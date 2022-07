Maliar Malevič po vystavení Čierneho štvorca r. 1915: Pretvoril som sa na nulu

Kazimir Malevič, maliar ruskej avantgardy poľského pôvodu

.

Suprematický manifest Maleviča

V decembri 1915 otvorili v Petrohrade tzv. Poslednú výstavu futuristov 0,10. Číslo desať znamenalo počet umelcov a nula objav údajnej nulovej abstrakcie jedného z účastníkov - Kazimira Maleviča. Ten tu predstavil nový, ním vytvorený výtvarný smer, tzv. suprematizmus. Umelec zároveň na výstave zverejnil manifest svojho nového umenia. Je to séria niekoľkých téz, napísaná čiastočne rétorickým pátosom. V texte odmietol umenie ako zobrazovanie okolitého sveta, to znamená, prírody, žien, svätcov a vôbec predmetov, či predmetnej skutočnosti. Označil to len za napodobňovanie prírody, nie za tvorbu. Tvorba je podľa neho to, keď umelec vytvorí niečo úplne nové, čo sa v predmetnej skutočnosti, teda v reálnom svete nenachádza. Manifest Kazimira Maleviča z r. 1915:

Keď zmizne zvyk vedomia vidieť v obrazoch zobrazenie prírodných zákutí, madon a venuší bez studu, len vtedy uvidíme čisto výtvarné dielo. *** Pretvoril som sa na nulu formy a vylovil sa z víru haraburdia akademického umenia. *** Zničil som okruh horizontu a vyšiel z kruhu vecí, z okruhu horizontu, v ktorom sú zatvorení umelec a formy prírody. *** Je to prekliaty okruh, odkrývajúc stále nové a nové, odvádza umelca od cieľa k záhube. *** A len bojazlivé vedomie a nedostatok tvorivých síl u umelca sa poddávajú klamu a stavajú svoje umenie na formách prírody, v strachu zbaviť sa fundamentu, na ktorom zakladal svoje umenie divoch a akademik. *** Reprodukovať vybrané predmety a prírodné zákutia je to isté, ako keď zlodej obdivuje svoje okované nohy. *** Iba tupí a slabí umelci zakrývajú svoje umenie úprimnosťou. *** V umení je potrebná pravda, nie úprimnosť. *** Veci zmizli ako dym pre novú kultúru umenia a umenie ide k samoúčelnosti tvorby, k nadvláde nad formami prírody.

Malevičov manifest suprematizmu, ktorý napísal k výstave r. 1915

.

Čo je to suprematizmus

Suprematizmus pozostáva z jednofarebných geometrických útvarov, ktoré sú umiestnené na bielej ploche. Niekedy pôsobia ako pohybujúce sa v priestore, vznášajú sa, či sú unášané. Malo by to byť čisté umenie, niečo, čo sa v prírode nenachádza – zvrchovaný výtvor umelca, nový, iný svet. Zachovala sa čiernobiela fotografia Malevičovho suprematického oddelenia na výstave. Vidno na nej tvary obrazcov, nie však farby.

Čiernobiely záber z oddelenia Malevičovho suprematizmu z výstavy r. 1915

.

Snahy rekonštruovať Malevičovu suprematickú výstavu

Mnohí súčasní galeristi sa opakovane snažia rekonštruovať Malevičovu suprematickú výstavu z r. 1915. Nie všetky obrazy sú však dostupné. V r. 2014 časť obrazov získala pre svoju výstavu galéria Tate Modern v Londýne.

V r. 2014 usporiadala galéria Tate v Londýne výstavu prác Kazimira Maleviča. Podarilo sa jej rekonštruovať aj časť Malevičovho suprematického oddelenia z petrohradskej výstavy r. 1915.

.

Čierny štvorec

Najikonickejší obraz z výstavy r. 1915 je Čierny štvorec na bielom pozadí, ktorý bol umiestnený na netradičnom mieste - v hornom rohu miestnosti. Je to priestor, v ktorom v ruských domácnostiach tradične vystavovali náboženské obrazy. V tejto súvislosti významný dobový ruský umelecký kritik Alexander Benua o Čiernom štvorci povedal: „Je to aj ikona, ktorú futuristi vystavujú miesto madony.“ Sám Kazimir Malevič v jednom zo svojich listov napísal, že keď sa pozerá „do záhadného čierneho priestoru“ Čierneho štvorca, vidí v ňom „to, čo niekedy videli ľudia v obraze Boha“.

Čierny štvorec Kazimira Maleviča z r. 1915. Dnes je plný prasklín, ktoré môžu návštevníka galérie zaujať viac ako samotné dielo. Nachádza sa v Tretiakovskej galérii v Moskve.

.

Literatúra: K. Malevič: Od futurizmu k suprematizmu, Tate Gallery, Tretiakovská galéria