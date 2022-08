V oblasti práv LGBTI sme na úrovni Mongolska

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE A NA SLOVENSKU

Medzinárodná LGBTI Asociácia na svojej stránke pravidelne aktualizuje stav práv sexuálnych menšín vo svete. Krajiny ako Mexiko, Kuba, Ekvádor, Bolívia, Kosovo, Malta, JAR či Nepál majú vyššiu ochranu práv sexuálnych minorít ako na Slovensku, pretože zaručujú aj ústavnú ochranu.

Slovensko je tak v oblasti práv LGBTI na úrovni krajín ako Mongolsko, Angola, Honduras, Gruzínsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko či Albánsko.

Práva sexuálnych menšín vo svete. (zdroj: ILGA.org)

PARTNERSKÉ ALEBO MANŽELSKÉ ZVÄZKY

Partnerstvá alebo manželstvá párov rovnakého pohlavia umožňujú napríklad krajiny: Mexiko, Kostarika, Kolumbia, Ekvádor, Francúzska Guayana, Brazília, Čile, Argentína, Urugvaj - a keďže mnohé z týchto krajín sú katolícke, táto právna úprava dokazuje, že ako LGBTI, tak aj náboženská komunita môžu fungovať v jednom štáte.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Spomedzi porovnateľných európskych krajín nás v oblastí manželstiev párov rovnakého pohlavia predbeli Slovinsko, Chorvátsko, Malta, Grécko, Cyprus a Čierna Hora.

MENŠINOVÝ STRES

Ako sexuálne menšiny v netolerantnej spoločnosti počúvame v priebehu života nepriaznivé poznámky ohľadom našej orientácie alebo identity zo strany rovesníkov, rodinných príslušníkov, cirkví a aj niektorých politických činiteľov. Tieto negatívne výroky spôsobujú tzv. menšinový stres. Preto existujú pochody "PRIDE", aby príslušníci sexuálnych menšín prekonali bariéry či pocity hanby vsugerované spoločnosťou a cítili sa hrdí na to, kým sú, pretože sexuálna orientácia nie je otázkou voľby. Na druhej strane, vyrastanie vo väčšínovej spoločnosi nás núti prekonávať bariéry a dívať sa na svet z rôznych uhlov. Práve preto sa medzi LGBTI nachádza veľa talentovaných ľudí a šikovných riaditeľov či manažérov. Noviny Financial Times zverejnili zoznam najúspešnejších 100 LGBTI lídrov.

Keďže svet je nastavený predovšetkým pre majoritnú väčšinu, jej príslušníci si často neuvedomujú, aké je to fungovať vo svete ako menšina.

Zaujímavý foto-projekt bol publikovaný v magazíne O (na internete ho zverejnila organizácia Global Citizen) , ktorej cieľom bolo poukázať, ako menšinové skupiny vnímajú realitu. Na jednej z fotografií je napr. biele dievčatko v obchode s regálmi plnými čiernych bábik.

PODPORA "TRADIČNEJ RODINY"

Niektorí politici na Slovensku, ale aj v zahraničí sa radi oháňajú mávadlom supermanov za záchranu "tradičnej" rodiny. Zaujímalo by ma, ktorá krajina vo svete podporuje inú ako "tradičnú rodinu". Ja osobne som nepočul o žiadnej krajine vyzdvihujúcej rodiny Kalimerov alebo Tamagotchi.

Niektorí členovia majority sa tiež cítia ohrozní LGBTI menšinou, ktorá predstavuje asi 4% populácie. Ak to prenesiem na príklad parkovania, je to akoby sme sa cítili ohrození kvôli pár vyčleneným parkovacím miestam pre vozičkárov, pričom podstata parkoviska je aj tak pre zdravých.

VRAJ PROTI PRÍRODE

Keď už všetky ostatné argumenty zlyhali, často sa vyťahuje tvrdenie, že homosexualita je proti prírode. Homosexuálne správanie bolo pritom spozorované u 1500 živočíšnych druhov. Rozdiel medzi zvieratami a ľuďmi je v tom, že zvieratá neodsudzujú iné zvieratá ani ľudí.

