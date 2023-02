Dôchodca či senior?

Cestoval som včera vlakom do Bratislavy, bol to zážitok keď ma doberala staršia vlakvedúca, že som len obyčajný zadarmo dôchodca a mám lístok senior spiatočný v 1.triede za 24,-eur, na ktorý má nárok len ten dôchodca čo si vybaví na rok preukaz s poplatkom 30 eur.

Nemôžem zabudnúť, ako sa mi kámoš Kelo smial, že on cestuje za korunu do Púchova a za 24 eur by išiel až do Splitu.

Ja len do Bratislavy ale naspäť mi to odklikla mladá sprievodčíčka a bolo vybavené bez rečí. U nej som bol v poriadku.

Asi idem ozaj cestovať zadarmo s jedným poplatkom 1,-euro za miestenku, nebudú žiadne problémy a navyše v 2. triede je stále plno, aspoň sa budem mať s kým rozprávať, v prvej triede bolo pusto, sadol si tam síce mladý medik, ale nedopatrením. Po chvíle sa ma pýtal či to nie je jednotka. Cestoval len z Trnavy a tak som ho zdržal, aby sme si pokecali o medicíne. Že už určite nikto po Blavu nepríde mu hovorím. No to už dofučala „šéfka vlaku“, ktorá ma oči všade a mladého mi vyhodila z kupé, že tam nemá čo robiť. Ja hovorím veď je lekár a radí mi! Ona že, on nie je žiadny lekár, asi ho už poznala a ja že nemám právo ho tam zdržiavať. Nuž cesty vlakom sú niekedy aj zábavné, ak vlak dlho nemešká, tento len 10minút. To by však nebolo Slovensko, keby zdržanie neohlasovali štýľom: „Vlak bude v stanici meškať 10 minút s prevádzkových dôvodov.“ Myslel som si, že budú prepriahať lokomotívu. Vlak zastal a po dvoch minútach nepríjemný hvizd „šéfky“, aby sme ukončili nastupovanie. Otvoril som neoznačené dvere, dúfajúc že to je vozeň číslo dve. Moje číslo sedadla bolo až na konci v prvom kupé. To však bolo obsadené a záclonka zatiahnutá a „poctivo“ zapnutá suchým zipsom. Len škáročkou bolo vidieť že tam sú dvaja podozrivo ozbrojení chlapi. Idem sa pozrieť, či je aspoň z druhej strany číslo vozňa. Áno tu je konečne číslo dva. Takže to by malo byť moje kupé a tak ho otváram, odzipsujem a z dvoch chlapov sú zákonní strážcovia súpravy vo farbách Polície SR. Sedeli na mojom mieste, ale hneď mi ho uvoľnili a vyšli do služby a ja na cestu do školy, lebo dôchodcovia sa musia vzdelávať celý život. Život sa totiž stále mení, hlavne legislatívny chaos sa vraj má zmenšiť. Vôbec si to nemyslím, to by sme museli začať úplne od začiatku, kedže ani tridsať rokov nestačí, keď na stavebnej fakulte povedia že stavebný zákon bude platiť od 1.apríla a vraj platí už od 1.1.2023 hovorí mladý advokát. Ako to je? Musím sa pozrieť do Zbierky aj na toho dôchodcu, odkedy je senior. Všetko sa mení, ale staroba zostáva.