Volíme svojich blízkych

Pýtam sa mojej a kam ideš, do tej zrušenej škôlky? Rýchlo utekala pre papier a číta. Áno do tej škôlky. Ja som čítal, že je zrušená, či bude zrušená? Potom asi funguje, idem s Tebou, hádam ideš správne.
Áno boli tam ľudia, urny, zoznamy voličov aj teplo. Odvolila rýchlo vďaka volebnému ťaháku s ktorým som jej pomáhal.
Boli tam aj dvaja, čo ma poznali. Pýtajú sa a prečo nejdeš aj Ty, však sem už 20 rokov patríš?
Už 2x som vypisoval prihlášku na pobyt, aby ma zapísali do zoznamu tu v tomto meste, ale nikdy ma nezapísali na trvalý pobyt. Vraj to závisí od vôle ešte niekoho, kto sa nebojí trvalého pobytu.
Rezignoval som na tretí pokus, volím v meste, kde sa len občas nachádzam, ale som v zozname podľa verejnej vyhlášky, hláseným bezdomovcom.
Prichádzam do volebnej miestnosti, z diaľky cez rozostavané dlho zanedbávané námestie, vidím len torzo písma „voleb“ ostatné prekrýva stavebné oplotenie, hádam trafím ak idem správne.
Je tam volebná komisia a nápis len pre A-F. Ostatných usmerňujú niekam inam o niekoľko kilometrov ďalej. Myslíte že tam dôjdu. Členovia sa dohadujú, že veru ostatní od F ďalej, sa to ani nemajú ako dozvedieť, ak si neprečítajú verejný oznam pred touto volebnou miestnosťou, kde si zvykli chodiť, ak vôbec bezdomovci volia.
Stojím v obchode, mám plný vozík a samoobslužné pokladne majú malý box, musíme čakať na jednu pokladňu s jedným pokladníkom. Hovorím predo mnou stojacej postaršej žene, že asi sú všetci na voľbách, dali im voľno v práci. Ona sa usmeje, berie to vtipne. Pýtam sa, Vy určite idete voliť?
Nie odpovedá. Ja sa už na tejto hre nejdem zúčastňovať. Aj s manželom sa na túto tému politiky nebavím. Veď vidíte, ako ide všetko dolu vodou!
Oponujem, že sme všetci závislí od iných bratov a sestier. Spoločnosť je organizovaná a štát je tu z vôle väčšiny predsa. Musíme sa zaujímať o verejné dianie a pokúšať sa o zmenu, ak sa nám niečo nepáči. Bez nás všetkých to nejde.
Odchádza, podvečer čítam Nko, kde zverejnili pomôcku, „volebný ťahák“.
V diskusii hlásia spokojnosť s volebným ťahákom. Občania prichádzajú na voľby už doma pripravení, koho voliť s rozvahou, ako aj ja. Využil som pomôcku verejne a zadarmo aj ja.
Vyplniť štyri volebné lístky s dvoma obálkami bolo ľahké, avšak keby som bol farboslepý, už by som to zle hodil, na poslednú chvíľu som sa zastavil a zmenil farbu na farbu, ako v kartách a eššte som stihol podať mladej slečne v komisii fotoaparát, aby ma pri dôležitých voľbách zväčnila na pamiatku.
Diskutujem pri článku "Pripravte si ťahák..." a teším sa z diskutéra, ktorý sa teší z pomôcky.
Zrejme včas ste našiel koho a išiel ste dať svoj vzácny hlas so vzácnou úvahou. Gratulujem!
Píšem ďalej.
Uvítal by som ešte filtrovanie nezávislých, či sú skutočne nezávislí, či neklamú.
Neverím, že nemajú nejakú závislosť, necnosť, úchylku, ktorú si nikto nevšimol. Ale asi by sme už moc kádrovali, dajme im šancu štyri roky sa s nami občanmi trápiť a oni sa prejavia. Či viac sľubovali, ako robili či sa len tak tvárili a brali len 10x viac peňazí, ako všetci čo im pomáhali v kampani.
Kampaň je drahá, ak nemáte zdroje z podnikania, alebo iné, možno niekto aj z odpustených dlhov a pokút počas súčasnej vlády, ako nedávno opísaná „grófka Rošková“.
Vláda svoje benefity rozdáva na výjazdových zasadaniach a chváli sa tým.
Asi aby sa to mohlo udiať z rúčky do rúčky, potichučky.
Kampaň je drahá a časovo náročná.
Minimálne ste závislí od svojho teamu ľudí, ktorým musíte dávať počas celého volebného obdobia náznak vďaky, udelením aspoň čestného uznania.
Niektorí sa dožijú možno titulu, čestný občan mesta či obce v ktorom žijú.
A poniektorí čo sú pripravení a pozostalí to aspoň uvidia.
Kytica so stužkou a kreatívnym nápisom: "Posledné zbohom, vďačne spomína starosta, primátor, župan".