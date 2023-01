Divotvorný Kráľovský Chlmec - Maďar, maďarský, najmaďarskejší

Potláčanie práv slovenskej menšiny , ignorovanie a obchádzanie zákona o štátnom jazyku, ale aj mnohé iné zázraky, sa tu dejú takmer na dennom poriadku.

U náš dostáva "Vyhraj voľby, môžeš všetko" absolútne iný význam.

Skúste dohľadať informácie o meste Kráľovský Chlmec napríklad na Googli.

Dajú sa dohľadať informácie o tom, že tu pochodovala maďarská garda, alebo trebárs, že sme mali podozrivú rekonštrukciu amfiteátra za viac 700 000 euro. To je asi tak všetko. V slovenčine.



V meste žije 20% populácie, ktorá sa hlási s slovenskej národnosti. Slovenskú národnosť, by mal mať dokonca aj primátor mesta, ale ten...

Ten je maďarskejší. ako akýkoľvek Maďar s predkami, 10 pokolení dozadu.

Ale postupne.



Ak chcete dohľadať nejaké informácie o meste a živote v ňom, musíte na server www.bum.sk. Paradoxne, aj keď je to server s koncovkou ". sk", je výhradne v maďarskom jazyku. Niekedy sa povrávalo, že je to PR server strany MOST-HID. Na každý pád, podľa vyhlásenia stránky, majiteľom webstránky je Občianske združenie Media kutura minorita. Ale jeho zameranie je jasné. Aj pre jazykovú mutáciu.



Len na tomto servri sa dajú nájsť, aké také informácie, zo života v meste. Teda aspoň prevažná časť informácii. Jedným z autorov článkov, je aj zamestnanec Mesta Kráľovský Chlmec, ktorý si síce dá námahu, aby zverejnil článok v maďarskom jazyku na servri Bumm.sk, ale zverejniť článok na oficiálnej NOVEJ stránke mesta, to už si námahu nedáva. Takže žijete v meste a chcete niečo vedieť zo života v meste a ste Slovák? Google translate.



Ďalší informačný kanál, noviny vydávané Mestom Kráľovský Chlmec majú obsah, prevažne v maďarskom jazyku. respektíve pomerom 70:30 je takmer výhradne v maďarskom jazyku. Pri vznesení oficiálnej námietky, že to minimálne dehonestuje občanov slovenskej národnosti, sa nemení nič. Rozhoduje o tom redakčná rada a tá o tom rozhoduje jednoducho takto. Porušenie jazykového zákona? Skryjeme to za občasník. Že niekto z redakčnej rady sa jednoducho rozhodne, čomu máte rozumieť a čomu nie, to už je vedľajšie.



V tomto kontexte vyznie námietka prednostu MÚ, že o meste nenapíšem nič dobré, až tragikomicky. Odpoviem, že to nemám odkiaľ zistiť, nakoľko všetko čo sa o meste napíše, sa píše v maďarskom jazyku. Odpoveď prednostu úradu? "Máte tam obrázky". Nepochodil som ani so žiadosťou, aby aspoň online verzia vychádzala dvojjazyčne. Vychádza rovnako ako tlačená, prevažne v maďarskom jazyku.



Sociálne siete? Maďarčina a Maďarsko na prvom mieste. Mesto Kráľovský Chlmec, ako keby nebolo na území Slovenska. Nedozviete sa, že by sa primátor mesta a zároveň zástupca župana KSK zúčastňoval schôdzí ZMOS, alebo tak nejak. Ale sme pravidelne informovaní o návštevách družobného mesta Cigáng a aktivitách primátora v rámci Aliancie, poprípade akciách v Maďarsku.



Primátor ovláda dôležité štátne a iné sviatky. Maďarska. O slovenských štátnych sviatkoch, ani čiarka.



Kultúra? Kultúra existuje. Ak o nej nie je informované výhradne v maďarskom jazyku, tak je takmer výlučne pre maďarskú komunitu. Divadelná paleta s

99%-tným maďarským jazykovým obsahom, kultúrne slávnosti mesta, ale aj rôzne iné akcie. (niektoré sponzorované priamo Maďarskom) sú len čerešničkou na torte. Je pravdou, že naozaj sem-tam tu pozveme aj nejakého slovenského interpreta.

Ale je aj pravdou, že zdroje z Maďarska sú štedré.. Aj z Kultminor. Ale...



Primátor mesta, evidentne zabudol byť primátorom, všetkých občanov mesta.

Primátor mesta evidentne zabudol, že je platený z rozpočtu SR, podielových daní SR a ešte aj z KSK... A že mesto je na Slovensku.

Ako bývalému podpredsedovi strany MOST-HID, mu uniká zmysel mostov, zmysel spájania. Teda, ak nejde o spájanie úzkeho okruhu spolupracovníkov.



Tu by bola na mieste skúška správnosti. Akési nastavenie zrkadla. Páčilo by sa primátorovi mesta, ak by mesto malo takýto postoj k maďarskej komunite? Asi nie.



Vedenie mesta je naozaj maďarskejšie ako Maďari.

Napriek tomu, že najväčšie investície do mesta sú paradoxne zo Slovenskej republiky (šport aréna, kultúrny dom, zateplenie škôl, plánovaná plaváreň), alebo z eurofondov (kanalizácia, amfiteáter). Aj napriek tomu to v Kráľovskom Chlmci vyzerá ako v Maďarsku.

A Maďari v meste, v duchu nadávajú na Slovenskú republiku, že na nich kašle. Nekašle. To len primátor a vedenie zabudli, že sú na území Slovenskej republiky. Že sú v Košickom kraji, kde je ten istý primátor, zároveň zástupcom župana.

Hlava XXII.



Pripomína vám to niečo?

Mne osobne situáciu v Donecku, či Luhansku.



V každom prípade pre pozitívne príklady spolužitia národností netreba ísť ďaleko. 25km.

Vedľajšie Veľké Kapušany. Primátor je primátorom všetkých občanov. Nezabúda, nedehonestuje..

Nezabúda, že je primátorom mesta na Slovnesku a v Košickom kraji a mesto si nachádzajú aj investori.

O meste Kráľovský Chlmec, by sa prípadný investor dozvedel len v prípade, že si nechá aspoň automaticky preložiť stránku Bumm z maďarčiny.



Kto vie, kde raz vznikne nárazníková zóna..



V každom prípade, čoraz väčší šovinizmus, nacionalizmus, spôsobuje len a len problémy. A tie sa kopia. Obyvatelia nevidia pravé príčiny úpadku. Nevidia, lebo nechcú. A pritom by sa stačilo pozrieť po miestnych mecenášoch a po ich majetku. V meste stále vládli strany maďarskej národnostnej menšiny. Takmer, alebo výlučne jednofarebne.

Teda "vlastní" parazitovali na vlastných.

Čoraz väčší nacionalizmus spôsobuje napríklad to, že časť mladej populácie neovláda ani základy štátneho jazyka a je teda nútená alebo zostať v regióne, alebo si hľadať prácu v Maďarsku. Ale tu už nastupuje zodpovednosť rodičov.

Prejavíte iný názor? V slovenčine? - ste proti Maďarom.

Podporíte iný názor? Slováka? - môžete dokonca prísť o prácu.



Čoraz väčší nacionalizmus, bude raz veľkým neriešeným problémom....

Alebo aj nie.



Ja som si toto mesto vybral slobodne a sám. Páči sa mi. Nemám absolútne problém s tým, že niekto rozpráva výhradne v maďarskom jazyku. Je to jeho vec a jeho voľba. Mrzí ma, že časť uchádzačov o zamestnanie musím odmietnuť, nakoľko musia ovládať štátny jazyk.

Na strane druhej uráža ma, ako občana mesta a občana štátu, čo si dovoľuje beztrestne vedenie mesta. Slovenského mesta.



Ale to možno nabudúce.