Fenomén menom AI umenie: nahradí umelcov umelá inteligencia?

“Dokáže robot premeniť plátno na majstrovské dielo?” pýta sa Will Smith vo filme Ja, robot z roku 2004. Píše sa rok 2022 a odpoveď je jasná - áno, môže.

Možno nie plátno, ale zopár pixelov určite.

DALL-E 2 vytvorí čokoľvek. Ale nakoľko je DALL-E 2 umelá inteligencia, niekto ju musí ovládať. A ten niekto ste vy. Takže VY dokážete vytvoriť ČOKOĽVEK.

"Astronaut jazdiaci na koni v foto-reálnom štýle" (zdroj: DALL-E )

DALL-E 2 je program, ktorý za pár sekúnd dokáže vytvoriť majstrovské diela na základe toho, čo napíšete. Či už pôjde o Rafaelovu Madonu s dieťaťom, ktorá konzumuje pizzu alebo starovekú sochu Spidermana v Ríme – DALL-E 2 to spraví.

OpenAI, firma, ktorá stojí za DALL-E 2, vytvorila minulý rok jeho prvú verziu – DALL-E. Rozdiel medzi prvou a neskoršou verziou je ten, že DALL-E 2 rozumie objektom a ich vzťahmi medzi sebou. Umožní mu to vytvoriť napríklad obrázok koaly, ktorá jazdí na motorke – rozumie, ako vyzerá “sedenie”, “motorka” a “koala”. Môže tak vygenerovať požadované objekty v požadovanom vzťahu.

DALL-E 2 ešte nie je prístupný pre každého. Jeho beta verziu plánuje OpenAI sprístupniť miliónu používateľom, ktorí sa musia prihlásiť na čakaciu listinu.

"Spider-man v starovekom Ríme" (zdroj: DALL-E)

Nástup AI umenia

Po úspechu DALL-E sa roztrhlo vrece s AI-generátormi. Pri väčšine je kvalita obrázkov otázna, ale niektoré dokážu vytvoriť priam zázračné diela.

AI-generated art alebo “UI-generované umenie” (AI = Artificial Inteligence, UI = umelá inteligencia) je forma umenia, ktorej médium sú AI-generátory ako DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion a iné. Objavuje sa čoraz viac umelcov, ktorým AI zmenilo život.

Zatiaľ, čo mnohí žasnú nad kvalitou týchto výtvorov, iní sa pýtajú nepríjemné otázky:

Aká je budúcnosť kreatívcov na trhu? Zoberie im umelá inteligencia prácu? Budeme vôbec potrebovať ľudí?

Ak dokáže umelá inteligencia vytvoriť realistický obraz čohokoľvek, môžeme veriť informáciám na internete?

Môžeme tieto diela považovať za umenie? Budeme musieť prehodnotiť definíciu umenia?

Ďalej sa objavujú otázky ohľadom vlastníctva diel, morálky či rasizmu.

Danteho Inferno (zdroj: autorka článku s Midjourney )

Dovidenia da Vinci!

Znamená AI umenie zánik tradičného umenia?

V skratke? Nie.

Program je v istom zmysle lepším umelcom než akýkoľvek človek na svete. Dokáže pracovať s takmer každým médiom, štýlom a motívom. Vytvorí niekoľko kvalitných obrázkov za menej ako minútu. Aký človek toto dokáže?

Ale na to, aby program niečo vytvoril, potrebuje zadanie od človeka. Sám od seba nespraví nič. K tvorbe ho nevedú pocity a zážitky, ale príkaz.

Ľudia budú naďalej používať tradičné formy umenia. Netreba sa obávať, žeby AI umenie kompletne nahradilo ostatné. Je to ako pri knihách - niekto rád číta detektívky, niekto sci-fi. Takisto niekto rád maľuje na plátno, iný kreslí na papier, ďalší pracuje s drevom. A po novom niekto používa AI programy.

Kvet (zdroj: autorka článku s Midjourney )

Nové možnosti umenia

Opýtala som sa niekoľkých AI umelcov na ich skúsenosť s AI tvorbou. Pre Nicholasa Legaulta, ktorý na internete vystupuje pod prezývkou “distanthorizons.ai”, znamená AI umenie naplnenie detských snov: “Umenie sa stalo médiom, cez ktorý môžem zdieľať všetko, o čom som vždy sníval... Vždy som chcel byť tým, kto príbehy rozpráva než len pozorovateľom - tým, kto používa kreativitu, aby rozveselil ostatných. Teraz mám tú možnosť.”

