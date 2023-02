Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo

Keď prišla Nadežda Danilčenko na Slovensko, nechcela žiť. Počas úteku z Volnovachy, mestečka v Donecku, ktoré bolo zbombardované hneď na začiatku vojny, totiž prišla o manžela. "Plakala som každý deň. Plakala a plakala, nič ma nemohlo ukľudniť. Plakala som za mužom, za svojím naplneným životom, jednoducho, bola som v takom stave, že sa mi nechcelo žiť," hovorí Nadežda.

Volnovacha v Doneckej oblasti bola zničená hneď v prvých dňoch vojny. Wikipedia uvádza, že pred ruskou inváziou na Ukrajinu mala 21-tisíc obyvateľov. Dnes je pod ruskou okupáciou. (zdroj: Ukrajinská polícia)

Režisérka, ktorá sa 47 rokov venovala divadlu a deťom, sa dostala z depresií, až keď jej slovenskí divadelníci ponúkli prácu. Ona, ani jej dcéra choreografka Natália pritom ani nesnívali o tom, že by si na Slovensku dokázali nájsť prácu v umeleckej oblasti bez toho, aby vedeli po slovensky. Náhoda však chcela, že prvý byt, ktorý im v Bratislave ponúkli, patril divadelníčke Veronike Kořínkovej zo združenia EDUdrama.

"Hneď na druhý deň, keď nás viezla na políciu, som sa jej pýtala, čo robí. A ona, že divadlo. Tak sme sa našli," vraví Natália.

Len hŕstke ukrajinských utečencov sa na Slovensku darí nájsť kvalifikovanú prácu. Bežné je, že sa ľudia s vysokoškolským vzdelaním živia upratovaním. Podľa decembrových štatistík si z 15-tisíc Ukrajiniek, ktoré na Slovensku pracujú s informačnou kartou, teda bez pracovného povolenia, 5500 našlo prácu ako nekvalifikované pomocné sily a 4300 pracuje vo fabrikách ako operátorky výroby. Len vyše tisícka Ukrajiniek pôsobí ako špecialistky, hoci vysokoškolské vzdelanie má až 5500 týchto žien.

Divadlo ako liek

Celkovo o dočasné útočisko požiadalo na Slovensku 90-tisíc utečencov z Ukrajiny, z toho tretina detí. Tie by za normálnych okolností chodili do školy, hrali sa s kamarátmi, tešili sa na prázdniny, no namiesto toho sa ocitli na úteku v cudzej krajine. Hneď, ako začali vo februári 2022 prichádzať na Slovensko, začali slovenskí divadelníci rozmýšľať o tom, ako im pomôcť. Rozhodli sa pre ne hrať zadarmo.

"Pre mňa osobne nebolo možné vycestovať na hranice, tak som rozmýšľala, čo by mohlo pomerne rýchlo fungovať," hovorí Paula Belická z Divadla Veteš, ktorá iniciovala projekt pre deti bez (U)krajiny.

"Divadlo totiž nepomáha deťom len prísť na iné myšlienky a zabaviť sa. Rozvíja ich fantáziu, komunikačné schopnosti a pomáha im hľadať nástroje, ktoré potrebujú na zvládanie náročných situácii a emócii," vysvetľuje Veronika Kořínková zo združenia EDUdrama, ktoré sa tiež do projektu zapojilo bez nároku na honorár tak, ako ďalšie nezávislé divadlá - LiLi - Batolárium, nevaDIvadlo, Féder Teáter, Divadlo Fí a Divadlo Na Hojdačke.

Od konca marca 2022 si tak každú prvú sobotu deti z Ukrajiny v bratislavskej Cvernovke a potom aj vo V-klube mohli pozrieť predstavenie, ktoré bolo pre nich upravené. Rodiny, ktoré ušli pred vojnou, sa tam zároveň mohli stretávať, spoznať, radiť si a navzájom podporovať. "Vytvorila sa komunita, ktorá dnes spolu chodí aj na výlety," hovorí Kořínková.

Po tom, čo divadelníci prehliadku rozbehli "bezkoštovno", teda zadarmo, sa im podarilo získať niekoľko sponzorov. Druhú sériu - 11 predstavení a 8 workshopov podporila Nadácia mesta Bratislavy. Herci tak mohli dostať honorár.

Prehliadku iniciovalo Divadlo Veteš, ktoré do programu zaradilo napríklad hru o nezbednej mačke Margari Margaru. (zdroj: Martina Hilbertová)

"Bezkoštovno"

Nadežda, ktorá vyštudovala divadelné umenie a jej dcéra choreografka Natália prišli na Slovensko po dramatickom úteku z Doneckej oblasti v polovici marca a do prehliadky sa najprv zapojili ako prekladateľky. "Pomáhali deťom preniknúť do predstavenia, aby tomu naozaj rozumeli a mohli mať plnohodnotný zážitok," vysvetľuje Paula Belická.

Divadelníčky tiež spolu s EDUdramou vytvorili pásmo ukrajinských rozprávok Za horami, za lesmi, s ktorým zavítali do ôsmich škôl. Chceli totiž priblížiť svoju kultúru deťom, ktorým do triedy pribudli ukrajinskí spolužiaci.

Choreografka Natália na hodine s ukrajinskými a slovenskými deťmi v bratislavskej Cvernovke. (zdroj: Martina Hilbertová)

V lete zase Nadežda s Nataliou pôsobili ako lektorky na divadelno-tanečnom tábore, ktorý bol vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia pre deti utečencov zadarmo. "Na trhu veľa podobných možností nebolo," vysvetľuje Veronika Kořínková s tým, že do projektu sa ako dobrovoľníci opäť zapojili všetky spomínané divadielka a spolu s Nadeždou a Nataliou robili deťom program.

Z detí na tábore sa vytvorili štyri inkluzívne skupiny, ktoré sa aj dnes stretávajú na pohybovo-dramatických popoludniach v Cvernovke a v Starej jedálni, kde si s ukrajinskými lektorkami skúšajú nielen rôzne situácie, ktoré ich čakajú, ale aj choreografie.

Nadežda s Natáliou nakoniec dostali šancu vytvoriť vlastné divadelné predstavenie po tom, čo získali štipendium Fondu na podporu umenia. V polovici novembra tak malo premiéru interaktívne predstavenie Rukavička Рукавичка. Divadelníčky v ňom oživil klasickú rozprávku o dedkovej rukavičke, ktorú stratil v studenom zimnom lese a ktorá nakoniec viacerým zvieratkám poslúžila ako domček.

"Deti si vyskúšali tance z celého sveta, zažili kopu radosti a zistili, že kamarátmi môžeme byť, aj keď máme málo miesta," hovorí Veronika. S predstavením, ktoré je vymyslené tak, aby ho mohli sledovať slovenskí i ukrajinské deti, dnes vystupujú na rôznych podujatiach ako bol Cverna Market či Christmas Market v Starej tržnici.

"Slovákom sme nesmierne vďační," hovorí Natalia. "Ľudia sú rôzni, ale na Slovensku sa podarilo stretnúť len tých s otvorenou dušou a milým srdcom, ktorí boli pripravení nám pomôcť. Zaslúžia si za to veľkú vďaku a poklonu," dodáva. (Rozhovor s Natáliou o dramatickom úteku z domova, ale aj prekvapivom návrate na Vianoce, si môžete prečítať onedlho).

Natália počas predstavenia v Starej tržnici. (zdroj: Martina Hilbertová)