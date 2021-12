Majstri v zmätku

Politik si nevie rady, svojím konaním spôsobuje chaos, zmätok, nevraživosť, reakciu na akciu, dokonca rozsiahlu apatiu väčšiny verejnosti. Hlavne tej ovplyvniteľnej.

Vyrojili sa nám tu televízie, rádia, internetové noviny a cielené letáky do škôl, najlepšie stredných. Mladosť je lákavá, tesne na prahu dospelosti, tesne pred voľbami. Tam začneme diverziu, uvažuje starý ideológ. Kopec mladých sa pridáva, odieva sa vo voľnom čase do zeleného, aby splynuli s prírodou, v dave dnes vyčnievajú. Zelená patrí do poľa, khaki je už mimikry, to je pre skúsené oko. Aj to má problém zistiť na ktorej strane maska stojí.

Vraj nie je prirodzené, aby si ľudia vládli. Nevedia to. Priznajme si, dnešný svet začína byť chaotický alebo sa mi to len zdá. Je to úmysel alebo prirodzený vývoj? Nevie sa nájsť nový polyhistor. Dnes oživený Alexander, by súčasnému svetu nerozumel. Vyzerá to ideálne, ale každá myšlienka, dnes podlieha zásadnej kritike sprava či zľava, záleží od uhla pohľadu. Vždy to však človeka "obyčajného", prefacká. Kto to urobí? Vždy sa nájde horlivec a ten čo pozoruje, len krúti hlavou. Horlivec tiež rád krúti, ale hlavou iného a jedným Smerom.

Ako z toho von? Pýta sa známe Hnutie „Stohoven“. Vyvesenie červenej prezidentskej štandardy schválenej kedysi ako cvičiaci úbor, bol len dočasný humor. Nepoužili celý úbor. Biele tričko odovzdane hrozilo, že Hrad to vzdá a zasa abdikuje na odpor. Fasa, ale tie krvavé jatky čo potom nastali, už nikto nechce zopakovať. Krvavé územie stále vzdychá, ako píše Timothy Snyder vo svojej známej knihe.

Pandemická istota v neistote experimentu. Je to vojna potvrdzuje známy profesor. Vraj to môžeme rýchlo ukončiť, len sa pokúsiť skrátiť dočasný pobyt v relatívnom pohybe.

Matovič navrhuje stop pohybu 60+. Ani nevie, koľkí sú v tomto veku už samotári. Je to nezmyselný návrh, zmyselný len v koncentračnom tábore. Za komunizmu by mu to prešlo.

Fico minule na vraj nelegálnom odposluchu narieka, aká je to hnusoba, ten COVID19. On trénovaný odpadol. Čomu máme veriť, je to hnusoba, alebo že odpadol, hoci trénuje ako hovado? Notorický klamár hovorí pravdu, ale je to nelegálna pravda vyhlasuje Žilinka-tiež zmätkár s číslom 363. Išlo vraj o Málo peňazí pre pytliakov, inak by to bola pravda. Hodnoty začínajú na vyšších sumách, priatelia snažte sa! A my ostatní, s treťou včeličkou-smažme sa!