak veľa nie je. Ono totiž vyznamenať smetiara za pozametanie, čo jeho povinnosťou a nie dokopaním ku práci (platí pre hocikoho a hocičo, prepáčte za výber vzoru) a podobne je so správou. Je tam povinnosť hospodáriť a nie za to brať odmeny. A prosiť ich voličmi o vybavenie, zverejnenie, informovanie. Skrátka toho sa nie a nie zbaviť.

Na sídlisku KVP trčia diery v zemi na miestach zastávok MHD a nevedno či z toho budú zastávky. Vraj sa čaká na tvrdnutie betónu s výhovorkou na tvrdnutie 28 dní. Technik vie, že táto doba sa považuje za teoretickú, kockovú pevnosť. A nie je ani konečná a už oveľa skôr má kotevnú pevnosť, teda pevnosť postačujúcu na expanzívne kotvy, ak sa také uvažujú. Za normálnych okolností nie je potrebné čakať na túto pevnosť a ešte je jasné, že kotvenie sa nemusí robiť zápustnými a expanznými kotvami. Samozrejme, dôležité je ošetrovanie tvrdnutia zakrývaním a polievaním betónu obzvlášť v tropických teplotách. Čo som videl minulý víkend, potom nieto ani stopy. Akurát akési kôpky zeminy uprostred výkopu a nejaký podkladný betón, nevedno či sa nachádza aj pod kôpkami hliny a prečo je to prisypané, ak pod hlinou betón je, alebo skôr, že pod nimi žiaden betón nie je a že prečo. Potom tam možno prekopú nejakú kabeláž, či zas zabudnú na lavičky. Takže oblbovák pre laickú verejnosť. Zdá sa, že 28 dní je už za nami a aj trpezlivosť a skutek utek.

Košice hanba na druhú

na vlastnom Magistráte, vraj tam bude moderné schodisko a zelené schody do neba a na bezbariérovosť sa ako ináč, zabudlo. Takový schody do nebe... (na košický magistrát) - Vladimír Čuchran - (blog.sme.sk)

Košice cintorín, hanba na tretiu,

Slanecká cesta,

ako omyl a pokus, omyl a prúser storočia,

nulové info o EEI

a dopadoch vyrovnania sa zo zmluvou a o dopade zákazu státia na chodníkoch, parkovaní. Ako sa mesto nedávno vyjadrilo, zberajú info od MČ. Ha-ha.

Čo je s geotermálnou energiou

a aké je plné energetické využitie zdroja? Srandisti opäť sľubujú. Potriasanie rúk, fotečky nestačia.

Nič nové pod košickým slnkom.

Skrátka, čo stavba to prúser, nedodržanie termínov, rozviazanie zmlúv, nepodarky na uliciach, nulový pokrok v riešení dopravy (termín na jeseň), až budú musieť zostúpiť kolesa parkujúcich áut z piedestálov chodníkov a chodci sa konečne vtesnajú na chodníky, hoci kolobežkári sa asi nezmenia a ani nenájdu kus priestoru pre seba aj pre cyklistov, pretože na tých sa tiež akosi zabudlo. Sedadlá a lavičky na zastávkach – to je samozrejme, že sa zabudlo, veď načo a roky bez nápravy. Skrátka riadia to naozaj blb... A žezlo blbosti si podávajú neustále každé 4 roky.

Nulová koncepcia, dopravy a jej zdražovanie,

rozpočet mesta na prd, nekoncepčnosť, rovnako ako územný plán v podobe úpisu sa developerom. Dačo za dačo a o nás (občanoch) bez nás. Dačo za nastrčené vrecká, jednoducho povedané. Niekde rozpočet pustí MHD zadarmo, ale Košice to nie sú.

Ale je to v celej krajine, tunely čo nikam nevedú, meškania stavieb ako pravidlo, pre stavby verejné štátne, krajské, miest, hanba za hanbou. Hanba padá na stavbarčinu. Dodávatelia ala rozličné skrachované Stavostavy, zlodejina. Investorská neschopnosť, insolventnosť, ťažkopádne výbery, pravidlá, úrady, vynechaná účasť verejnosti, stavebný zákon čo kašle na ľudí, vraj pre urýchlenie procesov, ale opak je pravdou - nezasahovať do záujmov investorov, do moci peňazí.

Hanba padá na stavbárčinu. Hanbím sa za zmrzačené diela, pamätníčky autorov, samospráv, štátu, diletanstvo. Hanba investorom, že nedokážu rozmýšľať, že obchádzky opravovaných či spadnutých mostov neriešia provizórnym premostením hneď vedľa montovateľnou konštrukciou, že táto generácia už nepozná panelové cesty, na provizória, určené práve na tento účel, že 30 -50 km obchádzku si preplácajú motoristi, verejná doprava a nikomu akosi nevadí, že aj toľkokrát uštrajkovaná dostupnosť lekárskej pohotovosti sa takto jednoducho prehliada.

A tak podobne...

Len tak namátkovo: