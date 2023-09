Voľby 2023

Včera som sa rozhodol, idem sa stretnúť s partiou OKS (Občianska konzervatívna strana) včlenenej do strany SAS. Konečne vlakom do Žiliny zadarmo mi "predali" lístok.

V bývalom tenisovom klube je dnes „Pizzéria Vulcano“, vedú ju Siciliáni. Jeden práve fajčil vonku a vyzeral situáciu, oslovil som ho kedže som nevečeral. Počujúc taliančinu som sa priznal že si ich vážim, že vedia pohostiť. Naposledy ma jeden uctil rybkou a vínom vo Volterre, meste duchov v Toskánsku. Úprimne sa priznal, som Sicilián mafioso a hurónsky sa zasmial. Urobil mi pravú Pizzu Margheritu s pravou paradajkou.

Vítal ma tam Radovan Kazda, náhradný poslanec inak ekonóm, bol tam aj Martin Mlýnek kandidát na starostu v Bratislave, Slavomíra Henčeková ktorej právne komenty rád čítam v Týždni a hlavne Ondrej Dostál ktorého si vážim za jeho prácu v parlamente a pre nás občanov. Rozobrali sme verejnou otázkou stav postihovania znalcov na MS SR kde bol chvíľu štátnym tajomníkom. Znalci predsa neriešia právne otázky a keď som ich chcel upozorniť na ten detail a vysoké pokuty, osobný list sa im do rúk aj keď je určený do vlastných rúk nedostane a minimálne to podriadený vyhlási, že to nie je jeho kompetencia, kompetencia štátneho tajomníka. Uhm takto to kedysi dopadlo a tak túto „dieru“, vedia developeri poriadne zneužiť.

Nuž bol to zaujímavý večer keď sa ľudia pýtajú čo je demokracia a čo je liberálna demokracia. Dostali fundované odpovede ale je zarážajúce, že sa na to občan pýta v 21 storočí, hoci je demokracia známa už od gréckych Athén, kde si riešili spoločenské problémy už pred 2613 rokmi. Medzi tým sa na našom území zriadila povinná školská dochádzka a učili sme sa o nej v základnej škole kedysi aj ľudovej. Práve od vlády ľudu, rovného ľudu a práve z väčšinového hlasovania. Predpoklad je aby ľudia vedeli čítať, písať a počítať, áno práve tí skrutátori sú pri demokracii najdôležitejší a preto sa mení hlasovacie zariadenie a kreslá. Včera som navrhol tvrdé kreslá aby sa nevysedávalo, ale skutočne aby sa prišlo rýchlo k dohode. Žiadne noci dlhých nožov nepotrebujeme.

Veru dnes to vyzerá na silu veľkej bubliny v asociálnej sieti. Taká "ópiová volebná bublina" vytvárajúca fanatické skupiny s uzavretým názorom a keď prídu na božie svetlo, vypliešťajú oči nad vecami čo sa udiali, vyšetrili alebo odhalili.

Potom zatvoria oči a povedia, to je propaganda! Idem voliť sociálnu demokraciu, obvykle povedia hoci nikdy nevideli sociálneho demokrata, komunisti ich "vyhladili" a nakoniec volia Republiku.

Je to samozrejmé, veď žime podľa pravidiel a desatora. Zostavíte vládu? Zoberú vás do vlády? Fakt som zvedavý či sa Matovič prekrúžkuje zo 150 miesta, ako mu to minule voliči urobili. Nie som jeho volič, ale je mi sympatické ako burcuje voličov aby prišli voliť!!

Ficova kampaň o bláznovi a psychopatovi Matovičovi mu veľmi ublížila, jeho rozpačité vládnutie mu ublížilo, jeho aféry so Sputnikom mu ublížili, jeho kontraverzie so Sulíkom cez média a poklonkovanie sa Borisovi Kollárovi a jeho ohrozenie štátu, že mu nechal ako víťaz volieb dôležité bezpečnostné zložky na starosť a teraz tu má výsledky, aféry s organizovanou skupinou a s tým prevalený zločin blokovania spravodlivosti. Tie mu zatvorili cestu do spolupráce.

SAS je stále tvorená odborníkmi, ktorých si viem predstaviť vo vláde a v parlamente, ale už bez Sulíka. Nech sedí trebárs v parlamente, ale len ako radový poslanec, nech má hlas, ale už nie ako predseda strany!

