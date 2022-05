Májový výber (2022)

Prišiel som ráno. Stretnutie malo začať o deviatej. Skočil som predtým na chvíľu na cintorín, kde mám pochovaných rodičov. Počasie nie veľmi vhodné na turistiku. Slabo mrholilo. No keď som sa dostal ku hrobom v dosť strmom kopci, zaujal ma výhľad.

Prišiel som na Lazy práve v okamihu, keď všetko kvitlo.

Niekoľko rokov potom som sa snažil prísť v rovnakom čase, aby som si rozkvitnuté stromy vyfotil v lepšom svetle, no ani raz som nemal šťastie. Prvý rok bol teplý apríl a všetko už bolo odkvitnuté.

Ďalší rok rozkvitli stromy až asi o dva týždne neskôr.

Vybral som sa na Lazy aj tento rok. Zasa trochu skoro. Ale aj tak som urobil pár obrázkov.



Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ešte by to potrebovalo aspoň týždeň. O desať kilometrov nižšie, v Mestečku, je to už presne tak, ako som si to predstavoval.



Po lazovských samotách som prešiel asi 15 kilometrov. Bol som aj na miestach, ktoré som poznal pred tridsiatimi rokmi. Všetko sa zmenilo. Stromy narástli. Tam kde boli pasienky je teraz hora.



2. mája

O dva dni neskôr som to skúsil okolo Martina.



Našiel som stopy divočiny.



Podľa kopýtok by to mohli byť pozostatky srny.



Jabloň - plánka ešte nerozkvitla. Teší ma, že ešte stojí na svojom mieste.





Keď kvitnú prvosienky, objavia sa prvé vidlochvosty. Videl som počas tých pár hodín troch, no ani jeden si nechcel sadnúť. Vyfotil som si aspoň túto príšerku.



V nedeľu, 8. mája, mi na facebooku vyskočilo, že sa známa zúčastní akcie jazdy veteránov. Nebyť toho odkazu, nedozvedel by som sa to.



14.mája

S veteránmi sa roztrhlo vrece. Ďalšiu akciu sme videli neplánovane v Turčianskej Štiavničke. Prechádzala tadiaľ kolóna starých tatroviek.



V 613-nástkach sa za mojich detských čias vozili papaláši. 603 - ku mal oproti bývajúci sused.



15.mája

Posledné stretnutie už som našiel na internete. Sadli sme si pri ceste, kadiaľ mali veterány prechádzať.



Zopár starých aut a motoriek som si vyfotil aj v cieli ich pretekov na parkovisku.



11.mája

Netúlam sa iba popri cestách. Občas zablúdim aj za mesto do polí.



Aj jabloň už začína kvitnúť.



O pár dní neskôr, 18.mája, v Gaderskej doline natrafíme na takéhoto krásavca. Mal by to byť tvrdoň deväťsilový. Až keď si o ňom čítam na internete, dozvedám sa, že väčšina chrobákov sú škodcovia, ktorí napádajú, hlavne v štádiu lariev, stromy.



Odrazy na vode.



19.mája v Ďanovej geologické vrásnenie.



Pohľad z okna.



22.mája

Asi pred rokom, keď som išiel autom do Ružomberka, išlo popri mne chvíľu Pendolíno. Nevedel som, že chodí aj na Slovensku. Dnes som sa vybral do Sučian na stanicu, vyfotiť si ho.

Vlak chvíľu meškal. Čas mi vyplnilo fotenie "buriny" pri trati.



A aj bocianie hniezdo na jednom zo železničných stĺpov pri stanici.





Pendolíno prefrčalo. Pripomenulo mi to Preteky mieru (asi v roku 1976?). Išli sme sa na ne pozrieť zo školy do vedľajšej dediny. Čakali sme asi hodinu. A potom za pár sekúnd bolo po všetkom. Peletón sa iba mihol okolo nás a už išli iba sprievodné vozidlá. Ale tú farebnú škvrnu z dresov a lesknúcich sa bicyklov si pamätám dodnes.



Na porovnanie ešte mašinka z detstva.



Dáko sa tých obrázkov nakopilo. Ak to takto bude pokračovať, možno by mohli byť aj dva fotoblogy mesačne.



Ak si fotky otvoríte na novej karte, sú tam vo väčšom rozlíšení.