Kovové srdce v plote

Je to zvláštne, ale mesiac vojny na Ukrajine stačil, aby sa ľudia začali vyfarbovať. Už im vadí, že niekto ešte žije. Preto je fašizmus a komunizmus vlastne podobné zmýšľanie, podobná filozofia. Príklad obráteného nešťastníka Fica a Kotlebu, by snáď mohol stačiť.

V Rusku je ticho?! Už 45 rokov je to od chvíle, keď som sa rozhodol ísť do Ruska. Petrohrad-Leningrad vtedy, či Moskva sú stále Rusko. Po hodine čakania mi v Čedoku oznámili, že to nevedia zariadiť vraj krátky čas od pondelka do piatku, kedy bol odlet z Prahy. Reklama vo výklade bol ošiaľ. Zostalo mi v duši veľké ticho a obava, že tam sa len tak ľahko nie je možné dostať. Nevedel som, že individuálny záujem je nežiadúci v roku 1980 a ešte k tomu z Československa, ktoré už bolo jednou nohou v roku 1968 v NATO, keďže sa u nás vraj preháňali americké tanky a robili sme si tu sklady zbraní, aby sme asi zabíjali Rusov a komunistov.

Dokonca sme si ich trúfli poraziť v hokeji, čo sa dovtedy nepatrilo, bolo to vážne. Také boli úvahy a paranoická propaganda, trvá do dnešných dní. Je prepracovaná, často sú to ľudia čo ovládajú jazyky a pri sebavedomých vyhláseniach a tvrdeniach o udalostiach bez mrknutia oka klamú.

Výsledok. Matky požadujú od svojich synov podľa zverejnených odposluchov ich telefónov, ktorých netrápi nejaké kryptovanie, vyzabíjať čo najviac Ukrajincov a fašistov.

V Rusku určite nie je ticho, občas niekto vykríkne či chvíľu nosí protestný plagát. Niekto na ňom nemá zhola nič, veď aj za holú riť vás preventívne zatvoria, dôvod sa nájde, nemali ste ísť na ulicu aj tak sú obchody prázdne.

Dnes je 1.apríl, hovoria že Putin je blázon.

Reagujem na Karen Donfriedovú námestníčku ministra zahraničných vecí USA pre Európu a Euráziu, ktorá tvrdí, s Putinom sa musíme rozprávať. Jedine on vie skončiť vojnu.

Je to ako ruská ruleta. Vidíme, čoho je Rus schopný. Rok 1942 v Katyňský les a "možno" jeden budúci politik, ktorý bol tiež pri tom zachránil 15 miliónov svojich občanov, keďže sa situácia opakovala v roku 1968. Minister obrany vydal rozkaz, poskytnúť súčinnosť. Prezident opačne, ani sa nehnúť.

Zjednodušené videnie vidieť blázna. Mám liečeného kamaráta, občas máva dobré okno. Pýtam sa, ako bolo? Vrátil sa po polroku z liečebne. Pozerá na mňa a kľudne hovorí, Miro Ty by si sa tam zbláznil. Putin sa mi javí schizofrénny paranoik s precitlivenou reminiscenciou, ktorý sa vie baviť so ženami popri útočení na fašistov a narkomanov, ako keby bolo MDŽ. Ako to dopadne s nami všetkými, keďže disponuje tým obávaným kufríkom s akýmsi tlačidlom. Je otázka na jeho bezprostredné okolie a či existuje ešte ruský ľud, ktorý mu zveril príliš veľkú moc.

Je prvý apríl a plot s kovovým srdcom je zatiaľ na mieste, ale majiteľ sa zmenil. Z ustráchaného na fašistu.