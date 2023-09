Prečo voliť SASKU

MÁME NAJLEPŠÍ PROGRAM

Viac, ako 440 konkrétnych riešení a opatrení - taký je program SASKY pre ekonomický rast. Či už je to hospodárstvo, zdravotníctvo alebo financie či školstvo, keď sa staneme súčasťou vlády, nebudeme zbytočne strácať čas. Okamžite sa pustíme do práce, pretože máme jasno v tom, čo chceme robiť a čo Slovensko potrebuje.

MÁME KONKRÉTNE VÝSLEDKY

Rozumieme hospodárstvu a financiám. V rezorte hospodárstva na čele s Richardom Sulíkom sme zabezpečili dostatočné zásoby plynu, pritiahli na východné Slovensku automobilku Volvo, spustili tretí blok atómovej elektrárne Mochovce, vybavili lacnejšiu elektrickú energiu. Vynikajúce výsledky mala aj Mária Kolíková - novú súdnu mapu, zriadenie Najvyššieho správneho súdu, novelu Trestného poriadku. Na reformy justície, ktoré majú za cieľ rýchlejšie a spravodlivejšie rozhodnutia súdov čakalo Slovensko dlhé roky a vďaka Márii sa dočkalo. Branislav Gröhling dokázal napriek pandémii naštartovať mnohé reformy, zjednotiť financovanie školstva, či otvoriť trh s učebnicami. Okrem toho presadil dôležitú novelu vysokoškolského zákona a transformáciu Slovenskej akadémie vied. Naši poslanci, na čele s Jankou Bittó Cigánikovou úspešne ubránili práva žien. Nominant SASKY Ivan Korčok bol po celú dobu garanciou prozápadnej, proeurópskej a proatlantickej orientácie Slovenskej republiky v čase vojny, ktorá sa odohráva len niekoľko kilometrov od našej východnej hranice. V Bratislavskom kraji sme pod vedením Tomáša Szalaya vďaka očkovaniu ochránili zdravie a životy tisícok ľudí.

HOVORÍME PRAVDU, AJ KEĎ TO NIE JE POPULÁRNE

Kým ostatní sa pretekajú v populizme alebo strkajú hlavu do piesku, my nezavádzame ľudí len preto, aby sme sa zapáčili. Či už sú to verejné financie, ekológia alebo sociálne veci, riadime sa faktami a číslami. Na rovinu hovoríme aj nepríjemné veci. Ľudia si zaslúžia počuť pravdu.

VOĽBOU SASKY IDETE NA ISTOTU

SASKA funguje už takmer 15 rokov a naše názory sú konzistentné a čitateľné. V politike sa riadime zdravým rozumom, podporujeme konkurenciu a dobre fungujúci voľný trh. Sme proti zvyšovaniu daní, bojujeme za osobné práva a slobody.

NIE SME PRILEPENÍ NA STOLIČKY

Zo svojich princípov sme nikdy nepoľavili. Preto sme sa odmietli vo vláde Igora Matoviča a Eduarda Hegera podieľať na škodlivých rozhodnutiach, ktoré ťahali Slovensko ku dnu. Aj vďaka nám skončila vláda chaosu. Je na nás všetkých, aby po voľbách vznikla vláda, ktorá bude stáť na pilieroch demokracie, odbornosti a jasnej prozápadnej orientácie.

6. NA NAŠEJ KANDIDÁTKE JE NAJVIAC ODBORNÍKOV

Richard Sulík bol v čase pandémie a ekonomickej krízy silným ministrom s výsledkami. Braňo Gröhling bol nielen dobrým ministrom školstva, ale nebál sa rokmi nepohnutých tém. Vladimíra Marcinková je novým politickým talentom v drese SASKY. Presadila právo rodičiek na sprievod pri pôrode alebo zvýšenie ochrany obetí sexuálneho násilia. Tomáš Szalay má všetky odborné aj osobnostné predpoklady na to, aby dostal slovenské zdravotníctvo z priepasti, v ktorej sa nachádza. Vladimír Ledecký, ešte ako starosta, bol natoľko úspešný v integrácii rómskej menšiny, že si to všimli v New York Times. Ľubo Farkaš sa venuje bezpečnosti cestnej premávky a pomáha obetiam dopravných nehôd. Juraj Jánošík je komunálny politik a dlhoročný športový funkcionár, ktorý srdcom i dušou bojuje za futbal. Ján Rudolf je tímlíder SASKY pre eurofondy a predseda Správy štátnych hmotných rezerv. Juraj Krúpa je expertom na vnútro a bezpečnosť. Mária Kolíková pripravila a vo veľkej časti implementovala zásadné reformy v oblasti justície. Pre mňa príjemným osviežením kandidátky je aj podnikateľ a občiansky aktivista Alojz Hlina, ktorý má veľkú šancu osloviť aj konzervatívnejších voličov. Na kandidátke SASKY nájdete aj také mená ako Marián Viskupič, Karol Galek, Ondrej Dostál, Janka Bittó Cigániková, Anka Zemanová, Jarmila Halgašová, Ján Oravec a ďalší odborníci, tímlídri a experti, ktorí kopú za tím SASKY už niekoľko rokov.

SME ZÁSADOVÍ

Jasne hovoríme, ktoré strany sú pre nás neprijateľnými koaličnými partnermi. U nás máte istotu, že NIKDY nevstúpime do vlády so Smerom, SNS a Republikou či ĽSNS, pretože sa nezhodneme ani v tých najzákladnejších otázkach.

V ZAHRANIČNO-POLITICKEJ ORIENTÁCII SLOVENSKA MÁME JASNO

Slovensko jednoznačne patrí do Európskej únie a do NATO. Naši spojenci sú na západe, nie v Rusku ani v Bielorusku. Náš nominant na poste ministra zahraničných vecí, Ivan Korčok, to dokazoval každý jeden deň vo svojej funkcii. Inú, ako prozápadnú orientáciu Slovenska, si nikto v SASKE nevie predstaviť.

PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SME UROBILI NAJVIAC

Sloboda a Solidarita je aj vďaka dva a pol ročnému pôsobeniu na ministerstve hospodárstva najzelenšou stranou na slovenskej politickej scéne. Nemusíme viesť premotivované ciele a pekne znejúce reči. Máme jasne nastavenú cestu, na ktorej už vidieť konkrétne výsledky. Podporujeme jadrovú energiu, ako druhý najekologickejší zdroj energie, a to hneď za veternou. Spustili sme tretí blok atómovej elektrárne Mochovce. Ukončili sme 7 rokov trvajúci „stop stav“ pre pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny a uvoľnili 577 MW výkonu pre variabilné obnoviteľné zdroje energie – slnečné a veterné elektrárne. Dosiahli sme ukončenie pálenia domáceho uhlia na hornej Nitre. Vďaka tomu bude nielen ukončená neekologická ťažba, ale aj prevádzka uhoľnej elektrárne v Novákoch.

SME STRANA KOMPETENTNÝCH MANAŽÉROV

Od roku 2009 viedli nominanti SASKY rezorty hospodárstva, školstva, spravodlivosti, zahraničných vecí, sociálnych vecí, obrany či kultúry. Riadime Bratislavský samosprávny kraj. Máme starostov, primátorov a poslancov na rôznych úrovniach. Vďaka Jánovi Rudolfovi, Kataríne Surmíkovej či Matúšovi Medvecovi sme dokázali, že aj štátne podniky ako Správa štátnych hmotných rezerv, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, ale aj Úrad priemyselného vlastníctva môžu byť riadené efektívne.

Ďakujeme, ak nás podporíte.