PLAYOFF NHL - Preview II.

Ako som avizoval, druhá časť je tu, ak ste nečítali prvú, určite tak urobte a poďme priamo na vec.

NEW YORK RANGERS - PITTSBURG PENGUINS

Zápasy proti playoff tímom

NYR : 20-17-2

PIT : 14-19-6

Tímy sa v sezóne stretli štyrikrát, tri výhry si pripísali Rangers, jednu Pens, celkové skóre 11:4 pre Rangers. Úspešnosť zásahov pri hre 5 na 5 majú tímy navlas rovnakú (93%), úspešnosť streľby 8% NYR, 7,5% PIT. V presilovkách je lepším tímom New York (25,46 vs. 20,41%), a v oslabeniach naopak Pittsburgh (85,02% vs. 82,35%). O tom, že Pens nezažívali ľahký ročník svedčí aj ich rozdiel skóre proti playoff a proti už vypadnutým tímom. Kým priemery gólov proti vypadnutým tímom mali Tučniaci 3.95:2.30, proti playoff tímom sa to otočilo, konkrétne na 2.64:3.21.

Brankári

Na strane tímu z New Yorku je brankárska dvojica, ktorá pôsobila pred sezónou veľmi vyvážene. Pozíciu jednotky si nakoniec uchmatol Shesterkin, ktorý je s úspešnosťou 93,5% veľmi pravdepodobne novým držiteľom Vezina Trophy (pre najlepšieho brankára). Naopak Georgiev zažil herný úpadok s úspešnosťou tesne pod 90%. Na druhej strane by za normálnych okolností stálo duo Jarry-DeSmith. Jarry má zlomenú nohu, jeho status je week-to-week, ale ja neočakávam, že sa Jarry v tejto sérii predstaví. DeSmith si v 22 zápasoch pripísal 91,4% úspešnosť zásahov. Rozdiel v chytaní každý 5. zápas a v odchytaní 5-6 zápasov za sebou je ale obrovský a nad výkonmi brankárov Pens visí oprávnený otáznik. DeSmitha doplní Dominque.



Obrana

Obrana Rangers pracuje o čosi spoľahlivejšie, o čom svedčí aj priemer inkasovaých gólov na zápas (2.52). V útočnej činnosti obrany sú len veľmi nebadateľné rozdiely, avšak aj túto hernú činnosť by som videl o čosi lepšiu na strane tímu z NY, nakoľko útočný prínos obrancov je rovnaký pri o čosi nižšom počte strelených gólov. Obrany oboch tímov by mali nastúpiť v plnom zložení.

Útok

Porovnávať útoky týchto dvoch tímov je veľmi náročné. Na strane Pens je to kvôli zraneniam hráčov Zucker, Malkin a príchodu Rakella. Na strane Rangers to sú príchody Coppa, Vatrana a Motteho a zraneniu Blaisa. Útoky oboch tímov hrali v toľkých rôznych zloženiach, že posudzovať štatistiky komplexnejšie je takmer nemožné. Pokus o interpretáciu by asi dopadol tak, že celkovo bol v sezóne útok Pens lepší. Na druhej strane, po príchode trojice Copp, Motte, Vatrano bol útok NYR o poznanie lepší ako ich útok bez tejto trojice. Straty v útoku majú aktuálne oba tímy, Zucker pravdepodobne prvé zápasy vynechá a Rangers nemôžu počítať s Blaisom a (pravdepodobne) s Mottem, ktorí sú mimo do konca sezóna. Otáznk visí nad Panarinom a Coppom, túto dvojicu by sme ale od druhého zápasu mohli vidieť v zostave.



Záver a predikcia

Zostavy oboch tímov by boli bez zranení veľmi vyrovnané. Oba tímy majú vo svojich zostavách jedného z top 5 obrancov v lige vo Foxovi (NYR) a Letangovi (PIT). Pittsburg má hviezdnu dvojicu Crosby a Malkin, doplnenú o kvalitných hráčov Guentzel a Rust. Proti nim New York disponuje štvoricou Kreider, Panarin, Zibanejad, Strome. Navyše môžu počítať s mladíkmi Kakkom a Lafreniérom, k čomu treba prirátať aj to, že duo Vatrano-Copp má v štvornásobne nižšom počte zápasov (za NYR) o poznanie vyšší ofenzívny prínos ako duo Boyle-Kapanen za Pens. Samozrejme, že sú to iné typy hráčov, avšak Vatrano s Coppom nemajú až tak drasticky horšie defenzívne čísla. Na čo chcem poukázať je to, že Pens majú starý káder s dosť obmedzenou šírkou. New York má káder dostatočne široký (a podobne ako Toronto) hrajúci nad úrovňou ich platov. Nový tréner prinesol do tímu Rangers pred sezónou nový vietor, a káder na takej vysokej úrovni sa im tak skoro poskladať nepodarí, preto aj pred uzávierkou prestupov išli all-in. Strata Jarryho bude navyše veľmi citeľná. Nasledujúcou vetou pravdeodobne strácam dvoch kamarátov, ale risknem to. New York postúpi, 4:0 na zápasy.

