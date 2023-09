Milka, len mi prosím nehovor, že ich miluješ... aktualizované o redakčný text DN

Milá Milka,

úvodom verím, že nájdeš pochopenie pre moje častejšie písanie adresované Tebe.

Už niekoľkokrát niektorí poslanci ukázali svojim voličom pomyselný prostredník, a pamätáš keď si naposledy v pondelok povedali, že September 2023 je čas ako stvorený na ulievanie sa z práce ? Je v celku možné, že chceli napovedať svojim potenciálnym voličom, že je to aj čas kedy ich netreba rušiť a ako odmenu im treba dopriať zaslúžený odpočinok a spánok, v zabudnutí ? Ja som nadobudla pocit, že odkazovali jasne a stručne, NEVOĽTE NÁS. Ty si to ich voľno ako pochopila?

... bez ďalšieho komentára (zdroj: screenshot ing.O.Horrocks)

Neviem, ale snáď si postrehla , že ešte ďalej zašiel vo svojich úvahách terajší premiér p. Odor, ktorý vyhlásil: "Občania sú pre väčšinu poslancov na poslednom mieste", reagoval Ódor na neotvorené schôdze.

Prezentácia PNR 11.9.2023 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Zato si ale neodpustia tie teatrálne zavádzajúce výstupy, tí Tvoji hlavne. Postaví sa to pred verejnosť sťa čistý ako biela ľalia a vyzýva všetkých, aby napravili to, čo on spackal. Hanbí sa Ti, ale aj iným, povedať skutočnosti, nielen o papieriku, a priznať si vinu na terajšom stave, keď celé roky čušal . Ale Milka, úprimne, čo možno čakať od takých, ktorí sú známi svojimi vulgárnymi spôsobmi? Jedno príslovie hovorí : Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byt ešte horšie... a tu ho máš, Milka. Za bieleho dňa sa Ti tí Tvoji ako svorka vlkov pustili päsťami a inými metódami, veď kukni video na YouTube, do občana Igora. Už nie len verbálne, ale aj fyzicky eliminovať . Môžeš namietať, že občan Igor provokoval a zaslúžil si, v línii partitúry tých tvojich, ale aj iných. Nemáš a nebudeš mať pravdu. Prirovnaj si to k nejakej žene, ktorá sa pohybuje na verejnosti a ktorú niekto napadne a následne sa naničhodník bráni hláškou o tom, že je to jej chyba, že ona si o to koledovala svojim bytím na verejnosti...Žena je obeť, agresor je vinník, preto aj Igor človek je obeť, Tí druhí sú útočníci, previnilci. Nie naopak. Je to pre mňa jasné ako facka, Milka. Ja viem, chceš ospravedlňovať, lebo je ľahké si zameniť obeť s útočníkom, ale tu sú aj rukolapné dôkazy, nielen tvrdenia.

Hmaty Smerakov proti IM 13.9.2023 (zdroj: Screenshot Ing.O.Horrocks)

Vrcholom všetkej arogancie na torte incidentu je podanie trestného oznámenia na obeť, pretože sa bránila útokom a bránila svoj majetok. Nehorázne, manipulatívne, zastrašujúce, ale nie prekvapujúce či mne neznáme... A Ty, Milka, týchto miluješ? Cynickí bitkári Ti imponujú ? Ach jaj, je mi ľúto.

Ak som Ťa ja nepresvedčila o tom , kto je kto, a nielen v tomto spore akoby o mikrofón, tak možno Ťa presvedčí predstava situácie, alebo pozície, keď sa prechádzaš ulicami mesta a zrazu ti jeden nespratník v tom lepšom prípade chmatne kabelu, či vykĺbi rameno... daj mi potom prosím vedieť, ako si sa zariadila.

Maj pekný predĺžený weekend.

Otilia

https://domov.sme.sk/c/23213886/ludia-su-pre-vacsinu-poslancov-na-poslednom-mieste-tvrdi-odor.html

https://www.aktuality.sk/clanok/hRjEnER/robert-kalinak-podal-pre-incident-s-igorom-matovicom-trestne-oznamenie/

Aktualizácia k 11.30 Hod 15.9.2023

"Richard Glück má reči o migrantoch v koncentračných táboroch, o gestape, nenažraných bankách a kvočiacej prezidentke. „Oslovenie vlci sa našej mladej, údernej partii páčilo, chytili sme sa toho a sme za to radi,“ opísal svoje priateľstvá v Smere."

https://dennikn.sk/3569655/kto-je-gluck-ktory-udieral-matovica-pastou-do-tvare-sam-seba-nazyva-smeracky-vlk-a-chodi-narusat-akcie-inych/?ref=mwat