Nicholasovi po vyčerpávajúcom dni v práci nezostáva veľa energie na vlastné záujmy. Keď narazil na DALL-E, bol očarený jeho možnosťami. “Nestačí povedať, že AI zmenilo môj pohľad na umenie: za pár mesiacov mi zmenilo život.”

Ani Mandas, ktorý sa prezentuje ako “the_fern_inside_the_ai”, nebol umelcom pred objavením AI. Pred niekoľkými rokmi sa u neho objavili svalové kŕče, následky neurologických ochorení - kreslenie sa pre neho stalo prakticky nemožným: “S AI na týchto problémoch nezáleží, v čom vidím práve tú krásu AI umenia.”

Moderný dom a hrad (zdroj: autorka článku v Midjourney )

Čas nakupovať!

Čo predávanie AI umenia?

Prvým problémom sú vlastnícke práva. Obrázky by mali patriť osobe, ktorá do programu zadala text a samotným tvorcom programu. Väčšina tvorcov povoľuje predaj a komerčné použitie obrázkov, či už zadarmo, alebo za poplatok. Treba však upozorniť na to, že AI umenie nespadá pod žiadny konkrétny zákon, takže sa pohybujeme v šedej zóne.

Druhým problémom je morálka. Je správne tieto obrázky predávať? Použijem vyjadrenie Nicholasa, ktorý opisoval podobný problém vo vzťahu s AI umením a vystavovaním v galériách:

“Galérie neexistujú pre umelca alebo majiteľa, ale pre návštevníkov. Bez návštevníkov nie je galéria. Ak sú ľudia ochotní navštíviť galériu kvôli umeleckému dielu, tak si tam cestu nájde.”

Podobne je na tom aj predávanie AI umenia. Ak si ho ľudia budú kupovať, umelci budú AI umenie predávať.

Mandas zasa upozorňuje na čas, ktorý ide do vysoko kvalitných obrázkov. Rovnako ako pri iných médiách, aj pri AI umení ľudia investujú mnoho času, učenia a vášne do tvorenia. “Aby mal umelec možnosť tvoriť umenie, tak, bohužiaľ, potrebuje peniaze, aby mal čas na samotné tvorenie.”

Z hľadiska transparentnosti by však umelci mali jasne vyznačiť, že dielo bolo vytvorené umelou inteligenciou.

Realistická fotka prírody (zdroj: autorka články s Midjourney )

Nie je to len o pár slovách

Je dôležité spomenúť, že AI umenie nie je len o napísaní niekoľkých slov do programu. Najmä, ak chcete dostať konkrétny a kvalitný obrázok. Treba sa naučiť správne písať “príkazy”, texty, ktoré sa píšu do programu.

Nicholasove “príkazy” obsahujú 30 až 40 rôznych slov. Častokrát sú aj dlhšie. A je mnoho faktorov, ktoré finálny obrázok môžu ovplyvniť: “...jedno slovo, umiestnené buď na začiatku, alebo konci príkazu môže vytvoriť 2 kompletne odlišné výsledky...”

Mandas dodáva, že ani “čistá voda” a “priehľadná voda” nám nedajú rovnaký výsledok.

AI umenie umožňuje štylizovanie obrázkov: “Štruktúra príkazu nám umožní zadať požadovaný štýl, skombinovať rôzne štýly, a tiež sa pohrať s menami umelcov,” vysvetľuje Mandas. V praxi to znamená, že necháte trojicu Dalí, Mucha a Kandinsky namaľovať mačku a potom čakáte, čo z toho vznikne. Pomôcka: niečo veľmi zaujímavé.

Mačka od Salvadora Dalího, Alfonsa Muchu a Wassily Kandinského (zdroj: autorka článku s Midjourney )

Pretvorenie konkrétnej predstavy do obrázka s pomocou AI generátora niekedy vyžaduje hodiny práce. Môže však nastať situácia, že naše predstavy ostanú nenaplnené - po niekoľkých pokusoch o Bratislavský hrad v post-apokalyptickom štýle som snahu vzdala. Ani umelá inteligencia pravdepodobne netuší, ako vyzerá Bratislava.

