Ruská armáda otvára oči

Je to vyhlásenie vraj Ukrajinskej velvyslankyne v USA, píše bloger Kachnic.

Znelo "Nevedeli, že ich priviezli na Ukrajinu, aby zabíjali Ukrajincov. Mysleli si, že tam robia niečo iné." Jednalo sa o čatu 74. motorizovanej brigády z Kemerovskej oblasti.

To sa dialo aj počas operácie Vltava, vojaci nevedeli že sú v Československu. Nechce sa mi to veriť, že by zámerne vojaci nevedeli, čo je ich cieľom? Propaganda Ruska so zatváraním očí, uší a pamäte je očividná. Neustále vojenské prehliadky, manévre v každom kúte...politika inými prostriedkami. Velvyslanec Ruska pri OSN obhajuje postup, ako špeciálnu operáciu na Ukrajine, žiadna vojna. Je to trapné, keď umierajú ľudia, lietajú rakety na obrovskej ploche štátu Ukrajina. Vlastný brat zabíja brata.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Demokratické nebo zatvára svoj vzdušný priestor pred Ruskom ako agresorom.

Mala by to urobiť celá Európa, ak nie celý svet...Putin to musí pocítiť aj so svojimi generálmi. Nepíše sa rok 1938, už asi zabudol lebo sa narodil v roku 1952, to už bol komunistami masírovaný ako Stalinov pohrobok, hoci ešte Stalin žil do marca 1953, určite nevedel, že sa v októbri minulého roku narodil jeho nasledovník, priam jeho dedič.

Vieme čo napácha stret armád dvoch odlišných svetov, ale otvorením hraníc a duše slobodného sveta sa aj Rusko mohlo nadýchnuť a žiť.

Pripomeňme si podporu práve zvoleného Václava Havla Československého prezidenta v americkom kongrese z februára 1990, citujem Michaela Žantovského, ktorý si na to nedávno spomenul.

„Najviac nám pomôžete, keď pomôžete Sovietskemu zväzu na jeho síce nezvratnej, ale napriek tomu nesmierne komplikovanej ceste k demokracii“.

Ukrajina si riadne zvolila prezidenta Zelenského po Ukrajinsky Volodymyr Oleksandrovič Zelenskyj. Vie že jemu aj jeho rodine ide o život, zostáva neuteká a bráni svoju vlasť spolu so svojou armádou Ukrajiny.

Verme, že tieto „posledné“ komplikácie ktoré Stalinov dedič robí Rusku na ceste k demokracii, budú reštartom k vybudovaniu civilizovanej spoločnosti, ktorá nebude po svete vysielať svojich zabijakov.

Rusko zvrhni svojho falošného Cára, zastav nezmyselnú vojnu, zabíjanie a ničenie! Je to šialenstvo, viesť totálnu vojnu v roku 2022, len preto že sa mu aj komik smial na poslednom hokeji, ako sa potkol na koberci.

A práve hokejisti to môžu urobiť!

Dominik Hašek zlatý brankár z Nagana vyzval, aby všetkých športovcov Ruska vylúčili zo súťaží. Viem, znie to ako „kolektívna vina“.

Hašek to však myslí úprimne, nevyzýva na zabíjanie, ale aby si všetci Rusi zobrali palice a vyhnali falošného Cára z Kremľa, je načase aby to spravili samotní Rusi, dovtedy im to treba opakovať a posielať ich do Ruska a nie aby boli pokryteckí a vlastne nič neurobili. Je to vec už celého sveta. Ukrajina patrí do demokratických krajín. Pozrite na tie zástupy ľudí čo idú proti tankom bez zbrane, ako kedysi v Československu, to ruská armáda nečakala.