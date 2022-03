Mrazivý vietor vanie Martinom

Reproduktor mikrofón a kníh, čo nám majú v tejto ťažkej dobe čo povedať je veru dosť. Začínali Dostojevským.

Od Guttenbergovho vynálezu kníhtlače, je to už pár rokov sto, je kníh požehnane. Zachytávajú našu dušu, naše činy, doplnené nielen o maľby, grafiky ale aj fotografie, sú dokladom našej spoločnej cesty inak veľmi rozmanitej o každodenné individuálne zážitky, tvoriace po minúte už históriu aj v digitálne dobe. O to ľahšie sa hľadá inšpirácia.

Včera čítala Jana Oľhová, aj jej dcéra píše knihy. Úsmevné čítanie aj v mrazivom vetre.

„Mráz prichádza z Kremľa“, písal kedysi Zdeněk Mlynář, ideológ roku 1968, ktorý inšpiroval aj jeho spolužiaka Gorbačova v roku 1985.

Kto inšpiruje Putina?

Vyhľadávam svoj článok spred šiestich rokov „Putin prišiel v nedeľu“. Fotím si svoju stránku 4.3.2022 na Sme Blog o 20:25hod. Písal som to 27 apríla 2016 o 13:32 a opravoval preklepy 14:03.

Bol Putin 666-ty čitateľ ? Hovoria, že to je Diabolské číslo!

Som asi paranoik...

Idem radšej so susedom Diabolkom a jeho Cézarom na pivo. Samozrejme sme to prehnali, nebolo len pivo. Krčmu sme asi vymenili za les a pili Jägermeister, no nešli sme na lov. Teda možno aj áno, ale to som už spal.

Idem na pumpu, prázdna nádrž, liter nafty za 1,729.-€, platím toľko, čo bola kedysi mesačná výplata pred štyridsiatimi rokmi. Pumpárka sa na mňa blahosklonne usmieva, keď to hovorím nahlas. Bude ešte horšie tvrdí ona a dodá.

Kávu vám dáme za vaše natankované body. Sadám si k malému stolíku, pri väčšom debatujú dvaja chlapi o aktuálnej situácii a prognózach vývoja vojny na Ukrajine.

Po pár vetách čo nahlas vyslovia, ich zaraďujem medzi tú čudnú skupinku, čo odmieta aj rúško, nielen kritiku Putina.

CHVíľU BOLI ZARAZENí, ale zasa dostali rozkazy a už tlčú do hláv, že západ sa potrebuje dostať ku zdrojom bohatstva Ruska, preto podporuje Ukrajinu. Jeden taký uhladený, udržiavaný, tipoval by som ho na bývalého štbáka, zrovna tu na pumpe tlačí do hlavy takému prostoduchému v montérkach, "že ak bude myslieť na Putina, tak mu obratom zavolá"...to je to informačné pole naprieč zemeguľou, vieš?....naštuduj si to! "Hovorí o tom generál Pavlov"....

To je asi ten, čo pozoroval psy, pri svojej žranici a vynašiel podmienený reflex vylučovania žalúdočných štiav alebo ten Stalinov obetný baránok. Môžeme myslieť na rôznych Pavlovov či Pavelov, sú to ľudia v dejinách a možno jeden bude v nasledujúcich voľbách v Čechách aj prezidentom, ak nebude musieť veleť obranným bojom pri Užhorode.

Give Peace A Chance spieva-l John Lennon a Yoko Ono, hrali to od rána všetky rádia na svete. U nás v kalendári mal inak včera meno Kazimír. Určite je to len náhoda, náš sa predsa volá Kažimír a stále nespieva, no mal by kým je tak vysoko.