Červená hviezda na Bukovinách

Nedávno 3.10.2022 ako informuje mesto Martin-To najdôležitejšie z martinskej radnice, prebehla Pietna spomienka na 48 popravených občanov okresu Martin na Bukovinách.

Otvoril som si článok a fotka pamätníka ma omráčila v zmysle udalostí, ktorých sme svedkami v dnešných dňoch.

Na pamätníku je veľká a škaredá komunistická hviezda, ktorú podľa mňa a zákona zakazujúceho symboly totality treba odstrániť. Istého času prebehla polemika, že tam hviezda bola „dorobená“, po februári 1948.

Posledný očitý svedok spomína. Všetkých pobili...masaker.

Bola to nemecká armáda, ktorá vytlačila povstalcov do hôr, ale už neobnovila všetku moc na celým územím, ktoré v Sklabini vyhlásili za obnovenú Československú republiku. Tresty pre odpor znášali občania obnovenej ČSR zo Sklabine, Martina, Vrútok, Turian, Sučian, Valče tak hovoria zdroje. Z obetí nebol ani jeden člen komunistickej strany alebo inej štátnej príslušnosti. V tom čase ešte prebiehala operácia na Dukle, ktorá povzbudzovala povstalcov, keďže po boku Červenej armády útočila a oslobodzoval naše územie 1.čsl.armádny zbor s charizmatickým veliteľom Ludvíkom Svobodom.

Akoby sme to však videli dnes na vlastné oči, je to neďaleko od nás na Ukrajine. To isté, tie isté masakre robia naši červení "Osloboditelia" dedičia slávy protifašistického odboja.

Hanba im, že občania Ruska sa nechali takto zmanipulovať! Dovolili, aby sa z Ruskej federácie, ktorá zdedila práva a povinnosti, bojovú slávu po ZSSR, stal zločinecký štát.

Štát ktorý priamo vykonáva teror a genocídu v susednom štáte na princípe neustáleho konfliktu, ktorý stále eskaluje nedávnou mobilizáciou či raketovou pomstou.

Dávam návrh, že znak „päťcípa červená hviezda“ reprezentujúca komunizmus, ktorý bol u nás zákonom NR SR č.125/1996 Z.z. v znení 338/2020Z.z. O nemorálnom a protiprávnom komunistickom systéme, bol dorobený samostatne na pamätník v zmysle ošiaľu využiť ideologicky symbol červenej hviezdy na podporu zákonom odsudzujúceho systému nastoleného po 24. februári roku 1948 až do 17.11.1989.

Spomienka na Sovietsky zväz tam už nemá čo robiť, bola tam manipulatívne dorobená, aby si nás podrobil vtedajší komunistický Sovietsky zväz a po roku 1968 násilne normalizoval na svoje potreby šírenia propagandy totalitného režimu aj umiestnením svojej armády na našom území, ktorá sa zločinne spojila s miestnymi kolaborantami.

Ani jeden popravený na Bukovinách nebojoval za červenú hviezdu. Boli to civilisti, ktorí sa zúčastnili alebo pomáhali Povstaniu SNP, ktoré vyhlásila vtedajšia vojnová Slovenská armáda a to generál Golian v spolupráci s generálom Viestom za Benešovu exilovú vládu a v Sklabini bola obnovená demokratická Československá republika. Podľa dohody so ZSSR zastúpeným Stalinom a Benešom z roku 1943, mala byť po skončení vojny obnovená v predvojnových hraniciach Prvej republiky, keďže nielen Veľká Británia, Francúzsko ale aj ZSSR anuloval Mníchovský diktát a anexie pohraničia či bezpečnostnej zóny na Považí z druhej republiky.

Čo však opäť znemožnili pravoverní komunisti z Moskvy a porušili tak závažne medzinárodnú dohodu a anektovali Podkarpatskú Ukrajinu.

Na základe hrozných vojnových zločinov v súčasnosti na Ukrajine a na základe hore citovaného zákona, kde s účinnosťou od 1.12.2022 bol zanesený do Preambuly text, cit.....aby nedošlo k pokusom o obnovu totalitného systému...sme priamo svedkami, že k pokusu dochádza a propagandistický symbol sa opakuje a pretrváva aj na pamätníku obetí odporu v SNP.

Áno uvedomujem si, že je tam aj paragraf o §7c-že na pamätníky a pomníky sa vzťahujú doterajšie predpisy. Že zákon v §7a zakazuje až na nových pomníkoch uvádzať tieto symboly.

Ale tvrdím, že pomník bol postavený na pamiatku obetí popravených občanov okresu Martin, odbojárov a podporovateľov SNP bez červenej hviezdy. Je na mieste tu spomenúť aj prvé slobodné voľby po ukončení vojny v Európe, ktoré na Slovensku vysoko vyhrali demokrati.

Hviezda bola dorobená podľa pamätníkov dodatočne a dlho po vojne. Verím že sa v minulosti na stránkach novín Život Turca a My Turiec nájdu svedkovia, ako hviezda na pamätníku násilim amorálne vznikla.

To falzifikuje naše demokratické dejiny a priamo podporuje obnovenie totalitného režimu, ktorý kradne našu identitu a ideologicky ju zneužíva na dlhodobé potlačenie ľudských práv a slobôd, ako to vidíme na okupovanej a ťažko skúšanej Ukrajine a v Ruskej federácii, čo robia kriminálnici pri moci s opozíciou a novinármi. Vraždy a rozpúšťanie aj Pamäti národa alebo vyhlasovanie opozície za cudzích agentov.

Verím že hviezda ako bola dosadená, bude aj odstránená a nahradená právoplatným pôvodným Československým štátnym znakom. Za obnovenú republiku skutočne bojovali a v tej dobe bola obnovená, vyhlásením najprv v Sklabini a postupne od prvej obce Kalinkova (21.9.1944) aj oslobodzovaná.

Vážme si slobodu, nie je bez obetí!