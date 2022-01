Odborníci: Aj deti treba chrániť pred koronavírusom. Priebeh môže byť ľahký, následky vážne

Aj deti treba chrániť pred koronavírusom, zhodujú sa viacerí odborníci. Poukazujú na to, že aj pri ľahkom, alebo bezpríznakovom priebehu ochorenia môže mať dieťa vážne následky.

"V úvode prvej vlny pandémie existovala hypotéza, že sa detí COVID-19 netýka, že oni neochorejú. Dnes jednoznačne vieme, že ochorieť môžu, že infekciu prenášajú a že sa u nich aj po relatívne nekomplikovanom priebehu môže rozvinúť život ohrozujúca komplikácia," hovorí prednostka Kliniky detí a dorastu Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach Veronika Vargová v rozhovore pre SME, ktorý sme robili začiatkom januára. Na mysli má pediatrický zápalový syndróm (PIMS-TS/MIS-C), pre ktorý u nej na oddelení skončilo už viac ako 50 detí. Všetky deti, u ktorých sa objavil, museli byť hospitalizované.

"Závažnosť priebehu PIMS-TS/MIS-C je u konkrétneho dieťaťa nepredvídateľná a klinický stav sa môže náhle zhoršiť. Každé dieťa, u ktorého vznikne podozrenie na PIMS-TS/MIS-C by preto malo byť hospitalizované na oddelení, z ktorého je možný bezodkladný preklad na oddelenie intenzívnej medicíny," dodáva detský reumatológ Tomáš Dallos z detskej kliniky Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, kde liečili viac ako 20 detí so zápalovým syndrómom. Rozpoznať ochorenie v skoršom štádiu je podľa neho problematické, keďže príznakov je veľa a je ich široké spektrum. Viac tu:

Bez príznakov?

Lekári tiež vyvracajú tézy o tom, že koronavírus má detí obvykle len ľahký priebeh. "Už neplatí, že to deti prejdú ľahko. Asi 5 percent detí je hospitalizovaných s ťažkým zápalom pľúc, majú následky. Nie sú bezpríznakové, mnohé to zvládnu, ale končia aj hospitalizované. A nevieme dopredu identifikovať deti, ktoré to zvládnu zle. Máme štandardné deti a skončili hospitalizované, nevieme predpovedať priebeh," povedala v novembri aj pediatrička a členka konzília odborníkov Elena Prekopová na tlačovej konferencii ministerstva školstva. V nemocnici doteraz skončilo 1600 detí a mladých ľudí do 20 rokov, na ventilácii 24 pacientov.

"Najviac si vytrpeli deti, ktoré vyše týždňa bojovali so škaredými horúčkami," opisoval zase v decembri svoju skúsenosť na Facebooku známy spisovateľ Michal Hvorecký.

Imunológ Miloš Jesenák tiež hovorí, že každé siedme dieťa, ktoré prekonalo koronavírus, má dlhodobé problémy, najčastejšie bolesti hlavy. Aj u detí totiž existuje post covid, či long covid.

Podľa štúdie z časopisu Lancett asi 5 percent nakazených detí pociťuje ťažkosti dlhšie ako mesiac. Long covid sa častejšie objavuje u starších detí a okrem bolestí hlavy sa prejavuje aj únavou, kašľom, problémami s koncentráciou, bolesťami brucha, kĺbov a svalov.

Celkovo sa na Slovensku nakazilo koronavírusom takmer 200-tisíc detí a mladých ľudí do 20 rokov a 745-tisíc starších ako 20 rokov. Podľa dát Veda pomáha malo menej ako 10 rokov 64 500 chorých. Celkovo žije na Slovensku podľa aktuálneho sčítania 866-tisíc detí do 14 rokov.

Asi 70 percent a mladých do 20 rokov, ktoré na Slovensku prekonali koronavírus, sa nakazilo v tretej - delta vlne. V prípade menších ako 10 rokov bol pomer ešte vyšší - 80 percent, no u dospelej populácie to bolo len 54 percent, čo je zrejme možné pripisovať aj tomu, že pred nástupom tretej vlny sa zaočkovali všetci dospelí, ktorí sa zaočkovať chceli a mohli.

Epicentrom šírenia nákazy stali školy zrejme aj preto, že opatrenia na nich boli dosť liberálne. Školský semafor napríklad iba odporúčal, aby sa triedy nemiešali počas vyučovania, či na obede a ešte začiatkom októbra odborníci odporučili aj zrušenie povinnosti nosiť rúška v triede. Testujú sa len tie deti, ktorých rodičia to chcú a testujú sa kedy chcú.

Počet detí, ktoré v tretej vlne nej ochoreli, bol trojnásobný oproti druhej vlne. Zákaz miešať triedy prijalo ministerstvo školstva až koncom novembra, keď vrcholila tretia vlna a lockdown bol "za dverami." Tento rok už úrady zaevidovali takmer 32-tisíc infikovaných do 20 rokov a aj v najviac zaočkovanom Bratislavskom kraji bolo minulý týždeň zatvorených 230 tried.

Asi najväčšie očkovacie centrum pre deti je vo Veľkokapacitnom očkovacom centre v Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Očkuje sa však aj v detských ambulanciách. (zdroj: Bratislavský kraj)

Aké deti umierajú?

