Každému, ktorého jazykový cit okamžite spúšťa kontrolku pri každom začutí pozdravu „Vidíme sa“, automaticky napadne anglické „See you“. Podľa mňa to však nie je anglicizmus. Dôkazom toho je, že v slovenčine sa tento pozdrav začal používať už pomerne dávno - ešte koncom socializmu, keď anglicizácia bola ešte len v plienkach. V tých dobácch to skôr malo nostalgický nádych spomienky na dovolenku v Juhoslávií, kde ľudia zvykli počúvať chorvátske „Vidimo se“ a kopírovali to v slovenčine.
V chorvátčine je tento pozdrav podobne vidovo nelogický ako v slovenčine, pretože budúci čas by znel „Ćemo se videti“. Podobne nedokonavé vyjadrenie u pozdravov tohto druhu má aj gréčtina, kde sa zdravia „Ta léme“ - dosl. „Hovoríme si to“ namiesto logickejšieho „Tha ta púme“ (Povieme si o tom).
V ktorom jazyku na Balkáne sa to začalo a do ktorých sa to postupne rozšírilo, nedokážem povedať. Každopádňe, zvyklosť použiť nedokonavý prézens pre pozdrav do budúcnosti, je očividne na Balkáne rozšírená, a kopírovanie chorvátskeho „Vidimo se“ na slovenské „Vidíme sa“ je očividné. Takže - ide skôr o balkanizmus, nie anglicizmus.
Vidíme sa
Prapodivný slovenský pozdrav „Vidíme sa“ sa obyčajne považuje za anglicizmus. Podľa mňa však ide o balkanizmus.
Každému, ktorého jazykový cit okamžite spúšťa kontrolku pri každom začutí pozdravu „Vidíme sa“, automaticky napadne anglické „See you“. Podľa mňa to však nie je anglicizmus. Dôkazom toho je, že v slovenčine sa tento pozdrav začal používať už pomerne dávno - ešte koncom socializmu, keď anglicizácia bola ešte len v plienkach. V tých dobácch to skôr malo nostalgický nádych spomienky na dovolenku v Juhoslávií, kde ľudia zvykli počúvať chorvátske „Vidimo se“ a kopírovali to v slovenčine.