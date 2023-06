Niektoré úseky ciest znesú vyššiu rýchlosť.

V modernom svete, kde sa životné tempo neustále zrýchľuje, je dôležité mať cestnú sieť, ktorá dokáže uspokojiť potreby rýchleho, ale zároveň aj bezpečného pohybu. S cieľom zlepšiť dopravnú infraštruktúru a ušetriť čas, ktorý trávime cestovaním, by bolo správne začať uvažovať o technických riešeniach, ktoré by umožnili efektívnejšie využívanie existujúcej infraštruktúry.

Ak by sme oplotili vybrané úseky ciest I. triedy a prijali opatrenia na zamedzenie vstupu chodcov na tieto úseky, výrazne by to prispelo k bezpečnosti a umožnilo vodičom rýchlejšiu a plynulejšiu jazdu. Takáto pomerne malá investícia, sa nám vráti viacnásobne. Po prvé, prispela by k zníženiu nehodovosti najmä v oblasti stretu vozidiel s chodcami a so zverou. Po druhé, uvedené opatrenie by umožnilo zvýšiť rýchlosť vozidiel na takýchto úsekoch ciest až na 110 km/h.

Technologický pokrok v oblasti bezpečnosti motorových vozidiel, v súbehu s novovybudovanými úsekmi diaľnic, je predpokladom aj pre zvýšenie cestnej rýchlosti na vybraných diaľničných úsekoch na 150 km/h. Najmä tí z nás, ktorí často cestujú naprieč krajinou, by tak mohli ušetriť kopec času a priznajme si, aj nejakú tú pokutu.

Realizovaním dvoch vyššie uvedených opatrení, by došlo k zvýšeniu plynulosti cestnej premávky a ku skráteniu doby cestovania. To by vodičom prinieslo úsporu v oblasti spotrebovaných pohonných hmôt a prírode podstatné zníženie objemu emisií z výfukových plynov.

Naopak, v obytných zónach a vnútroblokoch je dôležité striktne vyžadovať obmedzenie rýchlosti. S cieľom minimalizovanie rizika nehôd a zvýšenia bezpečnosti chodcov a obyvateľov týchto oblastí, by som považoval za správne zníženie povolenej rýchlosti na 30 km/h.

Hospodárstvo Slovenska dlhodobo trpí investičným dlhom v oblasti cestnej siete. Je preto legitímne a správne hľadať riešenia, ktoré povedú k maximálnemu využitiu potenciálu existujúcej infraštruktúry. Okrem toho je dôležité hľadať riešenia, ktoré dokážu efektívne zvýšiť prepravnú kapacitu vybraných úsekov. Oplotenie vybraných úsekov ciest I. triedy takýmto riešením bezpochyby je!