Odborníci ako najlepšiu ochranu odporúčajú očkovanie. To bolo od októbra 2021 dostupné len rizikovým detským pacientom. Štatistiky slovenských úradov však ukazujú, že v tretej vlne zomrelo na Slovensku len jedno dieťa, nakazené koronavírusom. Lekári to pripisujú práve tomu, že sa mohli dať zaočkovať tie malé deti, ktoré mohli byť koronavírusom najviac ohrozené, dlhodobo choré deti, s onkologickými problémami, s cukrovkou, či obezitou.

"Od septembra 2021 neevidujeme žiadne úmrtie osôb vo veku 0-18 rokov (vrátane) na ochorenie COVID-19," hovorí Monika Hudecová, hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad od začiatku tretej vlny eviduje len jedno úmrtie, ktoré mohlo mať súvis s koronavírusom.

Pred tým - od januára do októbra evidujú deväť detských úmrtí na koronavírus. "Ide o dve úmrtia vo veku do jedného roka, ďalšie obete boli vo veku: 1, 2, 4, 13, 16, 17 a 18 rokov," spresnila hovorkyňa. Všetky tieto deti mali podľa nej aj iné ochorenia. "V každom prípade bol však dôvodom úmrtia vírusový zápal pľúc a nie polymorbidita," dodáva. V roku 2020 zomrelo na COVID-19 jedno dieťa vo veku 15 rokov.

Celkovo sa však koronavírus mohol podpísať na úmrtiach dvoch desiatok detí. V roku 2020 totiž zomrelo v súvislosti s ochorením COVID-19 šesť detí a mladých do do 18 rokov a v roku 2021 štyri. "Pri týchto obetiach však nevieme určiť podiel infekcie COVID-19 na úmrtí, keďže pacienti trpeli veľmi ťažkými ochoreniami, na ktoré zomreli," vysvetľuje hovorkyňa.

Aké sú nežiadúce účinky očkovania?

Mládež od 12 do 17 rokov sa môže očkovať od júna 2021, dodnes je tak na Slovensku zaočkovaných asi 104-tisíc detí od 10 do 17 rokov.

Očkovanie detí od 5 do 12 rokov bolo spustené v decembri, reálne sa však začalo očkovať až začiatkom januára. Vo vekovej skupine od 10 do 14 rokov je zaočkovaných necelých 43-tisíc detí, vo veku od 5 do 9 len 7800 z celého Slovenska. Aktuálne čaká na očkovanie len sto detí do 17 rokov.

Rodičia menších detí, ktoré dostávajú len tretinovú dávku vakcíny od Pfizeru, tak zrejme ešte váhajú. Kým u dospelých sa už zaočkovalo päť miliárd ľudí na celom svete a problémy, ako výskyt zrazenín po vakcíne Astra Zeneca, už vyplávali na povrch, detí je zaočkovaných výrazne menej.

Viacerí teda zrejme majú obavy z nežiadúcich účinkov vakcín. Pýtala som sa teda Štátneho ústavu na kontrolu liečiv, aké nežiadúce účinky zaznamenali u detí na Slovensku.

U mladších detí zatiaľ zaznamenali len jeden závažný vedľajší účinok - epileptický záchvat u pacientky, liečenej na túto chorobu. U starších detí evidovali zápal srdca, či krátkodobú stratu vedomia.

nezávažné účinky závažné účinky 5 - 11 rokov 7 hlásení - lokálne reakcie v mieste podania vakcíny (bolesť, začervenanie, opuch), kožné vyrážky a svrbenie 1 hlásenie - epileptický záchvat u pacientky liečenej na epilepsiu, vakcína podaná pod dohľadom lekára 12 - 17 rokov 76 hlásení - lokálne reakcie v mieste podania vakcíny (bolesť, opuch, začervenanie), bolesť hlavy, svalov, kĺbov pripomínajúce príznaky podobné chrípke, únava, slabosť, zvýšená telesná teplota alebo horúčka, nevoľnosť, triaška, zimnica, vracanie a zväčšenie lymfatických uzlín 16 hlásení - najčastejšie: myokarditída, odpadnutie alebo krátkodobá strata vedomia.

Zdroj: Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL)

Zápal srdca po očkovaní

Po očkovaní zatiaľ podľa hovorkyne ŠÚKL nebolo hlásené žiadne úmrtie dieťaťa. "Štátny ústav neeviduje nahlásený prípad úmrtia u osôb mladších ako 18 rokov po očkovaní proti COVID-19," vraví Magdaléna Jurkemíková zo ŠÚKL.

Pýtala som sa aj na to, aký je pomer výskytu nežiadúcich účinkov voči celkovému počtu zaočkovaných v týchto vekových skupinách, k tomu sa však úrad nevedel vyjadriť. Počty zaočkovaných detí štátne úrady neevidujú v rovnakých vekových skupinách, ako je rozdelené očkovanie. Pomer, ako často sa teda u zaočkovanej kategórie vyskytli nežiadúce účinky, sa teda dá iba odhadnúť.

Asi najzávažnejším vedľajším účinkom očkovania je zápal srdcového svalu. "Štátny ústav eviduje 3 prípady myokarditídy u pacientov vo veku 14, 16 a 17 rokov," povedala hovorkyňa. Jedného, 17-ročného chlapca liečili na košickej klinike. "Priebeh u neho bol nezávažný a včasne nasadenou liečbou došlo k rýchlej úprave stavu," tvrdí prednostka kliniky Veronika Vargová. Zápalový syndróm po prekonaní koronavírusu, ktorý vo väčšine prípadov postihuje srdce, je podľa nej oveľa vážnejší, pričom dnes lekári nedokážu odhadnúť, ako sa jeho prekonanie podpíše na budúcom zdraví detí.