Edovi Hegerovi niekto vyviedol „žart s bombou“, vyrušila ho Polícia SR dnes ráno...zrejme mu prehľadali so psami celý byt či dom, neviem kde býva, ale sú to šoky a zastrašovanie neznámym známym páchateľom! Módus operandi. Minule nás jeden kandidát a súčasný poslanec zastrašoval z tribúny že po nás nezostane mastný fľak! Čo to je za poslanec čo zastrašuje, on je platený občanmi aby slúžil. Toto vyzerá akoby sa pripravoval nás zneužiť! Komu vlastne slúži?!

Vyzerá to že nás pripravujú na bojové podmienky, už len tú vestu a prilbu nasadiť. Boj prebehne v sobotu. Verím že sa tiež dostanete do parlamentu a do vlády, píšem koment Hegerovi.

Sused Belák kritizuje predvolebné debaty, ako sa vraj nahráva Šimečkovi a ostatným moderátori skáču do reči. Nuž skáču, počul som to najmä preto že neodpovedajú na otázky v moderovanej diskusii a stále si melú len svoje naučené drísty.

Kontrujú mu diskutéri Radovan Novotný, ktorý rieši smrad od Bruselu do Moskvy a chce nadstavbovú reflexiu ako riešenie. Odpovedám mu. Vy ste študovaný zrejme s nadstavbou, ale trúfnuť si povedať že Brusel známy svojimi vôňami praliniek cukroviniek smrdí, keď smrad smrti prichádza z Moskvy, to už je dosť silná káva?

Druhý opäť rieši liberalizmus, Soroša a neexistujúci COVID. Ja len drobný koment.

Jan Olejar zrejme ste ešte nedostal najnovšiu verziu COVIDu, rád Vám ju doprajem, aby ste takto sprosto nekecal. Trvá od 2-4 týždňov a párkrát máte pocit, akoby ste išiel vyvrátiť vlastné plúca! Ľudia aj na ňu umierajú, už nie tak masovo a preživší, si to doslova "užijú".

Na druhej debate sa debatuje či ODS s generálom Mackom ešte bojuje alebo ma ustúpiť.

Ja tvrdím že ľudia čo neprídu k voľbám sú nuly. Jeden oponuje, že každý volič sa môže slobodne rozhodnúť či pôjde voliť alebo nepôjde preto nemusí byť nula.

Stanislav Kuba nemusí byť, ale nakoniec bude keď nepríde a nahrá to skutočným "Nulám!". Nuly nás nikam nedostanú, len sotia zasa do jamy levovej. A z tej je dosť ťažké sa dostať, to vedeli všetci čo potrebovali krvavé divadlo už od Ríma v jeho Kolóseu aj keď sa v skutočnosti ešte nebojovalo a bol henten mier.

Jeden sa pustil do prezidentky, že nebola dobrá že pre nás nič neurobila. Kontrujem!

No dajte, čo pre nás urobil FICO? Lubo Dovec čo by ste urobil Vy vo funkcii prezidenta? Neodpovedá mi...

Hlina obnovuje zástavu na hranici, pôvodne dielo pre zástavu ČSR.

Hovorí o Matovičovi ako o škorpiónovi čo prehovorí bojazlivú žabu aby ho previezla cez rieku a napokon ju aj tak bodne, ona sa pýta prečo, veď obaja zahynieme? No som už raz taký, mám kurevskú povahu!

Ten monumet je vlastne umelecké dielo, umelecky stvárnená Československá zástava, ktorú by sme mali zachovať, kedže ju slávne používa Česká republika. SNP obnovilo ČSR a Slovensko zostalo jej krásnym klinom v Českej zástave. Česká republika nebude nikdy obnovená ak používa našu spoločnú zástavu. Je to o symboloch a škorpiónov sa obávam, sú už všade, otepľuje sa a človek migruje. Slovensko ignoruje zástavu okrem Hlinu a Češi si užívajú slávu Československa spolu so Slovákmi v Prahe ktorí úspešne volia zo zahraničia, návratky potvrdenky chodia.

Niektorí si nosia zástavu aj na cesty. Sú to dobyvatelia, ale lepšie ženských srdiečok ako území, to už je predsa len anachrónia, tomu by sme predsa fandiť nemali a agresorov by sme mali vždy pomáhať vyhnať. Zlu už vždy musíme odporovať!