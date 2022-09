Ako magistrát (ne)získal 1,6 milióna eur do rozpočtu

Nové obľúbené slovné spojenie magistrátu v súčasnosti je „dočasné riešenie”. Môžeme vidieť veľa realizácií takýchto riešení po celom Starom Meste. Spomeniem iba niekoľko – drahá výsadba zelene pred prezidentským palácom, o ktorej som písal nedávno, prípadne nešťastná revitalizácia priestoru pod Mostom SNP, ktorý po pár mesiacoch vyzerá katastrofálne (vyschnuté stromy, opadané obloženie lavičiek a iné). Mrzí ma, že mesto doslova vyhadzuje z okna obrovské balíky peňazí za rýchle a prvoplánové riešenia, ktoré sú bez akéhokoľvek nápadu a obyvateľom a návštevníkom Starého Mesta vôbec nie sú na úžitok.

Dnes by som sa rád zameral na ďalšie takéto „prvoplánové“ riešenie v srdci Bratislavy. V hlavnom meste nemáme iba univerzitu, ktorá nesie meno po českom a moravskom biskupovi Jednoty bratskej, pedagógovi, jazykovedcovi, prírodovedcovi, humanistovi, filozofovi i politikovi. Po Jánovi Amosovi Komenskom je od roku 1932 pomenované aj námestie. Ide o známy menší priestor medzi Gorkého a Jesenského ulicou za historickou budovou Slovenského národného divadla v mestskej časti Staré Mesto.

V časoch dávno minulých na námestí stála trafika a benzínová pumpa a do začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia bol na námestí aj parčík. Zanikol pri dokončení prístavby divadla a na mieste parčíku vzniklo parkovisko.

Parkovisko s približne 24 miestami zrušili v roku 2015. Dôvodom bolo skončenie nájomnej zmluvy a tvrdenie, že v okolí už vzniklo dostatok parkovacích miest.

Na Komenského námestí bolo približne 24 parkovacích miest. (zdroj: Google Street View)

Pod časťou námestia sa nachádzajú podzemné priestory SND a tie výrazne limitujú možnosti, čo sa môže na danej ploche realizovať. Z daného dôvodu nie je napríklad možné na námestí vysadiť vzrastlé stromy na celom území plochy. Podobný problém má aj Hviezdoslavovo námestie nad podzemnou garážou.

Od roku 2016 na danom námestí nie je okrem betónovej plochy nič. Nepočítam pokus o oživenie danej plochy červenými stoličkami a maľbami po zemi formou dočasného riešenia, ktoré veľký úspech u Staromešťanov nezaznamenalo. Ak by magistrát naďalej spravoval na námestí parkovisko vo svojej vlastnej réžii, kým by nemal vybraný finálny projekt, tak by do mestskej kasy pribudol slušný balík peňazí. Získané prostriedky by mohli byť použité na iné projekty, napríklad na opravu a rozšírenie škôl, revitalizáciu verejných priestorov a podobne. Pri cene parkovného 3 eurá za hodinu a vyťaženosti 80 percent počas 12 hodín denne, mohol magistrát na parkovnom vybrať takmer 700 eur s DPH denne . Ročne je to viac ako štvrť milióna eur. Za celé obdobie chátrania námestia, čiže za šesť a pol roka, by do rozpočtu mohlo pritiecť viac ako 1,6 milióna eur.

Projekt urobili aj za Nesrovnala

Bývalý starosta Starého Mesta Radoslav Števčík začiatkom novembra 2014 vyhlásil, že na mieste by chcel obnoviť park. Myšlienku vtedy podporila aj Katarína Šimončičová z iniciatívy Bratislava otvorene a na zastupiteľstve mesta vyzvala vtedajšieho primátora Milana Vtáčnika, aby sa pýtal ľudí z okolia, čo si tam predstavujú. Riaditeľ magistrátu napokon návrh z rokovania zastupiteľstva stiahol. V tlačovej správe nie je uvedený dôvod.

Na tomto mieste plánoval zmenu aj predchádzajúci primátor mesta Ivo Nesroval. Išlo o projekt vtedajšej hlavnej architektky, ktorá tam plánovala umiestniť dočasnú prenosnú terasu umožňujúcu rýchlo zútulniť daný priestor.

Takmer 15 tisíc eur von oknom

Magistrát chcel projekt realizovať v roku 2018. Generálny investor Bratislavy vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa, pričom podľa medializovaných informácií odhadovaná cena zákazky bola 468-tisíc eur s DPH. Do súťaže sa však neprihlásil žiaden záujemca. V rozpočte na rok 2019 mali byť na realizáciu vyčlenené dané prostriedky. K úprave Komenského námestia však napokon neprišlo.

„Projekt bol zastavený dňa 18.novembra 2019 na základe rozhodnutia Hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko v rozpočte Generálneho investora Bratislavy neboli na túto stavbu pridelené finančné prostriedky,“ uviedli v odpovedi z magistrátu na základe otázok v zmysle infozákona, s tým, že cena projektu hlavnej architektky bola vo výške 14243,24 eur s DPH.

Vallo za súťaž a projekt zaplatí takmer 60 tisíc eur

S priestorom má plány aj súčasný primátor Matúš Vallo. Pred dvomi rokmi magistrát a Metropolitný inštitút Bratislavy vyhodnotili architektonickú súťaž na ďalšie nové riešenie tohto maličkého priestoru v Starom Meste.

Podľa informácií uverejnených na webe magistrátu zadanie vychádzalo okrem stavebno-technických podmienok aj z názorov a potrieb obyvateľov, ktorí sa zapojili do participácie. „Ľudia by na námestí chceli viac zelene, priestor na sedenie a komorný pokojný program,“ uviedol magistrát s tým, že dostal vyše 1200 odpovedí od ľudí.

Víťazný návrh architektonickej súťaže magistrát predstavil verejnosti tento rok v apríli. Na námestie by sa mala vrátiť zeleň. Spomedzi štyroch tímov porotu najviac presvedčil návrh od ateliéru, ktorý tiež stojí za projektom letného pavilónu na nádvorí Slovenskej národnej galérie a aj za obnovou parku na Belopotockého ulici. Práce na obnove parčíka začali začiatkom leta a sú momentálne v plnom prúde. Uvidíme, či sa končne podarí vrátiť Komenskému námestiu späť život, alebo sa bude jednať o ďaľšiu premárnenú šancu za veľa peňazí.

A koľko stála architektonická súťaž na projekt obnovy Komenského námestia? „Architektonická súťaž bola vo výške 12 900 eur s DPH. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy za realizačný projekt víťazného ateliéru zaplatí sumu 46 464 eur s DPH,“ odpovedali z magistrátu. Spolu ide teda o sumu vo výške 59 364 eur s DPH.

Dočasné riešenie za viac ako 70 - tisíc eur

Kým došlo k realizácii víťazného projektu, bolo na mieste vytvorené dočasné riešenie - pavilón. Povrch námestia bol opravený a šedý asfalt pomaľoval umelec, ktorého vybral Metropolitný inštitút Bratislava na základe referencií. Jednalo sa o konkrétne umelecké dielo z jeho tvorby. „Cena uvedeného diela bola vo výške 3718,80 eur s DPH,“ odpovedali z magistrátu. O dočasnom riešení rozhodli odborné útvary a Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a Metropolitného inštitútu Bratislavy.

A koľko toto dočasné riešenie stálo? „Cena za výstavbu a zeleň bola vo výške 43789,16 eur s DPH a cena za výstavbu lešenia bola vo výške 29 991,13 eur s DPH,“ odpísali z magistrátu. Nuž, celkovo tak dočasné riešenie stálo zatiaľ 77 499 eur s DPH. O jeho prínose si každý môže utvoriť vlastný názor. Za mňa musím povedať, že to bola úplne zbytočná realizácia, ktorá sa minula účinku.

Tak si to zhrňme! Na miesto plus 1,6 milióna, je to mínus 150 tisíc

Predchádzajúce vedenie mesta za projekt zaplatilo 14.243,24 eur s DPH.

Za súťaž a projekt primátor Vallo zaplatí sumu vo výške 59. 364 eur s DPH.

Dočasné riešenie stálo zatiaľ za 77. 499 eur s DPH.

Spolu je to 151 106, 24 eur s DPH.

Prevádzka parkoviska v réžii magistrátu by priniesla mestskej kase 1,6 milióna eur s DPH.

Čo by som si vedel predstaviť na danom mieste ja?

Nakoľko bývam neďaleko od daného námestia, tak si dovolím navrhnúť ideálny zámer z môjho pohľadu. Ako obyvateľa Starého Mesta a otca detí by ma najviac potešilo ohradené multifunkčné ihrisko ako je napríklad na dvore ZŠ Grösslingova. Myslím si, že šport je ideálna aktivita ako pre deti, tak aj pre dospelých. V Starom Meste máme stále veľmi málo športových ihrísk, ktoré sú verejne prístupné.

Prípadne mi dajte vedieť, čo by vás potešilo v priestoroch Komenského námestia a či ste s vítazným návrhom spokojní.