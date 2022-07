Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov

V uplynulých dvoch desaťročiach si desiatky obcí na Slovensku založili dcérske firmy. Ich vznik odôvodňovali ekonomickou efektivitou, napríklad tým, že si znížia náklady na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác. V Bratislave, centre podnikania, to však vyzerá, že viaceré dcérske firmy jednoducho nevedia hospodáriť a márnivo rozhadzujú matkine peniaze.

V centre pozornosti sú hlavne dcéry hlavného mesta, ako Bratislavská vodárenská služba či Dopravný podnik Bratislava, u ktorých už kontroly preukázali odtekanie verejných zdrojov do súkromných firiem. Doslova v závetrí zatiaľ ostávajú firmy mestských častí. Niekedy je dokonca potrebné po ich existencii pátrať. Správy o nich chýbajú v záverečných účtoch mestskej časti, nemajú webstránku či zverejnený kontakt.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Naša analýza ukazuje, že viaceré dcéry mestských častí sú v dlhodobej strate, niektoré z tohto dôvodu aj zanikli, iné sú v konkurze. Strata znamená nielen to, že svojej "matke" neprinášajú zisk, ktorý má byť hlavným cieľom obchodných spoločností, ale tiež môžu znehodnocovať jej majetok. Teda majetok, nadobudnutý z verejných zdrojov.

V roku 2020 bolo podľa účtovných uzávierok z 13 firiem mestských častí v zisku sedem.

Nie je pritom neobvyklé, že dcérsku firmu nevedie manažér z danej oblasti, ale starosta alebo obecný poslanec či zamestnanec úradu. Podľa Transparency International Slovensko sú tak poslanci v konflikte záujmov, keďže potom kontrolujú samého seba. Takto funguje aj stopercentná dcérska firma mestskej časti Ružinov TVR a RE, s. r. o., ktorá prevádzkuje Ružinovskú televíziu a vydáva mesačník Ružinovské Echo.

Sú v konflikte záujmov?

Vlastnú televíziu si v dávnejšej minulosti založili viaceré mestské časti, no väčšina z nich nakoniec vysielanie zrušila, pretože nebolo také rentabilné ako u celoplošných televízií. Nedokázali totiž získať potrebné príjmy z reklamy.

Dve z nich však fungujú dodnes. Asi najväčšou televíziou v Bratislave je Ružinovská televízia. Mestská časť firme TVR a RE, ktorá tiež vydáva mesačník Ružinovské Echo, ročne posiela dotáciu v hodnote 400-tisíc eur, pričom firma si sama zarobí asi 6 percent. Pre porovnanie, celomestská TV Bratislava, ktorú financuje predovšetkým hlavné mesto, má o polovicu menší rozpočet.

Aj keď väčšinu nákladov ružinovskej mediálnej firmy pokrýva dotácia, firma TVR a RE je celkovo viac v strate ako v zisku. Vlani to bolo viac ako -8,5-tisíca eur.

Firma je pritom pod úplnou kontrolou ružinovských politikov – jej konateľmi sú traja poslanci miestneho zastupiteľstva a dozornú radu tvoria ďalší štyria poslanci. Poslanci tak môžu mať nielen vplyv na obsah vysielania, ale tiež schvaľujú rozpočet pre firmu, v ktorej pracujú a odobrujú výročné správy, ktoré sami vypracovávajú. Zákon o obecnom zriadení definuje obecné zastupiteľstvo ako orgán legislatívny a kontrolný.

Ružinovská radnica v tom však problém nevidí. "Poslanci sa musia riadiť zákonom o konflikte záujmov, v tomto prípade teda rozpor nie je. Ak by skúsenosť vo všeobecnosti ukazovala, že takéto obmedzenie je potrebné, mali by ho poslanci Národnej rady SR zaniesť priamo do zákona,” vraví riaditeľka komunikácie Tatiana Tóthová.

Verejný funkcionár podľa zákona o konflikte záujmov nesmie podnikať, výnimkou je výkon povolania. Pritom môže zastupovať obec v orgánoch jej firiem. Avšak v prípade, že miestny poslanec pôsobí v orgáne dcérskej firmy, nesmie za to poberať odmenu a iné finančné plnenie okrem náhrady preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s výkonom tejto funkcie. Podľa informácií z ružinovského webu dostali obaja konatelia v roku 2020 odmenu 9000 eur a riaditeľ 26 400 eur. Plus majú príjem za výkon funkcie poslanca, čo bolo za rok 2020 od 3500 do 4500 eur podľa toho, či daný poslanec sobáši.

Poslanecké vedenie ružinovskej TV - riaditeľ Martin Ferák (PS, SPOLU - OD), inštruktor potápania, Mária Barancová (nezávislá kandidátka), učiteľka a Nikolaj Gečevský (kandidoval s podporou Zmena zdola), technik požiarnej ochrany. (zdroj: TV Ružinov)

Konkurzy nerobili

Transparency International dlhodobo kritizuje, že sú mestskí, alebo miestni poslanci aj členmi predstavenstiev alebo konateľmi v mestských firmách. "Poslanci by mali vo vzťahu k samosprávou založeným firmám plniť najmä kontrolnú funkciu, napríklad aj v dozornej rade, kontrolovať samého seba totiž nie je zväčša veľmi efektívne," hovorí riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško.

