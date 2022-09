Prehráva na cudzom území. Vojaci so samopalmi behajú po domoch a pýtajú podpisy a zaškrtnutie políčka áno súhlas s návratom k veľkému Rusku. Nie znamená šikanu a možno prevýchovu k inému mysleniu. Zo správ je zrejmé, že veľa ľudí tu prevýchovu neprežije.

Spomínam si na svoj odvod. Čakal som ho, bolo to také prirodzené. Bral som to, že sa musím naučiť brániť krajinu, spoločnosť, rodinu otca, mamu. Súrodencov som už nemal. Krajina aj keď zdieľala akúsi normalizáciu, žila. Aj disidenti žili, pásli kravy. Jan Ruml ma vezie do Blatnice, červená MB 1000 s pražskou značkou, so ženou, dcérou, psíkom. Zobrali stopára, čo sa ide rozlúčiť s krajinou pred odchodom na vojnu. Cudzích vojakov som vnímal ako príchod monštra, s hlukom a masou techniky. Moc sa neukazovali, ak sa ukázali v bielych opaskoch, vždy hľadali zbeha. Mali ich vraj veľmi veľa. To som si všimol, pátračky chodili často. Jo to od roku 1991 už minulosť, odišli. Určite bez Gorbačova by sme to nedali. Nech je mu zem ľahká.

Nedávno som stretol vyslúžilca z Afganistanu. Pýtam sa, bola misia zmysluplná, bolo to užitočné?

Áno bolo hovorí, bol som tam ak ženista. Dodávam, že USA určite vedeli že sa niečo veľké chystá, preto tak rýchlo odišli z Afganistanu. Boli by to dve ohniská. Takto sa celá Európa chystá na obranu civilizácie. Namietol, že to tak nevidí lebo NATO je agresívny spolok.

Ja to tak necítim, NATO vzniklo ako obrana pred šialeným Stalinom, ktorý si prestal vážiť pomoc spojencov v druhej svetovej. Zasa sa otočil a vykrikoval o amerických imperialistoch, ako keď si skoro ruky podával cez Molotova s Hitlerom, vtedy mu nevadil žiaden fašizmus. Zrejme konflikt vznikol, keď chceli zaplatiť za materiálnu pomoc, ktorú nespotrebovali vo vojne. Že to nikdy nesplatili, je fakt. Rusi uvádzajú že to všetko dodali oni, ideové klamstvo pre väčšinu národa a spojenci len akési 3%.

Je mobilizácia, chlapi utekajú, ráno 25.9.2022 to bolo 260.000, to je už celý kontingent, čo chceli poslať na Ukrajinu. Utekajú a cítia, že cudzie nešťastie je už aj ich nešťastie...už sú na rade, už to nebude len TV propaganda Solovjova s pohárom vodky v kresle vykúreného moskovského bytu...

Narazili na ruské tanky na hranici. Kolóny v štvorstupe majú skoro 20km dlžku...

Šimečka starší objavuje masovú hlúposť....Aj Hitler dal zabiť v poslednej chvílke kritika, ktorý na ňu upozorňoval.

Kremeľ je očividne v chaose, hoci Putin chcel zabrániť chaosu zapudením kritických hlasov a demokracie....

Kiril nesklamal, každý kto narukuje, príde určite do neba...

Kdesi v Rusku už strieľajú aj na odvode, nielen v škole...medzi ľuďmi je veľa zbraní...najviac vyviezlo zbraní Rusko na Ukrajinu.

Obranci Azovstalu sa vrátili domov. Evidentne sú zúbožení, boli mučení....

Svet kalkuluje so scenárom, že Putin použije jadrové zbrane. USA mu dávajú včas vedieť, že zareagujú tvrdo....