Keď sa deadline blíži...

Aké je magické zaklínadlo, ktorým naženieš študentovi končiaceho ročníka naraz šok aj stres? Abrakadabra, pozri kalendár, je tu február. Čas, kedy sa študenti končiacich ročníkov zobúdzajú a s novo nadobudnutým stresom začínajú zháňať participantov vo všetkých možných facebookových skupinách, aby im vyplnili dotazníky. Čas, kedy prepočítavajú všetky dni, ktoré ešte do odovzdania záverečných prác majú a kalkulujú, ako veľmi nestíhajú. Pristihol si sa aj ty pri pozeraní do kalendára? Výborne, potom si tu správne. Týmto nešťastným jedincom sme sa dnes rozhodli hodiť záchranné koleso, takže sa drž, lebo začíname.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

1) Ťažké, ale nepanikár!

Áno, mal si začať skôr, ale nezačal si. Čo s tým teraz môžeš urobiť? Nič. Plač, nervy, búchanie si hlavy o stenu, či trhanie vlasov od nervozity ti čas nevrátia. Ani prevracanie celej izby hore nohami v zúfalej snahe nájsť rozpísaný text práce, ktorú si ešte písať nezačal a sám to veľmi dobre vieš. A nie, ani obhrýzanie nechtov. A už vôbec nie depresia. Nádych a výdych. Času je síce menej, ale stále je ho dosť na to, aby si všetko stihol. Choď na miesto, kde máš pokoj a daj si dokopy to, čo zatiaľ k práci máš. Ak je to len prázdny word, gratulujeme, si tabula rasa, ktorú treba popísať. Ak máš aspoň čo- to teoretické k práci, aj tebe gratulujeme, máš sa od čoho odpichnúť. Každopádne nezúfaj, ešte nič nie je stratené. Pokiaľ nezavesíš bakalárku/ diplomovku na klinec, stále máš vysoké šance na úspech. Áno, Steve Jobs, Bill Gates či Mark Zuckerberg nedokončili vysokú školu, ale ty nie si Steve, Bill ani Mark, ale Ferko, Maťko, Zuzka či Dorka. Takže hlavu hore, prestaň fantazírovať, pero do ruky a ide sa na to.

2) Dobrý časový manažment by ťa ešte mohol zachrániť

Na zostrojenie detailného časového harmonogramu s minútovým rozvrhom už teraz nemáš čas. Stále je však dosť dní na to, aby si postupne pracoval, či si dával menšie ciele a deadliny. Zaznač si do kalendára, do kedy napíšeš teoretickú časť a do kedy napíšeš praktickú časť. A postupne si škrtaj dátumy. Ešte ideálnejšie by bolo, ak by si si na každý deň naplánoval, čo konkrétne budeš robiť, (napríklad „napísať dve strany teórie“ alebo „vytvoriť tabuľku k dátam“). Takto budeš mať konkrétny, merateľný cieľ na každý deň alebo pokojne väčší cieľ na týždeň. Ako to tebe lepšie vyhovuje. Podstatou je, že každý deň urobíš malý krok k finálnemu výtvoru a že sa budeš stále hýbať dopredu. Samo o sebe ťa to dosť motivuje, nakoľko budeš na záverečnej práci stále robiť a keď sa obzrieš, už sa ti nebude vysmievať prázdny word, ale odfajknuté ciele a nejaké tie popísané normostrany. No nie je to príjemný pocit dobre vykonanej práce?

3) Nezabúdaj, že máš školiteľa

Okrem kamarátov, ktorým vyplakávaš, ako veľmi nestíhaš a rodičov, ktorí strácajú nervy z tvojej prokrastinácie a neskoršieho hromženia na to, že nemáš na nič čas, je tu ešte jeden človek, na ktorého by si sa mohol obrátiť. A tým je tvoj školiteľ. V ideálnom prípade je to človek, s ktorým preberáš všetko, čo sa týka záverečnej práce. V menej ideálnom prípade je to človek, ktorého spamuješ správami, aby si prečítal, čo tvoja hlava dala dokopy a napísal ti k tomu aspoň nejaké komentáre. Každopádne, ak si nie si istý hocičím v tvojej práci, kontaktuj školiteľa. Títo ľudia by si vo svojich zaneprázdnených životoch mali nájsť aspoň chvíľku, aby s tebou všetko odkonzultovali a dali ti inšpirácie, ako s prácou ďalej. Zvyšok je na tebe. Nepridávaj sa aj ty do klubu nespokojných študentov, ktorí sú celí bez seba, keď zistia, že školiteľ im prácu nenapíše. Na to tu on predsa nie je. On už minimálne jednu/ dve práce napísal, teraz je rad na tebe a on, ako tvoj backup, iba dáva pozor, aby si pod jeho vedením neodovzdal nejakú kolosálnu hlúposť. Dávaj si však pozor, že ak mu prácu pošleš deň pred odovzdaním, už ti toho veľa neopraví. Teraz ti nechceme zlomiť srdce, ale nie si jeho jediná. Je dosť možné, že sa za tvojim chrbtom stretáva aj s tromi ďalšími bakalármi, štyrmi diplomantkami a piatimi doktorandami. A to je veľa, veľa strán čítania na aprílové večery. Dohodni si s ním termín, dokedy mu máš prácu poslať, aby ti ju naozaj stihol celú prejsť a pridať k nej čo najviac komentárov, ktoré ešte musíš zapracovať. Aby si náhodou nebol prekvapený, keď ťa za tvoju snahu a samostatnosť ohodnotí veľkým FX.

