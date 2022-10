Bezpečný svet či vlastný mikrosvet?

Bloger Tomáš Tenczer uverejnil štatistiku, ako sa vyvíjali trestné činy násilné, vraždy a v Bratislave na Slovensku od roku 2002, 2003, v grafoch šiel až do roku 1997. Blog nazval „Nikdy sa nežilo na Slovensku tak bezpečne ako dnes“. To ma zaujalo, keďže sa po tragických udalostiach na zastávke autobusov keď sa stal z opitého vodiča masový vrah a keď pred fajnovým barom Tepláreň číhal terorista, ktorý dokonal svoj čin na nevinných obetiach, spochybňuje názor, či je na Slovensku bezpečný život. Čitateľ blogu diskutér navrhol, či sa nedá ísť až do roku 1980.

Do roku 1980 sa určite dá si myslím, ale aké majú tie informácie výpovednú hodnotu, keďže trestné bolo hádam všetko a idem popisovať pomyselný graf vysoký ako Tatry či to bolo jedno V mene republiky alebo V mene jedinej vedúcej úlohy strany pri moci, ktorá vedela prostredníctvom Štb aj vraždy zakrývať-zdroj Ústav pamäti národa SR)...Opustenie republiky (väčšinou strata majetku a občianstva)..., Priblíženie sa k ostnatému drôtu chtiac zistiť ako žijú naši susedia na západe (stávalo sa že to človek neprežil, útočili naň SUPy-pre mladších vysvetľujem skratku samostatne útočiace psy (chov bol vraj zrušený, keď zdivočelo útočili aj na odvedených brancov svojich psovodov), ...Zanedbanie holiča vlasov viac mesiacov a tým vzor "Mánička" (trest vykonávali špeciálne komandá-okrem pištole nosili aj strojčeky na vlasy, na príkaz strany na mieste v ulici-dotyčného ostrihali a niekedy preventívne zbili obuškom),... Nevyvesenie zástavy ZSSR (možno niekde domovník trestal aj zlovolné zmeny orientácie či zľava alebo sprava),.... Neúčasť na schôdzi hoci väčšinou boli domové, no postupne pribúdali v živote jednotlivca školské, pionierske, zväzácke, odborárske, družstevné (preberanie žiadostí na byt keď došli štátne byty), stranícke kde sa preberal nedostatok toaletného papiera (autentická správa jedného komunistu), schôdze vrcholili májovými demonštráciami-dôležité bolo zapísať sa, za odmenu sa človek dostal až na stranícky zjazd-podľa dlžky konania usudzujem že to bol trest sedením a mlčaním, ktorý pravidelne každého zobúdzal frenetický potlesk účastníkov, ...Opravenie štátneho bytu z materiálu v socialistickom vlastníctve (zásadné kolaudačné chyby správca bytového fondu odmietol opraviť na objednávku medzi socialistickými jednotkami-komisia na to zabudla aj po 30tich rokoch, tak sa zdrúzgali z tých mizerných prémií a zlého alkoholu, že aj nájomnú zmluvu s výmerom platieb obyvateľ dostal až po troch rokoch pobytu v byte-to už nebol trest to vraj bola výhoda režimu, keď sa jej musel "nájomník" dožadovať na verejnej schôdzi zabudnutých občanov), to však už bol najťažší zločin trestaný rokmi basy viac ako po úkladnej vražde (dôvod-jedinec narušil plnenie päťročného plánu, inak aj keď si súkromne kúpil cement a tehlu nesmel narušiť ani dvojročný plán-zdroj stavebné povolenie),... Predanie bytu nebolo vôbec možné do roku 1968, nesmeli ste ho vlastniť ani ste nesmeli Zhŕňať majetok, ak ste napríklad chceli vstúpiť do partnerstva druha či ako manželia a manžel vám chcel od radosti spolužitia darovať polovicu majetku,... Predaj rodinného domu nad znalcom stanovenú hodnotu sa trestalo-nedajbože znalec ohodnotil Humno na viac ako 1.-Kčs za meter kubický obostavaného priestoru (humno sa považovalo za pozostatok súkromného majetku a ten termín súkromné vlastníctvo mal byť vykorenený a vypočítaná Hodnota bola hádam za trest že ste ho ešte nezbúrali),... ani ste nesmeli bez schválenia Predať dom cudziemu napríklad „pražákovi“-zdroj autentická tajomníčka malej obce na severe Čiech... alebo Odmietnutie vstupu vojsk (omylom považovaných za členov WZ, ktorá to neschválila) a neschválenie dočasnej internacionálnej bratskej pomoci (jeden sused išiel vytvárať robotnícke hodnoty-teda trest bol zosadenie z funkcie technicko-hospodárskej t.z. nevýrobnej a pridelenie lopaty za Vyhlásenie, že len Boh je večný-autor príspevku ho osobne poznal a jeho zloba na Normalizátorov sa ventilovala vypitím polpivárne Smíchov, uľavovať si vždy začal v polceste domov, najradšej "osíkaval budovu", kde predtým nevýrobne sedel na vysokej stoličke), ...Strašný trest čakal ľudí, ktorí odmietli vstúpiť do strany hoci by mali každý mesiac zvýšené prémie nielen sľubované (takto ich nečakali žiadne-za trest sa rozdeľovali ich zarobené prémie ostatným členom strany), ....

a samozrejme Najťažší trest čakal Slovákov čo tie tresty rozdeľovali a panovali do roku 1989, aj po roku a dňoch umárania sa, čo bude po rozpustení "nevýrobných tajných spolkov zabezpečujúcich plnú zamestnanosť a riadených jedinečnou vedúcou stranou", že sa im podarilo do dvoch rokov rozbiť jedinečnú Republiku aj lustračný zákon, takže si to tu užívali so zámerne utajenou minulosťou aj po roku 1989 ako Naši ľudia, výnimočne stranícky (Strany po farebnom akože mimikry) dosadení členovia rôznych správnych rád, predsedovia vlád, šéfovia tajných služieb, vražedných kománd aj naďalej viď samovýbuchy, samoúnosy (dnes ľudia zmiznú a nevieme kde-novinár Paľo Rýpal)... a Majster remesla (nemyslím Mečiara ktorý to dotiahol až na samoamnestie miesto samopriznania alebo Fica s rôznymi čerešňami a dĺžkami sukienok) to dokonca dotiahol až na predsedu vlády v cudzine (nie príliš vzdialenej mentálne ani rečovo) a vidíme usiluje okrem toho že sa stále súdi že nebol v Štb ani nekradol eurofondy (teda v týchto dňoch v tom stále nemá jasno, aj keď si už všetkých kúpil), či chce fakt byť aj prezidentom Husitov za trest, bol by to už druhý Slovák v dejinách čo by ovládol Pražský hrad za trest, ako kedysi Husák na Provázku. Názov dobového obľúbeného divadla „Husa na Provázku“ v Brne museli vraj na jeho pokyn zmeniť spomína herec Bolek Polívka priamo autorovi. Samotný Husák priznal, že aj tak visel Na istom provázku-autenticky robotníkovi maliarovi z Čadce jedno ráno na hrade medzi rečou, kávou a cigaretkou.

Putin dnes v Moskve zastavil dočasnú mobilizáciu.

Teraz nerozumiem, len v Moskve alebo v Moskve sediac podpísal nový chaotický rozkaz, ktorý mení opäť našu slovenskú hodnotovú orientáciu. Vpravo alebo vľavo, je to vlastne jedno, stále je tu spoločné bezpečie.

Predsa máme "Parazól".