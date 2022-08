Nie je kentaur ako kentaur: zvláštne zobrazenia kentaurov v umení

Ochrancovia prírody, bojovníci, ale aj násilníci. To všetko sa hovorilo o kentauroch, známych mytologických bytostiach. Jedno však ostávalo rovnaké: telo mali napol ľudské, napol konské. Alebo nie?

Zobrazenie kentaurov nebolo vždy jednotné. Starovekí umelci mali k dispozícii len písomné zdroje, ktoré každý mohol interpretovať inak. Preto sa pri pohľade na najstaršie podobizne kentarov len ťažko ubránime úsmevu!

Vznik kentaurov sa pripisuje gréckej mytológii. Najstaršia písomná zmienka pochádza od Homéra, ktorý ich opísal ako “chlpaté ľudské stvorenia” - ani zmienka o koňoch.

Preto sa odborníci domnievajú, že skutoční “kentauri” boli gréckym kmeňom, ktorého členovia dokázali jazdiť na koňoch. Vysvetľovalo by to aj samotný názov “Κένταυρος”, zložený zo slov “κεντώ” (hnať/bodnúť/útočiť) a “ταύρος” (býk). Mohlo ísť o pastierov dobytka, gréckych “cowboyov”. Ostatné kmene si jazdcov a kone možno pomýlili ako jednu bytosť.