AI umenie je ešte “v plienkach”. Preto sa nemusíme obávať, žeby roboti ovládnu svet. Zatiaľ. Odvetvie sa rozrastá rýchlo, takže nevieme povedať, na akej úrovni bude o 5, 10 či 20 rokov.

Cthulu (zdroj: autorka článku s Midjourney )

Prídu ľudia o prácu?

Začiatkom augusta 2022 sa na Twitteri strhla kritika na novinára Charlieho Warzela z amerického The Atlantic. Dôvod? Novinár vo svojom newsletteri použil obrázok z AI-generátora. Mnohí umelci vyjadrili svoje frustrácie a Warzel sa neskôr ospravedlnil.

Novinárovi sa ozval ilustrátor, ktorý nie je nadšený AI umením: “AI umenie je pre technicky zameraných ľudí úžasné, ale pre ilustrátorov je veľmi znepokojujúce - akoby sa stratila potreba najať si ilustrátora.”

AI umenie má pre firmy niekoľko výhod:

Je zadarmo/lacnejšie než ľudia

Je/bude ľahko dostupné

Je rýchle

Na druhú stranu, ak firma požaduje niečo špecifické, tak s AI veľmi nepochodí. Jedine s expertom na AI umenie - ak firmy budú chcieť kvalitu, obrátia sa na ľudí.

Zo skúseností však vieme, že kvalita nie je prioritou všetkých.

Nástupu umelej inteligencie sa nevyhneme. Je pravdepodobné, že sa mnohí obrátia na AI kvôli vidine ušetrených financií. Budú spokojní s výsledkom? Niektorí áno, iní nie. Ale “zvyk je železná košeľa”, a preto sa nazdávam, že mnohí ostanú pri osvedčených postupoch - ľuďoch.

Kostlivci oslavujúci Vianoce (zdroj: autorka článku s Midjourney )

AI umenie môže súčasným umelcom pomôcť pri ich tvorbe. Či už sa bavíme o tých, ktorí pracujú pre firmy, alebo o tých na voľnej nohe. Poslúži im ako prostriedok od nápadu ku konceptu, ktorý neskôr pretransformujú do finálneho diela.

Mandas spomína možnosť generovania obrázkov s už-existujúcimi obrázkami: “S touto možnosťou môžu umelci skúsiť niečo nové na vlastných výtvoroch alebo vygenerovať obrázok ako podklad pre svoju “tradičnú” tvorbu.”

“Ak budeme mať šťastie, sila a dostupnosť AI môže priniesť tsunami ľudskej kreativity a inovácií v mnohých odvetviach a priemysloch,” hovorí Nicholas.

Atlantída (zdroj: autorka článku s Midjourney )

Čomu máme veriť?

Ľudia majú už teraz problémy identifikovať pravdivé informácie na internete. AI umenie môže v nesprávnych rukách spôsobiť katastrofu.

Používatelia DALL-E 2 musia súhlasiť s regulovaním obsahu, ktorý zakazuje zobrazovať ľudí bez ich povolenia, sebapoškodzovanie, nenávistné prejavy, obťažovanie a mnoho iných.

Majú rovnaké pravidlá všetky AI-generátory? A čo tie, ktoré ešte len vzniknú? Nemôžeme očakávať, že ľudia budú dodržiavať pravidlá - nebudú.

Stačí chvíľku premýšľať nad tým, čo všetko “nekalé” by sa s AI-generátormi dalo vytvoriť - možností je strašidelne mnoho. Falošné fotografie Yettiho či mimozemšťanov budú naším najmenším problémom. Programy ako DALL-E 2 môžu spôsobiť veľa nenávisti.

Samurajská žaba s mečami (zdroj: autorka článku s Midjourney )

Dobrý nápad alebo nie?

AI umenie nie je “dobré” alebo “zlé”. Je to len prostriedok. Záleží na tom, kto ho využíva a s akým účelom.

Na jednej strane vidíme ako AI umenie môže pozitívne meniť ľuďom životy, na druhej strane vnímame hrozby, ktoré môže priniesť.

Zmenu nezastavíme, ale môžeme sa na ňu pripraviť. Uvidíme, ako sa táto oblasť bude vyvíjať najbližšie roky. Neostáva nám nič iné, než čakať.

Aký je váš názor na AI umenie? Vnímate viac kladných či záporných stránok? Podeľte sa so svojimi názormi v komentároch!

Bonus na záver:

Kostlivec na párty (zdroj: autorka článku s Midjourney )