Podotýka, že tieto dcérske obchodné spoločnosti nezriedka hospodária so státisícmi až miliónmi eur. "Príkladom konfliktu môže byť potom napríklad situácia, že ak sa firme ekonomicky nedarí a žiada o pomoc zakladateľa, a teda vlastne aj mestských poslancov, medzi ktorými je v takomto prípade aj štatutár tejto spoločnosti," dodáva.

"V prípade konateľov TVR a RE hovoríme o troch poslancoch z 25, takže v prípade, že by ostatní poslanci považovali ich požiadavky pre TVR a RE za neprijateľné, nemali by šancu ostatných 22 prehlasovať,” namieta hovorkyňa Tóthová. "Práve prítomnosť poslancov všetkých klubov v orgánoch organizácií, ktoré zriadila obec, predstavuje ďalší kontrolný mechanizmus," myslí si.

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme hovorí, že by mali byť vedúci zamestnanci vyberaní v konkurze. Pýtali sme sa aj na to, prečo tieto funkcie neobsadili manažérmi z danej oblasti.

Riaditeľ televízie Ferák je totiž vyštudovaný zoológ, podnikal v cestovnom ruchu a je inštruktor potápania, ďalšia konateľka Barancová je učiteľka a posledný konateľ Gečevský vyštudovaný požiarny technik. Tóthová reagovala, že “personálne zmeny musia odhlasovať poslanci a záleží na nich, aké kritériá by mali kandidáti spĺňať." Návrhy na personálne zmeny však predkladá starosta a bolo to tak aj v tomto prípade. Starosta Martin Chren na zasadaní vo februári 2019 povedal, že návrh predložil na základe dohody poslaneckých klubov.

Poslanci ho odsúhlasili s tým, že tí, ktorých do funkcií nominovali, sa hlasovania nezdržali, ale hlasovali "za."

Ferák a Barancová hlasovali vo februári 2019 za to, aby boli nominovaní do funkcií konateľov ružinovskej mediálnej firmy. (zdroj: zastupitelstvo.egov.sk)

PR zadarmo?

Hovorkyňa tvrdí, že Ružinovská televízia, ktorá funguje od roku 1996, informuje vyslovene o lokálnych téma, ktoré by sa do vysielania "veľkých" (a nielen celoplošných) televízií nikdy nedostali.

Ak si však pozrieme jej program, tak nájdeme relácie, zamerané nielen na Ružinov, ale aj lifestylové relácie, relácie o hudbe, celebritách, cestovaní či o varení.

No a výnimkou v Ružinovskej televízii nie je ani to, že v nej má niektorý z poslancov vlastnú reláciu. V minulom volebnom období televízii dodával vlastnú talkshow herec Igor Adamec, ktorý bol v tom čase nielen ružinovským poslancom, ale tiež riaditeľom TV Ružinov. Z funkcie odišiel na post štátneho tajomníka ministerstva kultúry.

Potom dostala vlastnú reláciu o varení poslankyňa Silvia Pilková. Tá sa v minulosti stala známou práve vďaka relácii o varení, v ktorej si ju zrejme všimli ružinovskí voliči. No a potom zriadili kuchynské štúdio aj pre TV Ružinov. Viacerí opoziční poslanci to považovali za konflikt záujmov.

Silvestrovskú kapustnicu za asistencie poslankyne v Televízii Ružinov navaril starosta. (zdroj: TV Ružinov)

"Niekto si za peniaze daňových poplatníkov vybuduje kuchynku a bude si tam robiť PR trikrát týždenne,“ kritizoval vlani poslanec Peter Herceg. „Akonáhle sa stanete poslancom, môžete ďalej robiť, to, čo robíte, ale nie z verejných zdrojov,“ dodal.

„Ja som si reláciu vymyslela v čase pandémie s tým, že s moderovaním na začiatku pomôžem,“ argumentovala zase Silvia Pilková s tým, že za svoje účinkovanie v televízii nepoberala odmenu. Zároveň sľúbila, že tri mesiace pred voľbami sa z nej stiahne. „Relácia je nesmierne dôležitá a občania si takúto reláciu žiadali,“ dodala poslankyňa a konateľka Mária Barancová s tým, že sa v nej zaoberajú aj zdravou výživou. V jednej z odvysielaných častí robili kapustnicu, v druhej palacinky.

"Poslankyňa môže takto získať nenáležitú výhodu, ktorou je pravidelný mediálny priestor hradený z prostriedkov mestskej časti, čo je pre lokálneho politika významný benefit prevyšujúci honorár za moderovanie, ktorého sa poslankyňa vzdala,” komentovala prípad Transparency International Slovensko, na ktorú sa poslanci obrátili. Podľa mimovládnej organizácie nie je fér, ak sa jeden z poslancov môže prezentovať ako moderátor pozitívne ladenej relácie o varení, zatiaľ čo ostatní poslanci takúto možnosť nemajú.

Relácia sa po protestoch poslancov vysiela len sporadicky, v archíve sú k dispozícii len dva diely, posledný bol odvysielaný začiatkom júla. V druhej ako hosť vystupuje starosta.

Ružinov má aj ďalšie dcérske firmy, jedna z nich skončila v konkurze s vlastným imaním v hodnote -2,8 milióna eur. Viac si prečítajte v druhej časti článku: Firmy mestských častí prerábajú, nikoho to netrápi

Článok vznikol v rámci projektu Márnivé dcéry z Bratislavy, ktorý je financovaný z Fondu investigatívnej žurnalistiky.