4) Prokrastinácia, dovidenia

Ďalšou vecou, na ktorú teraz už naozaj nemáš čas, je prokrastinácia. Nemôžeš si veľmi dovoliť ležať rozkysnutý na gauči a premýšľať, ako začať. A popritom scrollovať Instragram, ktorý ti snáď vyhodí nejaký lifehack. Medzi fotkami ľudí, ktorí ťa aj tak absolútne nezaujímajú, ho určite nenájdeš. Viac by ti prospelo, keby si sa zdvihol a naozaj niečo začal robiť. Pre lenivé typy tu máme radu od vynaliezavej študentky Lucie: ak potrebuješ mať počas dňa čas aj na seba, ale zároveň ti horia termíny, rozdeľ si deň na dve polovice. Na tú aktívnu časť, kedy sa budeš snažiť dať zo seba maximum a na pasívnu, kedy sa odmeníš za tvoju prácu napríklad ďalšou časťou Witchera. Takto spojíš príjemné s užitočným – aj niečo urobíš, ale si aj oddýchneš. Tieto časti môžeš počas dňa vystriedať aj viackrát, ak by ti bolo raz málo.

5) Ak si ešte ani nezačal..

Rozdeliť si čas, radiť sa so školiteľom a správne sa nastaviť je fajn, ale čo ak ešte naozaj nemáš ani čiarku? V tomto (snáď veľmi ojedinelom) prípade si sadni za počítač a napíš krátky návrh toho, o čom budeš vlastne písať. Takto budeš mať čierne na bielom, čo všetko už máš, čo ti ešte treba a budeš mať vlastnoručne vyrobený návod na použitie špeciálne pre teba. Záverečnú prácu však nemusíš písať ultra vedecky a skomoliť do toho všetky možné latinské názvy, aby si znel profesionálne. Píš normálne, daj do toho svoj štýl a jednoduché, zrozumiteľné slová, aby bolo jasné, čo chceš povedať. Tip od anonymného školiteľa: predstav si, že ideš prácu čítať babke Boženke z Hornej Orechovej. Nezabudni sa tiež inšpirovať. Pozri si práce na tvoju tému, ktoré už niekto napísal. Pozri sa, z čoho títo ľudia vychádzali, akú metódu práce si zvolili, aký bol výsledok ich práce a inšpiruj sa. Píšeme inšpiruj, nie kopíruj (to sú dve úplne odlišné veci!). A veľa čítaj. Vďaka tomu budeš mať o svojej problematike prehľad a skôr ti napadne, ako sa svojej témy chopiť. Keďže máš málo času, nebude to asi až také kvalitné čítanie, ale dokonalosť predsa neexistuje, či?

Dúfame, že ti týchto pár rád pomôže pri zobudení sa zo zimného spánku a naštartovaniu sa k dlho odkladanému písaniu. Prajeme ti ešte veľa šťastia a veľa inšpirácie, aby tvoja práca na obhajobách len tak zažiarila.

A aká stratégia pri písaní práce pomáha vám? Napíšte nám do komentára a možno tak pomôžete nejednému zblúdenému, demotivovanému študentovi. Odmenou vám bude farebný diplom, dojatí rodičia, dva prsty na žezle a slávnostný gaudeamus igitur (po rektorátnych chodbách sa vraj povráva, že tohto roku budú promócie v realite aj so všetkou parádou, tak si ju nenechajte ujsť kvôli nejakej márnivej lenivosti). Takže rýchlo zavri internet a napíš nejaké tie dve/ tri strany. Nechceš predsa dĺžkou pobytu v Mlynskej doline ohroziť Jančiho rekord.