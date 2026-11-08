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8. nov 2026 o 09:39
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Strach pred dušou pokroku.

Čítam knihu Michaila Zygara „Odvrátená strana Zeme“, krátke dejiny ruskej demokracie. V roku 1977, sa muzikant Slava Rostropovič vyjadril, že Sovietsky zväz je krajina mŕtvych duší, kde je všetko živé a pokrokové zničené.

Miroslav Ferkl
Miroslav Ferkl Bloger
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Dirigent, violončelista celým menom Mstislav Leopoldovič Rostropovič, bol už vtedy v USA, inak by možno už nežil alebo len vegetoval na nejakej psychiatrickej klinike, kde by mu diagnostikovali minimálne malú schizofréniu, že podporoval Solženicyna, autora „Súostrovia Gulag“, ktorého bez prečítania v ZSSR nevydanej knihy, vyhostili z krajiny.

Ako si pamätáme, rok 1977 bol rokom Charty 77. Bol to rok, kedy sa nám strana komunistov začala intenzívnejšie venovať a hoci málokto čítal text Charty 77, väčšina občanov vtedy, bola donútená bez prečítania, podpisovať vyhlásenia t.z. Anticharty.

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Nastúpil som do prvého ročníka vysokej školy a ideológovia na nás už čakali pripravení.

Rozdali čisté hárky papiera a mali sme sa vyjadriť, ako chápeme „Pokrok“.

Až dnes sa dozvedám, že motívom „skúmania, ako sme nakazení pokrokom“, bolo vyhlásenie známeho dirigenta Mstislava.

Presne si už nepamätám, že čo som všetko napísal, ale určite som sa pokúsil rozobrať krok človeka.

Najznámejší krok urobil prvý človek na mesiaci, bol to skoro priamy prenos, nebyť časového oneskorenia TV signálu.

Pre propagandu to bol dobrý krok, ale pre nás, len trochu viac hrdosti. O krok však vždy ide, ak sa jedná o „Pokrok“.

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Tak sme sa potešili, keď sme začali svoje „H“ splachovať alebo, keď sme „len“, otočili gombíkom a už sme mali doma teplo a teplú vodu z kohútiku.

Ja neviem, čo Putina inšpirovalo, aby pustil „hladných“ psov do bitky na Ukrajinu? Poniektorí si domov odniesli aj umývačku riadu, keď predtým postrieľali celé mestečko s obyvateľmi.

Ľuboš Blaha je slovenský politik, poslanec Európskeho parlamentu za stranu Smer-SD. Vyhlasuje, že motívom útoku na Ukrajinu je, že „Rusi sa len bránia“. Okrem iného, je autorom kníh z oblasti marxizmu a ľavicovej politickej teórie. Čiže niečo, ako vedúci ideológ.

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Čo by mohol Putin v Rusku brániť? Pokrok kúsok od Moskvy evidentne nie je. Na splachovací záchod sa tam načakajú dlhšie, ako vo Vietname na zlatú vaňu.

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Vrátim sa ku knihe autora Michaila Zygara, ktorý ju vydal v čase, kedy je v Rusku odsúdený v neprítomnosti na 8,5 roka väzenia za údajné šírenie „nepravdivých informácií“ o ruskej armáde. Konkrétne sa prípad týkal jeho príspevku z apríla 2022 o udalostiach v ukrajinskej Buči. Ďakujem Samovi Marcovi za preklad. [themoscowtimes.com], [devdiscourse.com]

Akí Rusi? Pýtam sa verejne poslanca Ľuboša Blahu, čo verejne agituje iba za jednu stranu až extrémne. Rusi sedia v pozlátených palácoch a smejú sa, uškŕňajú, ako za nich bojujú stovky iných národov a národností. Kim už vláči do Ruska aj svoje balistické rakety, spravil si z Ukrajiny strelnicu. Vyrába ďalšie zmrzačené osudy, ako v Buči!

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Pokrok je keď viete čítať. Dozviete sa, že nič neviete, lebo vždy sa nájde radikál, čo vám pripomenie silu zbrane, ktorá ničí životy a pokrok na Zemi.

Slava si zobral v roku 1990 stoličku, priletel z Ameriky. Zahral na violončelo nadčasovú sonátu od Johana Sebastiána Bacha, robotníkom pri búraní „Berlínskeho múru“. Studená vojna sa skončila, bola až príliš horúca, ako horúce hlavy rozpálené šialenou marx-leninskou ideológiou, zatvárajúca duše do koncentračných táborov.

Pokrok je aj keď búrate, ale len vtedy, keď plot prekáža životu a duši človeka.

Miroslav Ferkl

Miroslav Ferkl
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Nie je to predsavzatie, je to pokušenie a žiadosti mojich priateľov, aby som konečne začal písať, skúsme! Zaoberám sa nehnuteľnosťami, oceňujem, riešim stavebné problémy, poruchy, dozorujem stavby, sprostredkúvam predaj, nákup, prenájom, poradím-poslúžim-kým doslúžim! Ešte slúžim, článok o dôchodku dosiahol rekordnú čítavosť. Ak by nám za tieto blogy platili, možno by ten dôchodok, bol aj znesiteľnejší.Ospravedlňujem sa za chyby v textoch, ak sa vyskytnú a ja som ich doteraz neopravil. Redakcia je vážna a časovo náročná práca. Ak nenapíšeme svoj názor, neexistujeme. To je pocit, ktorý ma napadol, keď som si prečítal posledný rozhovor pre slovenské média s Fedorom Gálom v "N"ku. Mal by byť v učebniciach. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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