FLORIDA PANTHERS - WASHINGTON CAPITALS

Zápasy proti playoff tímom

FLA : 21-11-6

WSH : 17-16-6

Tímy si proti sebe zahrali 3 zápasy, s dvomi výhrami Panterov a jednou pre Capitals. Celkové skóre zápasov bolo 13:12. Rozdiely v úspešnosti zásahov a streľby sú veľmi minimálne, avšak naklonené na stranu Washingtonu, ktorý má aj o pol precenta lepšie presilovky (80,27% vs. 79,77%). Presilovky sú lepšie na strane Floridy (24,14% vs. 18,73%).

Brankári

Brankárske duo je o čosi lepšie na strane Floridy, Bobrovsky sa počas sezóny pozviechal a začal chytať, ako by sa na najlepšie plateného brankára patrilo. Spoločne s Knightom majú 91,07% úspešnosť zákrokov. Vo Washingtone bránku obstaráva duo Vaneček-Samsonov. Spoločne zastavili 90,19% súperových striel. O čosi lepšie sa darilo českému gólmanovi, napriek tomu je možné, že sériu odštartuje Rus. Nepýtajte sa, prečo je tomu tak, pravdou ostáva, že ruskí hráči majú v drese Capitals väčšie výsady.

Obrana

Obrana Washingtonu nijak obzvlášť nevyniká. Smerom dopredu, ani smerom dozadu. Počas sezóny dokázala podávať veľmi vyrovnané výkony, a brankárom zbytočne prácu nesťažovala. Na druhej strane stojí absolútny opak dobrej obrany. Na Floride majú dvojicu dobrých obrancov, z čoho musíme odčítať najlepšieho (Ekblada), ktorý veľmi pravdepodobne vynechá celé prvé a časť druhého kola playoff. Zúfalstvo Floridy bolo podčiarknuté na konci prestupovéo okna, keď preplatili za Chiarota, ktorý nie je len zlým obrancom, ale v posledných 3 sezónach patrí k suverénne najhorším obrancom ligy (čísla nepustia). Taktika Washingtonu by teda mala byť podobná ako taktika Panthers počas sezóny, a to nastrieľať čo najviac gólov.



Útok

Obrovský kontrast je aj v útoku. Washington je limitovaný, pretože okrem Oviho, Kuznetsova, Backstroma a Manthu nemajú prakticky nikoho, kto by vedel tím potiahnuť, a to doslova. Naopak top 9 útočníkov Floridy v tejto sezóne patrí k absolútnej elite ligy. Týchto 9 hráčov dostáva dovedna 36.7 mil. ročne, ich trhová hodnota je aktuálne až 88.5 mil. (hodnota krátkodobej zmluvy na voľnom trhu v tomto momente). Florida síce disponuje jednou z najhorších obrán, ale jej útok je suverénne najdominantnejší.

Záver a predikcia

Všetko podstatné som obsiahol vyššie, kľúčové bude, či bude Bobrovsky vo forme. Pokiaľ nie, bude Florida v problémoch. Očakávam tesnejšiu sériu, ako sa predpovedá a postup Floridy 4:2 na zápasy.



CALGARY FLAMES - DALLAS STARS

Zápasy proti playoff tímom

CGY : 20-11-7

DAL : 20-17-3

Táto dvojica spolu hrala 3 zápasy, 2 vyhralo Calgary, Dallas si pripísal výhru po predĺžení. Celkové skóre zápasov bolo 11:9. Presilové hry a úspešnosť zákrokov pri hre 5 na 5 sú extrémne tesné, veľmi málo v prospech Calgary. Rovnako v prospech Plameňov hrajú aj štatistiky úspešnosti streľby 8% vs. 7,2% a oslabení 82,93% vs 78,9%. Calgary bolo 3. najlepšie v priemere inkasovaných gólov na zápas (2.54).

Brankári

V Calgary sú brankárske karty jasne rozdané, Markstrom je suverénnou jednotkou, chrbát mu kryje český brankár, Dan Vladar. Duo má úspešnosť zákrokov 91,90%. V drese Dallasu sme mali možnosť vidieť až štvoricu gólmanov : Jake Oettinger , Braden Holtby, Scott Wedgewood a Anton Khudobin. Dvojica pre playoff bude v zložení Oettinger-Wedgewood. Títo dvaja mali úspešnosť zásahov tesne pod 91,4%. Jednotkou by mal byť Oettinger, ktorý ale chytá v NHL iba druhú sezónu a ťažko povedať, či mu na plecia tréneri položia takú veľkú ťarchu. Jedným dychom dodám, že Oettinger je pravdepodobne najtalentovanejší mladý brankár.

Obrana

Obrancovia Calgary možno nepatria k individuálne výrazným hráčom, avšak perfektne pasujú do Sutterovho systému, ktorý z nich dostáva maximum. Na druhej strane je viac hráčov, ktorí sú považovaní za kvalitných, avšak ich defenzívne čísla sú vzdialené od obrancov Plameňov. Rovnaké konštatovanie platí aj pre ofenzívnu prácu obrancov.

Útok

Oba tímy disponujú top lajnou, ktorá patrila k najlepším v NHL. Na strane Stars sa jedná o útok Robertson-Hintz-Pavelski, ktorí dali spolu 51 gólov pri hre 5 na 5 (3. najlepšie v NHL). Dokopy nazbierali 232 bodov. Na druhej strane im oponuje trio Tkachuk-Lindholm-Gaudreau, dalo pri hre 5 na 5 až 74 gólov (1. v NHL) a dovedna nazbieralo až 311 bodov. Pokiaľ by sme sa dívali na šírku útoku a defenzívnu hru útočníkov, prevaha je opäť na strane CGY. Na strane Flames bude chýbať Sean Monahan, ktorý väčšinu sezóny hral 4. útok a hru Plameňov by to nemalo ovplyvniť.



Záver a predikcia

Podľa portálu MoneyPuck je Calgary najväčší favorit spomedzi všetkých tímov na postup do druhého kola s 80,7%. Napriek tomu, že Dallas nemá čo stratiť, verím, že omnoho lepšie karty má na ruke kanadský tím. Neočakávam prekvapenie, postup Flames 4:1.



COLORADO AVALANCHE - NASHVILLE PREDATORS

Zápasy proti playoff tímom

COL : 23-12-4

NSH : 18-18-5

Tímy si už v sezóne jednu minisériu dali, rozdelili si po 1 výhre v riadnom hracom čase, a 2 dva razy sa predlžovalo, kde ťahalo za kratší povraz Colorado, raz v predĺžení a raz po nájazdoch. Tieto dva tímy sú spomedzi vštkých 8 sérií najviac vyrovnané, ako v presilovkách a oslabovkách, tak aj v úspešnosti streľby a zákrokov pri hre 5 na 5. Rozdiely sú v každej štatistike iba desatinové a nevidím veľa dôvodom na takto malé rozdiely poukazovať.



Brankári

Na brankárskom poste je najpriepastnejší rozdiel. Je to zapríčinené zranením Sarosa (NSH), ktorý je mimo hru minimálne na mesiac. Preds tak do série s Coloradom vstúpia s dvojicou Rittich-Ingram, ktorí dovedna odchytali 16 zápasov s úspešnosťou 88,5%. Na druhej strane bude duo Kuemper-Francouz, 74 zápasov a úspešnosť 92%.

Obrana

Rovanako ako v sérii NYR - PIT, aj v tejto sérií sa nám predstavia dvaja z top 5 obrancov a jediní dvaja vážni kandidáti na zisk Norris Trophy (pre najlepšieho obrancu), Makar za Avs a Josi za Preds. Defenzívne aj ofenzívne čísla sú lepšie na strane Colorada. ALE! Ak vezmeme do úvahy kvalitu obrany Avalanche a ich štatistiky, môžeme pozorovať nepomer. Colorado odohralo nemalý počet zápasov, kedy ich obrana bola zrelá na uterák a mohli ďakovať Kuemperovi, že im kryl zadky.

Útok

Opäť veľmi podobný scenár, o čosi väčšia (ako pri obrane) dominancia v prospech Colorada. Znova nechcem nijak znevažovať výkony Lavín, ale ich útok je nabitý hviezdami. Trio Rantanen, MacKinnon, Landeskog patrí do top 30 hráčov v celej NHL, a k nim sa v tejto sezóne pridal Kadri. Na druhej strane 2 z 3 najlepších útočníkov (Duchene, Johansen) Nashvillu vstali z mŕtvych. V predošlých dvoch sezónach ich fanúškovia kvôli zlým výkonom posielali kade ľahšie.



Záver a predikcia

Znova sa zopakujem, ale nechcem nijakým štýlom znevážiť Colorado. Ide o to, že Nashville, ktorý mal pod platovým stropom viac ako 10 mil. voľných (čo by znamenalo, že bez problému získajú Girouxa plus napríklad obrancu do druhej obrany) je v tímových aj hráčskych štatistikách len o málinko horší ako 2. najlepší tím v NHL. Záver si z toho utvorte aký chcete. Jedna vec je istá, hráči Predators zo seba dávajú maxiumum a rovnako ako pred pár rokmi si myslím, že budú mať obrovskú podporu aj od fanúšikov už vypadnutých tímov. Pred asi mesiacom v blogu na inej platforme som písal, že Predators budú pre Colorado najhorší možný súper v prvom kole a verím, že sa to potvrdí. Napriek bojovnosti si myslím, že bez Sarosa Preds nemôžu mať navrch vo väčšine zápasov, predpokladám potvrdenie pravidla môj dom, môj hrad a postup Colorada v pomere 4:3.

Verím, že sa Vám tento dvojblog páčil a garantujem, že si takto rozoberieme aj nasledujúce kolá. Záverom chcem dodať, že všetkým hokejovým alebo tipérskym nadšencom odporúčam sledovať ma na Twitteri, kde budem pridávať analýzy stretnutí samozrejme s nejakými zaujímavosti. Pri ďalších blogoch dovidenia.