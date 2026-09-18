piatok, 18. september, 2026 |  Meniny má Eugénia
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
18. sep 2026 o 21:44
Prečítané: 1x

Prvá línia obrany Slovenska

Obrana vlasti, nadšenie Československej mobilizácie v roku 1938 bolo strhujúce, všetci chceli ísť do prvého sledu, hovorí znalec slovenského storočia, právny historik Pavel Kosatík.

Miroslav Ferkl
Miroslav Ferkl Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

 Žilinský literárny festival vo štvrtok začal rozhovormi s autormi.

Svojimi dielami vytvorili prvú líniu diskusie s čitateľmi, v dobe ktorá aj dnes veľmi pripomína pokles morálky a zvýšenie tlaku vojnovej propagandy, do ktorej sa nechali ohnúť aj populárni autori počas Slovenského štátu.

V súčasnosti je doba zložitejšia. Internet pomáha, ale aj rozdeľuje. Vojna sa odohráva na sociálnych sieťach a je veľmi rýchla. Vojnová korisť, je svedomie človeka, jeho vôľa voliť. Demokracia umožňuje svoju rýchlu „smrť“ a víťazstvá diktátorov. História nepustí, stačí propaganda, kolaborácia, korupcia vládnej moci v čiernej, hnedej či červenej farbe ideológie. Pamätajte, čierna, hnedá aj červená zabíjala, nenávidela, vyhladovela a robí to znova!

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

S Petrom Gettingom a jeho dielom „Studne mútne“ bola úvodná beseda. Umelecká kolaborácia v rokoch 1939-1945, odkazuje, že chudoba umenia sa dá rýchlo kúpiť a výsledkom je „ničomnosť“, podielanie sa na ničomnostiach píše Peter Getting, ktorého dedka Radoslava zatkli v roku 1939, zmlátili a strčili do basy.

Mráz ma prechádza, ako sa nám súdruh Kaliňák osobne zveril. Tak veľmi trpí, že je minister obrany, že v čase po pokuse o atentát na Fica vyhlásil, chceli sme vyhlásiť výnimočný stav.

Je to ten istý minister obrany v tej istej vláde Róberta Fica, ktorý počúva svojho predsedu, ako vyhlasuje, že Slovensko nebude reagovať na článok 5 NATO. Ako to súdruh predseda v Prešove tento mesiac povedal?

SkryťVypnúť reklamu

„Nechcem, aby Slovensko bolo súčasťou žiadneho vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5. Ako predseda vlády urobím všetko pre to, aby Slovensko nikdy nebolo vtiahnuté do vojenského konfliktu.“

A v širšom kontexte povedal aj:

„Viete si predstaviť, dámy a páni, že by sa aktivoval článok 5? Že by nám povedali: pripravte 5 000 vojakov, 10 000 vojakov, a pôjdu niekam bojovať? A my ani nebudeme vedieť s kým, prečo a za čo.“

SkryťVypnúť reklamu

A ešte ďalšia formulácia, ktorá sa objavila v nezávislých zdrojoch:

„Nechcem, aby Slovensko bolo súčasťou ozbrojeného konfliktu kvôli nejakému článku 5.“

Tieto výroky zazneli v Prešove v septembri 2026 a sú v priamom rozpore s tradičným výkladom kolektívnej obrany NATO.

SkryťVypnúť reklamu

V kontexte, ako stále tlačí na mierové rokovania by sa zdalo, že RF-predsedovi vlády SR ide o mier. Cenu mieru, vzdanie sa 20% Ukrajiny, územia o ktoré Rusko vôbec nepotrebovalo bojovať, keďže tam žilo veľa ruskojazyčných obyvateľov a vytváralo sa prepojenie na Úniu bez bariér a bez vojnových konfliktov, však nevie definovať inak, ako vzdajte sa Rusku!

Teraz úplne na surovo nás chce nechať vystaviť bezbranne ruským útokom. On nepotrebuje obranu. Zahájil vystúpenie z NATO!?

On nie je vlastenec, on je ruský nacionalista, vlastizradca! Kričí vlastne, že nechce už byť v politike!!

„Je znepokojujúce, keď minister obrany hovorí o výnimočnom stave a predseda vlády spochybňuje záväzky vyplývajúce z článku 5 NATO. Takéto výroky vyvolávajú otázky o smerovaní našej bezpečnostnej politiky.

SkryťVypnúť reklamu

Ak sa Slovensko vzdá svojich záväzkov, vystavuje sa riziku, že zostane bez spojencov v čase, keď Rusko vedie agresívnu vojnu proti susednej krajine.

Nie je to prejav vlastenectva. Je to prejav politiky, ktorá môže oslabiť našu obranu a našu suverenitu.“ Je to atentát na Slovenskú republiku!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Ferkl

Miroslav Ferkl
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  449
    •  | 
  • Páči sa:  11 081x

Nie je to predsavzatie, je to pokušenie a žiadosti mojich priateľov, aby som konečne začal písať, skúsme! Zaoberám sa nehnuteľnosťami, oceňujem, riešim stavebné problémy, poruchy, dozorujem stavby, sprostredkúvam predaj, nákup, prenájom, poradím-poslúžim-kým doslúžim! Ešte slúžim, článok o dôchodku dosiahol rekordnú čítavosť. Ak by nám za tieto blogy platili, možno by ten dôchodok, bol aj znesiteľnejší.Ospravedlňujem sa za chyby v textoch, ak sa vyskytnú a ja som ich doteraz neopravil. Redakcia je vážna a časovo náročná práca. Ak nenapíšeme svoj názor, neexistujeme. To je pocit, ktorý ma napadol, keď som si prečítal posledný rozhovor pre slovenské média s Fedorom Gálom v "N"ku. Mal by byť v učebniciach. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Všetky články
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
Post Bellum SK

Post Bellum SK

111 článkov
Jana Čavojská

Jana Čavojská

27 článkov
Marcel Rebro

Marcel Rebro

318 článkov
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,252 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu