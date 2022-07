Artemisia Gentileschi: maliarka, ktorá dokázala neuveriteľné

Všetci vieme, aké spoločenské postavenie mali ženy v minulosti. Nejednalo sa o prechádzku v ružovom sade. V maliarstve sa táto skutočnosť odrazila nedostatkom ženských umelkýň, nakoľko im chýbalo vzdelanie alebo boli vytlačené do úzadia, kde sa na ne zabudlo.

V roku 1593 sa však narodila maliarka, ktorá zbúrala tieto prekážky. Preslávila sa ešte počas života a jej obrazy si našli miesta vo viacerých kráľovských zbierkach. Jej zobrazenie ženy a ženského tela bolo revolučné, preto sa aj dnešnej dobe teší veľkej obľube. Reč je o Artemisii Gentileschi, barokovej maliarke z Talianska.

Autoportrét ako hračka na lutnu (zdroj: Artemisia Gentileschi )

Žena vo svete mužov

Artemisia vyrastala ruka v ruke s umením. Jej otec, Orazio Gentileschi, bol sám maliarom, ktorý sa veľmi inšpiroval Caravaggiom.

Keď Artemisia prejavila o maliarstvo väčší záujem aj talent než jej bratia, otec ju začal učiť. Orazio bol zo svojej učenkyne nadšený: "... vytvorila diela, ktoré demonštrujú level porozumenia, aký možno nemajú ani hlavní majstri profesie," ako píše v liste grófke z Toskánska.

Orazio mohol referovať na obraz Zuzana a starci (Suzanne and the Elders). Je to najstarší obraz, ktorý sa zachoval; namaľovala ho ako 17-ročná.

Obraz referuje na biblický príbeh Zuzany, ktorú obťažovali 2 starci pri kúpeli. Bol to obľúbený motív terajších maliarov, ale mnohí nedokázali zachytiť emócie, ktoré by žena pri takejto udalosti pociťovala. Artemisiina Zuzana dáva jasne najavo diskomfort, strach a hanbu. Odvracia sa od zraku starcov, ktorých prítomnosť jej určite nie je príjemná.

Zuzana a starci (zdroj: Artemisia Gentileschi )

Znásilnenie a mučenie

Keď Artemisia pracovala na Zuzane a starcoch, netušila, že o rok zažije podobnú traumu. Priateľ jej otca Agostino využil vhodnú chvíľu a Artemisiu znásilnil. Nepomohlo jej ani bránenie sa nožom, ani fakt, že sa v dome nachádzali ďalší ľudia.

Prípad skončil na súde, nie však kvôli osobnej traume, ale kvôli poškodeniu mena rodiny. Artemisia sa mala za Agostina vydať, ale nakoniec sa tak nestalo. Bol totiž už ženatý.

Aby toho nebolo málo, Artemisia musela byť počas vypočúvania mučená palečnicou. Je to mučiaci nástroj, ktorý drví prsty. "Je to pravda, je to pravda, je to pravda!" kričala počas výpovede.

Lucretia (zdroj: Artemisia Gentileschi )

Viac než obeť

Kvôli znásilneniu je Artemisia častokrát vnímaná ako silná žena, ktorá prostredníctvom malieb ukazuje svoju silu a vytrvalosť. Niektorí hodnotia jej diela očami obete, napríklad pri obraze Zavraždenie Holoferna (Judith Slaying Holofernes).

Motív z Biblie zobrazuje Juditu, ako vraždí generála nepriateľskej armády. Rovnaký motív namaľoval aj Caravaggio, avšak Artemisia svojím naturalistickým zobrazením prekonala aj jeho.

Caravaggiova Judita nemá problém so sťatím hlavy, jej tvár nevykazuje žiadnu námahu, skôr jemný odpor. Krv z miesta prúdi ako otočením kohútika.

Artemisia tušila, že stať hlavu mečom nie je ľahkou úlohou. Jej Judita má vykasané rukávy a tvár poznačenú námahou. S držaním Holoferna pomáha slúžka. Holofernova krv nestrieka prúdom, ale steká po posteli. Scéna pôsobí reálne, akoby sme stáli priamo na mieste.

Mnohí považujú toto dielo za Artemisiin "výlev" emócií, akt pomsty. Rovnako ako aj pri ostatných dielach, vidia v ňom zosobnenie Artemisiiného hnevu.

Zavraždenie Holoferna (zdroj: Artemisia Gentileschi )

Ikona Európy

"Artemisia bola zosobnená do každej hrdinky, ktorú namaľovala," hovorí Letizia Treves, kurátorka Národnej galérie v Londýne, "nemyslím si, že je každou Juditou či Zuzanou."

Jej meno bolo počas života známe po celej Európe. Bolo to však jej zobrazením ženského tela, ktoré dokázala vo svojich dielach priviesť k životu. Snažila sa zvýrazniť emócie a pocity postáv. To sú dôvody, prečo by sme sa mali o Artemisiu zaujímať, nie kvôli jej znásilneniu.

Podarilo sa jej zbúrať predsudky svojej doby. Maliarstvo pre ňu nebola len nedeľná zábavka, ale plnohodnotná kariéra. Prijímala objednávky od šľachticov, dokonca aj kráľovských dvorov. Dokonca využívala aj "networking", aby získala zámožných klientov a patrónov.

Vedela, že ako žena budú mať jej obrazy nezvyčajnú pridanú hodnotu. "Nebudem vás otravovať týmto ženským džavotom. Moje diela budú hovoriť sami za seba," píše grófovi Francescovi I. d'Este.

"Ukážem Vašej Výsosti, čo žena dokáže…" pokračuje v rovnakom liste. Artemisia vedela, ako si vybudovať meno.

Jael a Sisera (zdroj: Artemisia Gentileschi )

Ženské hrdinky

Biblické a mytologické príbehy, kde protagonistami boli ženy, patrili medzi obľúbené témy Artemisie. Okrem Zuzany a starcov a Zavraždenia Holoferna sa so ženskou biblickou tématikou prezentuje aj v obraze Jael a Sisera. Tu Jael zabíja nepriateľského generála Sisera, tentoraz však pomocou kolíka, ktorý mu kladivom zatĺkne do hlavy.

Grécka a rímska mytológia sa objavila v Artemisiiných obrazoch Danaë či Lucretia. A obraz Kleopatra zastupuje aj historické motívy.

Artemisia zachytila ženy v zlomových situáciách, zvýrazňujúc ich pocity. Akoby zastavila čas v ich najhlbšom prežívaní emócií.

Kleopatra (zdroj: Artemisia Gentileschi )

Aj napriek nepriaznivému osudu sa Artemisii podarilo to, čo žiadnej inej žene v jej dobe - stala sa uznávanou maliarkou, ktorú dnes mnohí považujú za majsterku svojho remesla.

