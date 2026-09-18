Prvá línia obrany Slovenska

Žilinský literárny festival vo štvrtok začal rozhovormi s autormi.
Svojimi dielami vytvorili prvú líniu diskusie s čitateľmi, v dobe ktorá aj dnes veľmi pripomína pokles morálky a zvýšenie tlaku vojnovej propagandy, do ktorej sa nechali ohnúť aj populárni autori počas Slovenského štátu.
V súčasnosti je doba zložitejšia. Internet pomáha, ale aj rozdeľuje. Vojna sa odohráva na sociálnych sieťach a je veľmi rýchla. Vojnová korisť, je svedomie človeka, jeho vôľa voliť. Demokracia umožňuje svoju rýchlu „smrť“ a víťazstvá diktátorov. História nepustí, stačí propaganda, kolaborácia, korupcia vládnej moci v čiernej, hnedej či červenej farbe ideológie. Pamätajte, čierna, hnedá aj červená zabíjala, nenávidela, vyhladovela a robí to znova!
S Petrom Gettingom a jeho dielom „Studne mútne“ bola úvodná beseda. Umelecká kolaborácia v rokoch 1939-1945, odkazuje, že chudoba umenia sa dá rýchlo kúpiť a výsledkom je „ničomnosť“, podielanie sa na ničomnostiach píše Peter Getting, ktorého dedka Radoslava zatkli v roku 1939, zmlátili a strčili do basy.
Mráz ma prechádza, ako sa nám súdruh Kaliňák osobne zveril. Tak veľmi trpí, že je minister obrany, že v čase po pokuse o atentát na Fica vyhlásil, chceli sme vyhlásiť výnimočný stav.
Je to ten istý minister obrany v tej istej vláde Róberta Fica, ktorý počúva svojho predsedu, ako vyhlasuje, že Slovensko nebude reagovať na článok 5 NATO. Ako to súdruh predseda v Prešove tento mesiac povedal?
„Nechcem, aby Slovensko bolo súčasťou žiadneho vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5. Ako predseda vlády urobím všetko pre to, aby Slovensko nikdy nebolo vtiahnuté do vojenského konfliktu.“
A v širšom kontexte povedal aj:
„Viete si predstaviť, dámy a páni, že by sa aktivoval článok 5? Že by nám povedali: pripravte 5 000 vojakov, 10 000 vojakov, a pôjdu niekam bojovať? A my ani nebudeme vedieť s kým, prečo a za čo.“
A ešte ďalšia formulácia, ktorá sa objavila v nezávislých zdrojoch:
„Nechcem, aby Slovensko bolo súčasťou ozbrojeného konfliktu kvôli nejakému článku 5.“
Tieto výroky zazneli v Prešove v septembri 2026 a sú v priamom rozpore s tradičným výkladom kolektívnej obrany NATO.
V kontexte, ako stále tlačí na mierové rokovania by sa zdalo, že RF-predsedovi vlády SR ide o mier. Cenu mieru, vzdanie sa 20% Ukrajiny, územia o ktoré Rusko vôbec nepotrebovalo bojovať, keďže tam žilo veľa ruskojazyčných obyvateľov a vytváralo sa prepojenie na Úniu bez bariér a bez vojnových konfliktov, však nevie definovať inak, ako vzdajte sa Rusku!
Teraz úplne na surovo nás chce nechať vystaviť bezbranne ruským útokom. On nepotrebuje obranu. Zahájil vystúpenie z NATO!?
On nie je vlastenec, on je ruský nacionalista, vlastizradca! Kričí vlastne, že nechce už byť v politike!!
„Je znepokojujúce, keď minister obrany hovorí o výnimočnom stave a predseda vlády spochybňuje záväzky vyplývajúce z článku 5 NATO. Takéto výroky vyvolávajú otázky o smerovaní našej bezpečnostnej politiky.
Ak sa Slovensko vzdá svojich záväzkov, vystavuje sa riziku, že zostane bez spojencov v čase, keď Rusko vedie agresívnu vojnu proti susednej krajine.
Nie je to prejav vlastenectva. Je to prejav politiky, ktorá môže oslabiť našu obranu a našu suverenitu.“ Je to atentát na Slovenskú republiku!