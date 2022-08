Letné mesiace sú na konci a nejedna mamička už začína rozmýšľať nad tým ako jej dieťa zvládne nástup do kolektívu a čo všetko musí zariadiť. Niektoré sa už tešia ako si doobeda oddýchnu a budú si môcť v kľude vypiť kávu alebo zbehnúť s kamarátkou na obed. Treba sa však pripraviť na to, že po nástupe do kolektívu bude Vaše dieťa prvé mesiace viac doma ako v škôlke alebo jasliach.

Čo je imunita a dá sa ovplyvniť?

Imunita je schopnosť organizmu udržať si vnútornú rovnováhu za akýchkoľvek okolností. Má viacero funkcií a jednou z nich je práve ochrana pred rôznymi mikroorganizmami (vírusy, baktérie) a infekciami. Vývin imunitného systému ovplyvňuje genetika a aj faktory vonkajšieho prostredia. Jednoznačne môžeme povedať, že ochrannú funkciu po pôrode má dojčenie bábätka. Materské mlieko obsahuje mnohé dôležité látky, ktoré zabezpečujú ochranu bábätka a zabezpečujú dozrievanie jeho imunitného systému.

Nastúpil do škôlky a stále je chorý. Prečo je to tak?

Hovorí sa tomu fyziologická chorobnosť. S nástupom detí do kolektívu prichádza aj výraznejší nárast výskytu najmä infekcii dýchacích ciest. Tento nárast chorobnosti nie je nič nezvyčajné a nemusíte sa ho obávať. Každé dieťa predstavuje pre ďalšie dieťa nový zdroj infekcie. Po prekonaní sa postupne bude zdokonaľovať imunitná obrana a chorobnosť bude postupne klesať. Dieťa si takto zdokonaľuje imunitnú pamäť.





Čo je normálne?

U detí v predškolskom veku do 5. roku života je normálny výskyt 6 – 8 infekcií horných dýchacích ciest s nekomplikovaným priebehom a dobrou odpoveďou na liečbu v priebehu jesenných a zimných mesiacov. V prípade detí starších ako 5 rokov je to počet 2 až 4 infekcie za rok.





Ako podporiť imunitu u dieťaťa?

Správna životospráva- pestrá strava s obmedzením jednoduchých cukrov a tukov, dostatočný pitný režim, dostatok spánku, pohybová aktivita na čerstvom vzduchu, hygiena nosa- naučiť dieťa správne smrkať nos, preplachovanie, pravidelné inhalovanie, primeraná teplota a vlhkosť v domácnosti, vetranie, nefajčiť, eliminovať prašnosť a alergény, dostatočne dlhá rekonvalescencia po prekonaní ochorenia.





Prípravky na podporu imunity

Mesiac pred nástupom do kolektívu je vhodné preventívne nasadiť Imunoglukan PH4® v dávke 1 ml/5 kg hmotnosti.

Doplniť vitamín D v jesenných a zimných mesiacoch, ktorý podporuje imunitný systém v dávke 400 IU. Zinok má dokázaný účinok na fungovanie imunitného systému, odporúčaná dávka je 5-7 mg. Probiotiká zabezpečujú správne zloženie črevnej mikroflóry, dôležité je vyberať správne kmene Lactobacillus rhamnosus (LGG®).

V akútnej fáze ochorenia je vhodné do liečby pridať Imunoglukan PH4® ACUTE!, ktorý obsahuje IMG® v zvýšenej dávke a je kombinovaný s vitamínom C a zinkom. Podáva sa v dávke 2x5 ml alebo 1x10 ml u detí do 25 kg hmotnosti, pri hmotnosti nad 25 kg sa dávka zvyšuje na 2x10 ml alebo 1x denne 20 ml sirupu.

MUDr. Monika Michňová, detská lekárka