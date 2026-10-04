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4. okt 2026 o 15:07
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Prečo má Brighton v logu čajku?

Brighton je známy ako Seagulls, no čajka sa v jeho logu neobjavila od začiatku. Ako sa z obyčajného fanúšikovského pokriku stal symbol klubu hrajúceho Premier League?

Vladimír Hebert
Vladimír Hebert Bloger
Prečo má Brighton v logu čajku?
(Zdroj: Pixabay)
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Brighton je prímorské mesto na juhu Anglicka, ktoré obyvatelia Londýna často využívajú na víkendové výlety. Je však aj sídlom futbalového klubu Brighton & Hove Albion F.C., ktorý vznikol v roku 1901 a má vo svojom logu letiacu čajku. Tieto vtáky sú v meste prakticky vždy a všade, takže by človek predpokladal, že sú súčasťou vizuálnej identity klubu prakticky od začiatku. Nie je to tak.

Brighton
Brighton (zdroj: Pixabay - LoggaWiggler)

Pôvodne mal Brighton logá, ktoré sa podobali skôr na klasické mestské erby a našli by sme na nich rôzne štíty, znaky mesta alebo napríklad aj delfína. Čajka sa ustálila ako logo klubu až v roku 1977, keď definitívne vystriedala rôzne erby a už spomínaného morského cicavca. Čo spôsobilo túto zmenu?

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V druhej polovici 70. rokov sa začala formovať rivalita medzi fanúšikmi Brightonu a klubu Crystal Palace z juhu Londýna. Chuligánstvo bolo v tej dobe v Anglicku na vzostupe a preto rôzne výtržnosti a hecovačky neboli nič výnimočné. Na jednom zo zápasov na domácom štadióne Brightonu začali fanúšikovia Crystal Palace vykrikovať "Eagles" (Orly), čo je prezývka tohto klubu. Ako reakcia sa medzi fanúšikmi Brightonu začal ozývať pokrik "Seagulls, Seagulls" (Čajky), ktorý následne gradoval až prekričal orlov a keďže sa tento pokrik uchytil, vznikla nová prezývka a súčasť klubovej identity.

Klub oficiálne nikdy presne neurčil konkrétny druh čajky, ktorá bola predlohou loga, ale všeobecný konsenzus je, že by malo ísť o Čajku striebristú (Larus argentatus / European herring gull). Tento druh je pomerne veľký. Dĺžka tela sa pohybuje približne medzi 55 a 67 cm, rozpätie krídiel môže dosiahnuť aj 155cm a horná hranica váhy je 1500g. Ide o bežný európsky druh čajky, ktorý sa vyskytuje aj na Slovensku.

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Obrázok blogu
(zdroj: Flickr - Stein Arne Jensen)

Mesto Brighton má k tomuto symbolu vcelku pragmatický vzťah. Na jednu stranu je rado, že je čajka symbolom využívaným aj v cestovnom ruchu a množstvo turistov odchádza z mesta so spomienkovým predmetom s jej podobizňou. Na druhú stranu sa neostýcha dosť agresívne kradnúť jedlo a je aj pomerne hlučná.

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Falmer Stadium
Falmer Stadium (zdroj: Global Panorama, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Aj vďaka týmto dvom negatívnym aspektom sa opäť vraciame k futbalu, keďže na starom štadióne Goldstone Ground, kde do roku 1997 hral Brighton domáce zápasy, boli hlučné čajky kradnúce jedlo podľa fanúšikov súčasťou identity a miestneho folklóru. Nový štadión Falmer Stadium už túto atmosféru trochu postráda, no stále je relatívne blízko mora a čajky tam naďalej normálne lietajú. Pozitívne je, že mnohí vnímajú prezývku Seagulls ešte silnejšie než v minulosti, keďže klub s týmto symbolom pracuje výrazne aktívnejšie.

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Zdroje obrázkov:

  1. Logo - Pixabay

  2. Brighton - Pixabay - LoggaWiggler

  3. Čajka - Flickr - Stein Arne Jensen

  4. Falmer Stadium - Global Panorama, Flickr, CC BY-SA 2.0

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