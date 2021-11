Novembrové obrázky

Aby som stihol východ slnka čo najvyššie, vychádzam z domu za tmy. S lampášom v ruke stúpam hore serpentínami. Predbehlo ma viacero mladších ľudí. Nektorí so psom, niektorí naľahko, v pokluse. Zopár horských cyklistov.

Chladné rána vyčistili vzduch. Opar zmizol. Takto sa objavili z úbočia Martinských holí oranžovým svetlom nasvietené Tatry.





Ako slnko stúpalo, oranžová sa menila na žltú.



Zostalo mi pár dní starej dovolenky. Pomaly sa ju snažím vyčerpať. Trávim chvíle so ženou a vnučkou. Občas vybehneme do lesa.





V iný deň ideme skontrolovať hroby do mojej rodnej dediny. Neboli sme na dušičky kvôli množstvu ľudí. Je bežný pracovný deň okolo desiatej. Kúsok za Dubnou skalou sa roztrhla obloha. Nechcem si to nechať ujsť. Zastavujem na parkovisku.

Slnko, hmla, farebné stromy a kúsok modrej oblohy.





O dva dni neskôr som si chcel vyfotiť Tatry v zapadajúcom slnku. Plánoval som sa dostať nikde ku Šuňave. Z Martina sme vyšli popoludní dosť neskoro a ešte nás zdržali kolóny pred a za Ružomberkom. Slnko sa veľmi rýchlo blížilo ku horizontu. Tak sme zastali na Dechtároch a počkali, kým nezapadne.





V posledný deň dovolenky som ešte vybehol na Hole. Najskôr som chcel ísť hore zasa pešo. No žena sa spýtala, či neskúsim ísť autom. Celkom dobrý nápad. Budem môcť aspoň ísť oveľa ďalej po hrebeni. Vyšiel som skoro ráno. Tma a hmla. Na úzkej asfaltke predo mnou pomaly idúci autožeriav. Asi kilometer som išiel za ním. Na mieste, kde sa cesta rozširovala sa mi uhol, aby som ho mohol predbehnúť.

Na niektorých miestach už po celý deň nezasvieti slnko. V jednej zákrute na mostíku cez potok je poľadovica.

Z medzery pod starou lanovkou som zachytil prvé lúče. Páči sa mi tá "trojvrstvová" hmla.



Hore bolo málo ľudí. Aj tí išli iba po vysielače. Na hrebeni už som nestretol nikoho. Občas som musel obchádzať hlboké kaluže, pokryté tenkou vrstvou ľadu.









Dostal som sa až na Veterné. Je tam smerovník. Na Kľak - modrý špicatý vrchol na horizonte, je to odtiaľ viac ako deväť hodín pešo. Jedna z ciest, ktorú už asi v živote neprejdem.



Pri spiatočnej ceste autom z Martinských holí som dostal na tom zamrznutom úseku šmyk. Našťastie som to "ukočíroval".

Na Hole pôjdem autom najskôr niekedy v júni na budúci rok.



Celý týždeň je sychravo. Na horách prvý poprašok. Včera som išiel so ženou do obchodu a z parkoviska sa na chvíľu objavil takýto obrázok.





Fotím teraz oveľa menej ako po iné mesiace. Snažím sa pripraviť do tlače moje fotoplátna na plánovanú výstavu. S kurátorkou sme urobili výber. Lepšie povedané redukciu. Mal som vybratých dvadsať kúskov, ale nakoniec sa mi ich tam zmestí iba trinásť. Prvé tri vo formáte 100 x 70 cm už mám hotové doma. Chcel by som si dať vytlačiť malý katalóg. Je s tým dosť roboty, tak možno výbery z fotiek na nejaký čas pozastavím.