Neznalosť LGBTI tém vyústilo v bizarné vysvetlenie homosexuálneho správania sa levov v kenskej ZOO. Morálny úradník Ezekiel Mutua, ktorého prácou je cenzúra televíznych programov a filmov v Keni vtedy vyhlásil: "Homosexuálne levy pozorované v Keni potrebujú poradenstvo a museli byť ovplyvnené homosexuálnymi mužmi, ktorí sa v národných parkoch správajú zle." Aby fantázie nebolo dosť, ešte dodal, že nie je dostatok evidencie, že obidva levy boli samci.

HOMOFÓBIA STOJÍ KRAJINY DO 100 MILIÁRD DOLÁROV

Austrálska televízna spoločnosť SBS uvádza výsledky štúdie Erika Lamontagna, výskumníka UNAIDS a ekonóma v oblasti zdravia, podľa ktorého krajiny diskriminujúce LGBTI komunitu strácajú ekonomicky do 100 miliárd dolárov ročne.

Spravodajský portál spoločnosti Aljazeera zasa spomína štúdiu profesora ekonómie Leeho Badgetta a jeho kolegov z Univerzity Massachusetts, podľa ktorej "jeden bod navyše v Globálnom indexe právneho uznania homosexuálnej orientácie, ktorý pozostáva z ôsmich kategórií právneho uznania a ochrany, bol spojený so zvýšením reálneho HDP na obyvateľa o približne 2 000 USD." Badgett ďalej objasňuje: "..krajiny, ktoré vylučujú LGBTQ ľudí, uberajú z toho, čo ekonómovia nazývajú 'ľudský kapitál'. Zákony proti LGBTQ a stigmatizácia uberajú energiu, ktorú by inak [LGBTI ľudia] mohli využiť na účasť v hospodárstve".

REBRÍČEK SPOKOJNOSTI A ŠŤASTIA

OSN pravidelne publikuje rebríček spokojnosti a šťastia obyvateľov jednotlivých krajín, ktoré vychádzajú predovšetkým z dát Gallap World Pollu.

Rebríček spokojnosti a šťastia podľa jednotlivých krajín

Podľa najnovších výsledkov sú najšťastnejší ľudia vo Fínsku, Dánsku, Švajčiarsku, Islande, Holandsku, Luxemburgsku a Švédsku - v krajinách, ktoré sú zároveň vysoko tolerantné voči LGBTI komunite. Týmto sa ukazuje, že dobré spolunažívanie väčšiny s menšinou a rovnosť práv prispievajú k pokojnejšej atmosfére v štátoch a v konečnom dôsledku prospievajú všetkým.

DIVERZITA A INKLÚZIA NAPOMÁHA AJ FIRMÁM

Väčšina úspešnejšných zahraničných spoločností vo svete si je vedomá, že diverzita a inklúzia im pomáhajú prosperovať z viacerých dôvodov:

To, čo na Slovensku zatiaľ neboli schopní vylepšiť zákonodárci, sa pokúšajú upravovať samotní zamestnávatelia. Vďaka nadácii Pontis funguje na Slovensku Charta Diverzity Slovensko, do ktorej sa zapojilo už 120 spoločností.

LÁSKA, REŠPEKT A VZÁJOMNÁ ÚCTA

Mnohí politici a občania majú negatívnu predstavu o LGBTI ľuďoch, ktorá nezodpovedá tomu, kým v skutočnosti sme. Úspešná slovenská tatérka Ivana Beláková vo videu so svojou partnerkou Veronicou pritom ukazujú, že miera láskavosti, rešpektu a úcty, ktorú voči sebe preukazujú, môže byť inšpiratívna pre všetkých.

ZÁVER

Aké názory a informácie o LGBTI máte vy a kde ste ich získali? Považujete ich za objektívne, férové a rešpektujúce? Poznáte LGBTI človeka osobne?

Hoci je na Slovensku stále veľa konzervatívnych politikov, ktorí sa riadia viac predsudkami ako vedou, mladí Slováci sú oveľa progresívnejší ohľadom LGBTI témy.

Ak niekomu prekáža láska medzi dvomi dospelým ľuďom, je na mieste, aby sa pozrel do zrkadla a opýtal sa, ako je to s láskou v jeho živote: Verím, že ten, kto zažil naozajstnú lásku a skutočne ju cíti vo svojom srdci, by ju nikdy neodoprial druhým ľuďom.

Ak sa Vám blog páčil, môžete si aktivovať odber nižšie.